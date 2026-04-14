김성태 불출석에 동행명령장 발부... "엇갈린 진술, 청문회장서 밝혀야"

큰사진보기 ▲김성태 전 쌍방울 회장, 서울고검 인권침해점검 TF에 피의자 신분으로 출석김성태 전 쌍방울 회장. 2026-01-08 ⓒ 이정민 관련사진보기

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"국정조사를 봤다. 전에 윤석열 정부의 검찰 특수부가 했던 것을 (국정조사, 특검을) 주도하는 사람들이 똑같이 하고 있다. 금융감독원장은 (국정조사에) 나와서 (쌍방울이) 주가 조작했다고 거짓말하더라. 자기 주식 80%를 소각한 사람이 어떻게 주가조작을 하느냐."

김성태 전 쌍방울그룹회장에 대한 동행명령장이 발부됐다. 김 전 회장이 '재판상의 이유'를 들어 불출석 사유서를 제출한 데 따른 조치다.14일 국회 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사특별위원회' 대북송금 관련 청문회에서 서영교 국조특위 위원장은 김 전 회장에 대한 동행명령장 발부의 건 심사를 거쳐 동행명령장을 발부했다. 김 전 회장은 이날 회의 종료 전까지 동행해야만 하는 상황이 됐다.양부남 더불어민주당 의원은 "김성태 전 회장이 (2023년 1월) 처음 체포돼서 국내 올 때 '경기도와 이재명 대표와 관련이 없다'고 했지만 검찰 수사과정에서 대북송금은 경기도 스마트팜과 이재명 대납이라고 진술했다"며 "해당 진술은 2024년 7월 1심까지도 유지됐다. 그러나 최근에는 방북비용은 경기도와 이재명과 무관하다고 했다. 국정조사장에 나와서 어떤 말이 사실인지 명명백백하게 밝혀야 한다"라고 동행명령이 필요한 이유를 설명했다.김 전 회장은 현재 대북송금 의혹과 관련해 항소심 재판을 받고 있다. 앞서 10일 김 전 회장은 수원고등법원 형사2부(김건우 임재남 서정희 고법판사) 심리로 열린 대북송금사건 관련 외국환거래법 위반 등 혐의 항소심 공판기일에 나왔을 때 취재진을 만나 자신을 향한 주가조작 의혹에 대해 확실히 선을 그었다.앞서 3일 국정조사에 참석한 이찬진 금융감독원장은 2022년부터 2023년 사이에 존재했던 금감원 차원의 쌍방울 주가조작 의혹에 대해 "(금감원이 쌍방울 주가조작에 대해) 조사한 부당이득 금액이 100억 원이 넘는다"며 "당연히 굉장히 중죄로 처리될 것이라고 저희 금감원 입장에서는 판단했다. 그런데 (수원지검에서) 안 가져갔다. 이런 예가 없다"라고 밝혔다.종합하면 금감원은 수원지검이 2022년 11월 7일 쌍방울의 시세조종 행위 조사를 요청해 와 2023년 1월 조사를 완료했고, 이후 수원지검에 방문해 쌍방울과 광림, 비비안 등 계열사의 100억 원이 넘는 부정거래 사실을 설명했지만 검찰은 답하지 않았고 사건은 허위공시 혐의로 처리됐다는 내용이다.김 전 회장은 쌍방울 대북송금 사건의 가장 중요한 공소사실 중 하나인 북한 공작원 리호남의 필리핀 입국설에 대해 2019년 7월 필리핀에서 리호남과 만나 당시 경기지사였던 이재명 대통령의 방북 비용 약 70만 달러를 건넸다는 취지로 검찰에 진술했다.그러나 3일 국정조사에 출석한 이종석 국정원장은 김 전 회장의 이러한 주장이 사실이 아니라고 밝혔다. 이 원장은 김 전 회장이 거액의 도박을 했고, 이로 인해 수십억 원에 달하는 도박빚이 생겼다고도 했다.이같은 사실은 '당시 리호남에게 돈을 건넸다'는 김 전 회장과 검찰의 주장을 정면으로 뒤집고, 반대로 '그때 리호남은 없었다'는 이화영 전 경기도 평화부지사의 주장을 뒷받침하는 내용이다.검찰은 김 전 회장의 진술에 근거해 쌍방울그룹이 경기도 측을 대신해 북한에 800만 달러(스마트팜 비용 500만 달러, 이재명 지사 방북 비용 300만 달러)를 줬다고 보고 이 대통령을 이 전 부지사, 김 전 회장 등과 묶어 제3자뇌물 혐의로 2024년 6월 12일 기소했다.특히 이 대통령의 방북 비용 300만 달러 중 70만 달러는 김 전 회장이 필리핀에서 리호남을 직접 만나 건넸다고 봤다. 이 전 부지사의 1심 재판부는 2024년 6월 7일, 김 전 회장이 리호남과 만나 방북을 논의하고 그 비용을 건넸다는 법정 증언을 인정해 유죄를 선고했다.결국 이날 김 전 회장이 출석할 경우, 해당 진술의 신빙성과 수사 과정 전반이 핵심 쟁점으로 떠오를 전망이다.