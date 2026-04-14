세종집무실 부지조성 15일 입찰공모... 이 대통령 "퇴임식은 세종에서"

큰사진보기 ▲이규연 홍보소통수석이 14일 청와대 춘추관에서 세종 집무실 관련 브리핑을 하고 있다. 청와대는 대통령 세종집무실을 건립하기 위한 부지 조성공사 입찰공고를 15일 실시한다고 밝혔다. 대상부지는 35만㎡이며 사업비는 98억 원, 공사기간은 14개월이다. 2026.4.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 오는 15일 대통령 세종집무실 건립 부지조성공사 입찰공고를 한다고 밝혔다.이규연 청와대 홍보소통수석은 14일 브리핑을 통해 "정부는 수도권 일극체제를 극복하고 지역이 고루 잘사는 대한민국을 만들기 위해 강도 높은 국가균형성장 정책을 펴고 있다. 오늘은 이 중 세종시를 행정수도로 완성하는 핵심 기반시설에 대해 말씀드리고자 한다"며 이를 발표했다.입찰공고 될 대상 부지는 35만㎡로 사업비는 98억 원이다. 공사기간은 14개월로 예정됐다.이 수석은 "이번 부지조성공사는 국가균형성장의 상징적이고 중요한 의미를 지닌다"라며 "행정수도 완성이라는 국민과의 약속을 문서에만 있는 계획이나 정치구호로 두지 않고 현장에서 실천하는 첫 행동이자 첫 공사, 첫 삽을 뜨는 일이기 때문"이라고 강조했다.또한 현재 진행 중인 대통령 세종집무실 설계공모 당선작도 이달 말 선정할 계획이라면서 내년 8월에는 건축공사에 들어갈 것이라고 덧붙였다.특히 이 수석은 "이재명 대통령이 퇴임식을 세종집무실에서 하겠다는 의지를 거듭 밝히면서 임기 내 (세종집무실을) 이용할 수 있게 신속하게 공사하라고 지시했다"고 밝혔다.그러면서 "2029년 8월까지 세종집무실에 입주할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다. 이를 통해 행정수도를 완성하고 진정한 국가균형성장 시대를 열어가겠다"고 덧붙였다.