또 증인선서 거부해 퇴장당한 박상용 "제가 얘기하는 게 두려워요?"

큰사진보기 ▲또 '선서 거부'...퇴장 당하는 박상용 검사쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 '연어·술파티' 등을 통해 이화영 전 부지사 등이 특정 진술을 하도록 회유했다는 의혹을 받고 있는 박상용 검사가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 증인 선서를 거부해 퇴장 조치 당하자 항변하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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"저를 선서하게 해주시면 그 이야기 다 들을 수 있지 않겠습니까. 제가 얘기하는 게 두렵습니까? 그렇게 두려워요? 위증으로 겁박하지 않으면, 그게 두려워요?"

큰사진보기 ▲또 '선서 거부'한 박상용 검사쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 '연어·술파티' 등을 통해 이화영 전 부지사 등이 특정 진술을 하도록 회유했다는 의혹을 받고 있는 박상용 검사(맨 왼쪽)가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 증인선서를 거부한 채 앉아 있다. 맨 오른쪽은 이화영 전 경기도 평화부지사, 이화영 변호인인 서민석 변호사. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲'선서 거부' 소명 기회 달라는 박상용 검사쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 '연어·술파티' 등을 통해 이화영 전 부지사 등이 특정 진술을 하도록 회유했다는 의혹을 받고 있는 박상용 검사가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 증인 선서를 거부한 뒤 소명 기회를 달라고 요구하고 있다. 앞 줄 맨 오른쪽은 이화영 전 경기도 평화부지사, 이화영 변호인인 서민석 변호사. ⓒ 남소연 관련사진보기

박상용 검사가 또 청문회 증인 선서를 거부했다. 그는 "제가 얘기하는 게 두려워요?"라고 말했다.14일 오전 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 쌍방울 대북송금 조작기소 의혹 사건 청문회가 진행됐다. 박상용 검사의 증인 선서 거부와 증인 채택 등을 둘러싼 여야 의원들의 공방으로 청문회 시작이 지연됐다.국정조사특위 서영교 위원장은 홀로 증인 선서를 거부한 박상용 검사를 향해 "증인 선서를 거부하느냐"라고 물었고, 박상용 검사는 "제가 구두로 사유를 설명할 수 있도록 해달라"고 했다. 서영교 위원장은 "위증하지 말고 진실을 얘기하세요. 그런 의미로 증인 선서를 하세요. 그래야 자신의 이야기가 세상에 전달되지 않겠습니까"라고 말했다. 또한 "소명서를 제출해달라"고도 했다. 하지만 박 검사는 이를 거부했다.서 위원장은 다시 박 검사를 향해 "증인 선서를 거부하겠다는 것은 위증을 결심했다는 거 아닌가"라면서 "국민 앞에 나와서 증인 선서를 하라고 해도 거부하고, 소명서를 내라고 하니 소명서도 내지 않는다. 그리고 자기가 마이크를 들고 발언할 기회 달라고 한다. 말이 되느냐"라고 일갈했다. 서 위원장은 박 검사에게 대기장소에서 이동하라고 했다.박 검사는 청문회장 밖으로 나와 대기장소로 이동하면서 취재진에게 "지난번에 말씀드렸듯이 특검에 의한 공소취소를 하지 않겠다고만 약속해 주시면 증인 선서를 하겠다. 특검에 의한 공소취소는 불법이고 법치주의 위반이고 삼권분립을 완전히 형해화하는 것"이라고 주장했다.그는 대기장소로 이동해, 다리를 꼬고 의자에 앉았다.박 검사의 증인 선서 거부는 이번이 처음은 아니다. 지난 3일 국정조사특위 기관보고 때도 증인선서를 거부했다가 퇴장조치를 당했다. 그로부터 나흘 뒤에는 국민의힘이 단독으로 연 '청문회'라는 이름의 행사에 나와 자신의 입장을 쏟아냈다. 그는 쌍방울 대북송금 사건에서 이재명 대통령과 이화영 전 경기도평화부지사의 제3자 뇌물 혐의 공동정범이 인정된다는 주장을 내놓았다.