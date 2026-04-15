<인간극장> 작가가 대한민국 속 '빨간 나라'를 주시한 이유

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

큰사진보기 ▲<빨간 나라를 보았니> 스틸 ⓒ (주)트리플픽쳐스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<빨간 나라를 보았니> 스틸 ⓒ (주)트리플픽쳐스 관련사진보기

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<작품정보>

빨간 나라를 보았니

2025｜한국｜리얼 험지선거 휴먼 다큐멘터리

2026.04.15. 개봉｜117분｜12세 관람가

감독 홍주현

출연 김현권, 임미애, 배영애, 정석원, 이영수, 박규환, 김상우, 황태성

제작 사려니픽쳐스

배급 ㈜트리플픽쳐스

큰사진보기 ▲<빨간 나라를 보았니> 포스터 ⓒ (주)트리플픽쳐스 관련사진보기