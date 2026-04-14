[단독] "채수근 죽은 건 본인 과실... 물놀이 장난친 거야" 고인 탓한 전직 해병대 장교

▲오열하는 고 채수근 상병 친인척2023년 7월 20일 경북 포항 해병대 1사단 김대식관에 해병대 고 채수근 상병의 빈소가 차려진 가운데 빈소 입구에 별도 설치된 그의 영정 사진을 보며 친인척들이 오열하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기