"낯가림 심한 아이, 문제일까요?" 돌봄 현장에서 찾은 답

산모·신생아 관리사로 7년째 일하고 있습니다. 돌봄 현장에서 직접 경험하며 생각한 이야기들을 기록하고자 합니다.

"우리 아이는 왜 이럴까요? 어떻게 해야 할까요?"

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큰사진보기 ▲문틈으로 건네온 개구리 색종이말 대신 내민 작은 손, 마음이 먼저 다가왔다. ⓒ ⓒ AI 생성 이미지 ⓒ 박영선 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

낯가림이 심한 아이를 만나며, 기다림이 가장 필요한 돌봄이라는 것을 깨달았습니다.





낯가림이 심한 아이를 둔 부모라면 한 번쯤 이런 질문을 하게 된다. 현장에서 이 질문을 들을 때마다, 나는 쉽게 대답하지 못한다. 아이들마다 마음을 여는 방식도, 속도도 다르기 때문이다. 그 말을 다시 떠올리게 된 날이 있었다.2024년 4월 어느 봄날, 둘째 아기를 돌보기 위해 한 산모의 집을 다시 방문했다. 첫째 아이 은호를 돌본 적 있는 집이었다. 그 조그맣던 아이가 얼마나 자랐을까. 궁금한 마음에 발걸음이 저절로 빨라졌다.방문 전 통화에서 산모가 조심스럽게 말을 꺼냈다. "은호가 낯을 많이 가려서 걱정이에요. 낯선 사람을 보면 울고 제 뒤에만 숨어요." 그 말을 듣는 순간, 낯가림이 심한 아이를 둔 부모들의 얼굴이 자연스럽게 떠올랐다. 조심스럽고, 늘 불안해 보이던 모습들이었다.현관문을 열고 들어갔을 때, 은호는 예상대로 엄마 뒤에 숨어 나를 빼꼼히 바라보고 있었다. 나는 눈높이를 맞추고 천천히 말을 건넸다. "은호야, 안녕? 만나서 반가워." 아이는 대답하지 않았다. 대신 더 깊이 숨어 나를 살폈다.나는 조금 더 부드럽게 말을 이었다. "은호가 아기였을 때 이모가 분유도 먹여주고, 기저귀도 갈아줬었는데… 기억은 안 나지?" 아이는 여전히 말이 없었지만, 나를 보는 눈빛이 조금 달라졌다. 잠시 기다린 뒤, 나는 조심스럽게 물었다. "우리 은호, 한 번만 안아봐도 될까?"은호는 한참을 망설이다가 아주 작게 고개를 끄덕였다. 아이를 안아 올리자, 품 안에서 따뜻한 온기가 전해졌다. "많이 컸네. 그동안 밥 잘 먹고 쑥쑥 컸나 보다. 우리 동생도 같이 잘 돌봐줄 수 있지?" 그제야 아이 얼굴에 수줍은 웃음이 번졌다. "네." 짧지만 또렷한 대답이었다.다음 날, 산모가 웃으며 말을 건넸다. "어제 관리사님께 안기는 걸 보고 깜짝 놀랐어요. 그런 적이 한 번도 없었거든요." 잠시 머뭇거리다 말을 이었다. "가시고 나서 은호가 그러더라고요. '이모 할머니는 최고의 요리사 같아'라고요. 만들어 주신 계란말이가 맛있었나 봐요." 그 말을 들으며 나는 비로소 마음이 놓였다. 낯가림이 심해 상담까지 고민했던 아이의 마음 문이 열리는 순간이었다.현장에서 만나는 부모들 중에는 아이의 낯가림을 문제로 받아들이는 경우가 많다. 혹시 우리 아이에게 문제가 있는 건 아닐까. 그 걱정은 생각보다 깊고 오래 이어진다. 몇 년 전, 셋째 출산을 앞둔 한 가정도 그랬다. 둘째 아이 사랑이가 낯선 사람을 극도로 싫어해 돌봄 신청을 고민했다고 했다.첫날, 아이는 방에서 나오지 않았다. 나는 일부러 말을 걸지 않았다. 수유를 하면서도, 집안일을 하면서도 아이의 시선이 느껴졌지만 모른 척했다. 말을 걸지 않는 것도, 때로는 아이를 위한 방법이라고 생각했기 때문이다.일주일쯤 지났을 무렵이었다. 방문이 살짝 열리더니 작은 손 하나가 삐죽 나왔다. 손에는 색종이로 접은 개구리 한 마리가 들려 있었다. 나는 놀란 듯 말했다. "이거 나한테 주는 거야? 이렇게 귀여운 개구리는 처음 보네. 고마워, 사랑아. "아이는 고개를 끄덕이더니, 다시 방으로 들어갔다가 색종이 뭉치를 들고 나왔다. "또 만들 수 있어요." 그날 이후 우리는 누구보다 가까운 사이가 되었다. 헤어질 때 아이가 눈물을 보일 만큼.그런 경험을 반복하며 생각하게 됐다. 낯가림이 심한 아이를 문제로만 볼 필요는 없다. 세상을 받아들이는 속도가 조금 다를 뿐이다. 아이마다 사람을 받아들이는 속도는 다르다. 어떤 아이는 금세 다가오고, 어떤 아이는 한참을 지켜본 뒤에야 마음을 연다. 그 차이일 뿐이다.하지만 부모는 종종 조급해진다. "인사해야지, 왜 이렇게 낯을 가려?" 그 말은 아이를 더 움츠러들게 만든다. 나는 가끔 이렇게 말한다. "손만 살짝 흔들어도 괜찮아요. 지금은 그 정도면 충분해요."아이에게 필요한 것은 성격을 고치려는 훈육이 아니라, 스스로 마음을 열 때까지 기다려주는 시간일지도 모른다. 다정한 말 한 마디를 건네고, 그 마음이 아이에게 닿을 때까지 서두르지 않고 곁을 지켜주는 것. 그것이 어른이 해줄 수 있는 최선의 사랑이 아닐까.나는 아직도 그날의 장면을 잊지 못한다. 방문 틈 사이로 내밀던 작은 손, 조심스럽게 건네지던 색종이 개구리. 아이는 말 대신 그렇게 마음을 내어주고 있었다. 자기만의 속도로.