'담당 직원 이해충돌' 충북교육청 탄탄숲 사업..."긴급 연기"

▲윤건영 충북교육감(가운데)이 지난해 6월 19일, A기업 B씨(윤 교육감 바로 왼쪽)와 함께 이 지역 한 초등학교를 방문해 탄탄숲 관련 행사를 벌인 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 충북교육청 관련사진보기