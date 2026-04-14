1년 만에 돌아온 '화산귀환' 3부, 여전한 인기 증명할까?

큰사진보기 ▲화산귀환은 몰락한 화산파를 다시금 명문 정파로 일으켜세우는 과정이 주요 스토리다. ⓒ 스튜디오 LICO 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화산귀환의 액션신은 흡사 애니메이션의 한장면을 연상케한다. ⓒ 스튜디오 LICO 관련사진보기

큰사진보기 ▲작품의 최종 보스 천마는 언제쯤이나 모습을 드러낼까? ⓒ 스튜디오 LICO 관련사진보기

장기 휴재를 마친 네이버 인기 무협 웹툰 '화산귀환(華山歸還)'이 14일, 3부로 돌아온다. 수요웹툰에 맞춰 전날 밤에 업데이트될 예정이다. 약 1년에 가까운 공백 끝에 재개되는 이번 시즌은 제작사 변경, 긴 텀 등 변수가 적지 않은지라 여전히 압도적인 인기를 이어갈지 여부에도 관심이 모이고 있다.화산귀환은 1, 2부를 통해 이미 높은 완성도와 대중성을 입증했다. 몰락한 문파의 재건이라는 강력한 서사 구조, 속도감 있는 전개, 그리고 개성 있는 캐릭터들이 결합되며 무협 장르의 진입 장벽을 낮춘 대표 사례로 자리 잡았다.정통 판타지도 마찬가지겠지만 무협 또한 기본적인 배경 지식없이는 쉽게 몰입하기 힘든 것이 사실이다. 하지만 해당 작품은 처음 무협을 접하는 독자 또한 이질감없이 즐길수 있도록 쉽고 편하게 구성되어 있다는 것이 가장 큰 장점으로 꼽힌다.3부는 이러한 부분을 유지하면서도, 이전 시즌에서 드러난 한계를 어떻게 보완할지가 핵심 과제로 꼽힌다.1부는 주인공의 회귀와 함께 시작된다. 화산파 13대 제자이자 천하삼대검수(天下三代劍手) '매화검존(梅花劍尊)' 청명(靑明)은 정파 연합군과 함께 천하를 혼란에 빠뜨린 '고금제일마' 천마(天魔)의 목을 치는데 성공한다.하지만 전쟁으로 인해 너무 많은 이들이 죽었고 특히 화산파 제자들은 몰살당하다시피 한다. 청명 또한 중상으로 의식을 잃고 죽어가게 되는데 그와중에도 머릿속에는 자신의 삶이나 다름없는 화산파가 엄청난 피해를 입은 것에 대한 걱정으로 가득하다. 그리고 모든 것이 끝났다고 생각한 순간 백년의 시간이 흘러 다시 아이의 몸으로 살아난다.그러나 그가 마주한 현실은 완전히 달라져 있었다. 한때 명문으로 군림했던 화산파는 쇠락을 거듭해 존재감조차 희미해진 상태였고, 제자들은 기본기조차 갖추지 못한 채 방치돼 있었다. 더 이상 '구파일방(九派一幇)'의 한축으로 천하를 호령했던 화산은 없는 것이었다.이 같은 설정은 단순한 회귀물이 아닌 '재건 서사'로서 강한 설득력을 지닌다. 무너진 조직을 다시 일으켜 세운다는 명확한 목표는 독자들에게 직관적인 몰입 포인트를 제공했고, 단계적으로 성장하는 과정은 성취감을 만들어낸다.특히 훈련과 실전이 빠르게 교차하는 전개 방식은 지루할 틈을 줄이며 이야기의 추진력을 유지하는 데 기여했다. 속은 깊지만 단순무식하게 일을 풀어나가는 청명의 스타일도 만화적인 이해와 재미를 더해준다.작품 전반을 관통하는 메시지 역시 분명하다. "무너진 것은 다시 세우면 된다" 어찌보면 단순하기 그지없는 문장같지만 작품에 몰입한 독자들에게는 용기와 힘을 실어주는 포인트로 작용한다.또한 1부는 무협 장르 특유의 무거움을 완화하는 데 성공했다. 