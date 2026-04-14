메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

광주전라

26.04.14 10:36최종 업데이트 26.04.14 10:36

전남도, 농어민 공익수당 70만원 이달 지급

도민 21만 4037명 대상

원고료로 응원하기
농업 현장.
농업 현장. ⓒ 전라남도

전라남도는 농어민 공익수당을 기존 연 60만 원에서 70만 원으로 10만 원 인상해 4월 중 시·군을 통해 지급한다고 14일 밝혔다.

농어민 공익수당은 농어업·임업의 공익적 가치를 보전하고 농어업인의 경영 안정을 위해 2020년 전남도가 전국 최초로 도입한 제도다.

지난 6년간 124만 명에게 총 7436억 원을 지급했으며, 올해 지급 규모는 도비 599억 원(40%)과 시군비 899억 원(60%) 등 총 1498억 원이다.

AD
지급 대상은 2025년 1월 1일 이전부터 전남에 주소를 두고 1년 이상 농·어·임업에 종사한 경영주 21만 4037명이다. 전남도는 2~3월 신청을 받아 자격 검증을 거쳐 대상자를 확정했다.

공익수당은 지역경제 활성화를 위해 지류·카드 형태의 지역화폐로 지급된다.

대상자는 신분증을 지참해 주소지 읍면동사무소나 농협을 방문하면 받을 수 있다.

김현미 전남도 농업정책과장은 "중동발 위기로 농어민 경영 부담이 커진 상황에서 공익수당이 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

#농민수당#농어민수당#전라남도#전남도

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김형호 (demian81) 내방

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

이 기자의 최신기사전교조 출신 통합교육감 후보 2인, '100% 여조' 단일화 합의


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기