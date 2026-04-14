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정치

26.04.14 11:14최종 업데이트 26.04.14 11:14

이 대통령 "서류 복사하는 사람도 다주택자면 부동산 정책서 빼라"

"이해관계 절대 침투할 수 없게 해야"... 부동산 세제·금융·규제 정비 의지 재확인

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이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.14
이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.14 ⓒ 연합뉴스

이재명 대통령이 '다주택 공직자 부동산 정책 배제' 지시와 관련해 "서류 복사하는 사람들도 빼시라"고 주문했다.

이 대통령은 14일 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 이억원 금융위원장에게 "부동산 관련 대출 잘 점검하고 있냐"고 물은 다음 해당 지시에 대한 진행 여부를 확인했다.

이 대통령은 "다주택자, 고가 주택 소유자, 부동산 과다보유자를 주택 정책 입안, 결재, 승인, 논의 과정에서 다 빼라고 했는데 그거 하고 있느냐. 정책 결정 과정에서 부동산에 이해관계가 있는 사람을 전부 빼라고 했는데"라고 말했다(관련 기사 : 이 대통령, 부동산 정책에서 '다주택 공직자 배제' 지시 https://omn.kr/2hgkh).

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김용범 청와대 정책실장은 "국토부·재경부·예산처·금융위·(청와대) 정책실까지 포함해 부처별로 다 하고 있다"고 답했다.

이에 이 대통령은 "서류 복사하는 사람들도 빼시라"라며 "어쨌든 거기에 이해관계가 절대 침투할 수 없게, 기안용지를 복사하는 직원조차도 다주택자는 안 된다"고 말했다. 또 "(부동산) 세제도 그렇고 철저히 준비해 주길 바란다"고 당부했다.

한편 이 대통령은 지난 12일 엑스(X·옛 트위터)에 '정부가 비거주 1주택자의 신규 전세대출 보증 금지와 함께 기존 대출의 만기연장을 불허하는 대출 규제를 검토하고 있다'는 보도를 공유하면서 "세제, 금융, 규제 정상화를 통한 '부동산 투기 제로' 구현은 얼마든지 가능하고 또 반드시 해야 한다"고 밝힌 바 있다.


#이재명대통령#부동산정책#다주택자#국무회의

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

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