긴장감 있는 전개 속에서도 자연스럽게 녹아든 유머 요소는 독자층을 넓히는 데 중요한 역할을 했다. 여기에 더해 속도감 있는 액션 연출과 명확한 컷 구성은 웹툰이라는 매체의 장점을 극대화했다는 평가다.2부에서는 이야기의 무대가 화산파를 넘어 무당파, 사천당문 그리고 강호 전체로 확장된다. 화산파는 점차 세력을 회복하며 주변 문파들과의 관계 속에서 존재감을 드러내고, 다양한 세력 간의 이해관계가 얽히며 갈등 구조가 복잡해진다.이 과정에서 가장 두드러진 변화는 인물과 서사의 확장이다. 각 문파의 특징과 입장이 구체적으로 드러나며, 단순한 선악 구도를 넘어선 입체적인 세계관이 형성됐다. 특히 제자들의 성장 과정이 강조되면서, 개인이 아닌 '집단으로서의 화산파'가 완성되어 가는 흐름이 설득력 있게 그려졌다.이를 상징하는 대사로는 "우리는 더 이상 과거의 화산이 아니다"가 꼽힌다. 이 문장은 단순한 선언이 아니라, 축적된 경험과 성장을 바탕으로 변화한 현실을 드러내는 장면으로 이해 가능하다.다만 2부 후반부에서는 '전개 속도가 느려졌다'는 지적이 이어졌다. 유사한 훈련 구도와 반복되는 갈등 구조가 이어지면서 긴장감이 다소 완화됐고, 일부 독자들 사이에서는 서사의 밀도가 떨어졌다는 평가도 나왔다. 그럼에도 불구하고 주요 전투 장면에서는 여전히 높은 완성도를 유지하며 작품의 기본적인 경쟁력을 증명했다.무엇보다 중요한 점은, 이 과정에서 축적된 설정과 갈등 요소들이 3부의 핵심 동력으로 작용할 수 있다는 점이다. 확장된 세계관은 이후 전개를 위한 충분한 기반을 마련한 상태다.3부는 여러 측면에서 중요한 시험대에 오른다. 가장 큰 변화는 제작사의 교체다. 그동안은 스튜디오 LICO가 진행했지만 3부부터 화산귀환 웹소설의 출판사인 러프미디어의 자회사 스튜디오 ARCHE에서 제작한다.기존 제작 체제에서 벗어나 새로운 환경에서 시작되는 만큼, 작화와 연출이 달라지는 것에 대한 우려의 목소리도 있었으나 큰 변화는 없을 것으로 예상된다. 주요 제작진이 그대로 새로운 제작사로 옮겨갔기 때문이다. 결국 제작사만 바뀌었을 뿐 기본 뼈대는 그대로 간다고 보면 된다.때문에 전체적인 그림체와 캐릭터 비주얼은 기존 스타일을 유지하는 방향으로 이어질 것으로 보인다. 이는 장기 휴재 이후에도 작품의 연속성을 유지하려는 선택으로 해석된다. 팬들에게 익숙한 분위기를 지키면서도, 내부적으로는 제작 효율과 완성도를 개선하려는 시도로 볼 수 있다.이와 함께 가장 주목되는 부분은 전개 속도의 개선 여부다. 2부에서 가장 크게 지적됐던 '늘어짐' 문제를 얼마나 보완할 수 있는지가 3부의 완성도를 좌우할 핵심 요소로 꼽힌다. 이미 주요 인물과 세계관이 충분히 구축된 만큼, 이후 전개에서는 보다 밀도 높은 서사가 요구된다.서사적으로도 중요한 전환점에 진입한다. 지금까지가 기반을 다지는 과정이었다면, 3부에서는 축적된 갈등이 본격적으로 표면화되며 대형 사건과 세력 간 충돌이 중심에 설 가능성이 크다. 이야기의 스케일과 긴장감 모두 한 단계 끌어올려야 하는 시점이다. 독자들의 기대 역시 이 지점에 집중돼 있다.결국 '화산귀환' 3부는 유지와 변화라는 두 축 위에서 출발한다. 익숙한 그림체와 분위기를 유지하면서도, 서사 밀도 강화라는 과제를 동시에 해결해야 한다. 이 균형을 성공적으로 맞춘다면, 해당 작품은 단순한 인기 웹툰을 넘어 장르를 대표하는 위치를 더욱 공고히 할 것으로 전망된다.