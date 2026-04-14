이 대통령 "전쟁 당사국들, 평화 향해 용기 있는 걸음 내디뎌 달라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김정관 산업부 장관(왼쪽부터), 윤호중 행안부 장관, 조현 외교부 장관이 14일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 대화하고 있다. 2026.4.14 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 14일 미국·이스라엘-이란 전쟁과 관련 "전쟁 당사국들도 보편적 인권보호의 원칙, 그리고 역사의 교훈을 바탕으로 세계가 간절히 바라는 평화를 향해 용기 있는 걸음을 내디뎌 주시길 당부드린다"고 했다.이 대통령은 이날 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 "지난 주말 진행된 중동 전쟁 종전 협상이 합의점을 제대로 못 찾은 것 같다. 계속 협상하겠지만 호르무즈 해협을 둘러싼 양측의 갈등이 고조되고 있어서 상황을 낙관하기 쉽지 않다"면서 이같이 밝혔다.전 세계 해상 원유 물동량의 약 20%가 지나다니는 호르무즈 해협을 봉쇄하고 있는 이란. 종전 협상 불발 후 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄를 시작한 미국. 무엇보다 미국·이란 간의 2주 휴전 합의에도 레바논 남부를 폭격해 종전 논의를 사실상 방해하고 있는 이스라엘을 향해 메시지를 낸 셈이다.앞서도 이 대통령은 지난 10일 엑스(X·옛 트위터)에 이스라엘 방위군(IDF) 병사들이 2024년 9월 서안지구 공습 때 팔레스타인인의 시신을 옥상 위에서 발로 차 떨어뜨리는 영상을 공유하면서 국제인도법 및 국제법 준수와 보편적 인권의 중요성을 강조한 바 있다.이스라엘 외무부가 11일 해당 영상과 관련해 엑스 계정을 통해 이 대통령의 발언을 "규탄한다"는 뜻을 밝혔을 땐, 이 대통령은 "끊임없는 반인권적 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망"이라고 맞받았다.특히 이번 중동 전쟁과 관련해 "아닌 밤중에 홍두깨라고 아무 잘못 없는 우리 국민들께서 뜬금없이 겪고 있는 이 엄청난 고통과 국가적 어려움을 지켜보는 마음이 매우 불편하다"고 지적하기도 했다.이 대통령은 이날 "당분간은 글로벌 에너지, 원자재 공급망의 어려움, 그리고 고유가가 계속 될 것"이라며 "이를 상수로 두고 현재의 비상대응체제를 더욱 확고하게 다져나가야겠다"고 짚었다.그러면서 중동 전쟁 대응 관련 추가경정예산안에 대한 신속한 집행, 그리고 이번 전쟁을 통해 드러난 경제 산업 구조 취약점 개선 등이 이뤄져야 한다고 주문했다.이 대통령은 경제 산업 구조 취약점 개선과 관련해선 "대체 공급망 개척, 중장기 산업 구조 개혁, 탈 플라스틱 경제 실현 등을 국가 최우선 핵심 전략 프로젝트로 추진해 주면 좋겠다"고 당부했다.특히 오는 27일부터 지급될 고유가 피해지원금과 관련해선 "지난해 민생회복 소비쿠폰 지급 당시 일부 지방정부에서 발생했던 비인권적 행태가 혹여라도 반복되지 않도록 각별히 유념해 달라"고 주문했다. 당시 민생회복 소비쿠폰 선불카드에 지급 금액을 기입하거나 다른 색상으로 구분해서 소득 수준을 남들도 쉽게 파악할 수 있도록 했던 것을 반복하지 말란 얘기였다.이 대통령은 이와 함께 교통비 부담 완화 및 대중교통 이용 활성화를 위한 '모두의 카드'에 대한 인센티브 강화 방안도 신속히 시행하라고 덧붙였다.