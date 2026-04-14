"우리는 쓰고 버리는 기계가 아니다"

큰사진보기 ▲ 13일 '이주노동자 인권·노동권 보장 촉구 화성 지역 집회'가 개최됐다. ⓒ 화성시민신문 / 공감 직업환경의학센터 백승호 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

최근 화성시 발안공단의 한 도금업체에서 발생한 이주노동자 에어건 학대 사건에 대한 지역사회의 분노가 거리로 분출됐다.지난 12일 오후 3시, 화성시 향남읍 발안 만세시장 인근 화성중앙종합병원 건너편 인도에서 이주노동자 노동조합(MTU) 주최로 '이주노동자 인권·노동권 보장 촉구 화성 지역 집회'가 개최됐다. 이날 집회에는 이주노조를 비롯해 민주노총 경기도본부, 경기이주평등연대 등 시민사회단체 관계자와 지역 이주노동자 수십 명이 참석해 이주노동자를 향한 폭력 근절과 제도 개선을 한목소리로 외쳤다.집회는 최근 발생한 태국인 이주노동자 학대 사건에 대한 규탄으로 시작됐다. 해당 사건은 사업주가 40대 태국인 노동자의 항문에 고압 에어건을 밀착해 공기를 분사, 장기 파열과 호흡 곤란을 일으켰다고 알려졌다.이주노조 우다야 라이 위원장은 여는 발언에서 "사업주가 에어건으로 노동자에게 끔찍한 부상을 입히고도 '단순한 장난'이었다고 해명하는 것은 이주노동자를 인간으로 보지 않는다는 증거"라며 분노를 표했다. 그는 특히 "사업장 변경의 자유가 없는 제도적 한계가 이주노동자들을 괴롭힘과 위험한 현장에서 벗어나지 못하게 하는 무권리 상태로 몰아넣고 있다"고 지적했다.연대 발언에 나선 조귀제 민주노총 경기도본부 부본부장은 "이주노동자들이 각자의 소중한 꿈을 안고 입국하지만, 현실은 이들의 안전과 노동권을 보장하지 못하고 있다"며 고향 집 수리를 꿈꾸다 숨진 베트남 노동자의 사례를 언급해 숙연함을 더했다.실제로 이날 배포된 취재요청서에 따르면, 이주노동자의 산재 사망률은 내국인에 비해 2~3배나 높으며, 절반 이상이 컨테이너 등 임시 가건물 기숙사에서 생활하는 등 기본적인 인권조차 보호받지 못하는 것으로 나타났다.집회 참가자들은 ▲강제노동 철폐 ▲사업장 이동의 자유 보장 ▲임금체불 및 폭력 근절 ▲인간다운 기숙사 보장을 정부에 강력히 요구했다. 이들은 집회를 마친 후 "Free Job Change(직업 선택의 자유)"를 연호하며 화성 발안 만세시장 일대를 행진했다.현장 발언에 나선 네팔 출신 노동자는 "몸이 아프거나 괴롭힘을 당해도 사업주가 동의해주지 않으면 회사를 옮길 수 없다"며 "우리를 물건처럼 취급하지 말고 안전하게 일할 수 있는 권리를 달라"고 호소했다.한편, 이날 집회에 앞서 오후 1시 30분에는 공감 직업환경의학센터에서 이주노동자들을 대상으로 한 '산재예방 교육'이 진행됐다. 일터에서의 스스로를 보호할 수 있는 권리에 대해 학습하는 시간도 가졌다.