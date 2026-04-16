세 가지 전환...서울이 바뀌어야 대한민국이 산다

2026년 지방선거에서 뽑히는 서울시장은 새로운 패러다임을 제시해야 한다. 서울의 도시 패러다임은 2000년대 초반 청계천 복원과 교통 개혁에서 크게 벗어나지 못하고 있다. 새로운 패러다임은 주거나 교통, 환경, 하천, 노동, 복지, 도시, 역사, 문화, 평등, 균형발전, 민주주의 등 모든 분야에서 두루 요구된다. 서울시민들의 다양한 목소리를 통해 새로운 서울의 모습을 제안하는 기획을 마련했다.

큰사진보기 ▲2021년 5월 6일 서울자전거 따릉이를 탄 시민이 서울 중구 확장된 '세종대로 사람숲길' 자전거 전용도로를 타고 이동하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공공재개발 추진 중인 서울 마포구 아현1구역. 자료사진. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲14일 서울 종로구 광화문광장에서 서울시 관계자들이 이순신 장군 동상을 세척하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이 정석은 서울시립대학교 도시공학과 교수입니다.

1994년 박사 학위 취득 이후 서울시정개발연구원(현 서울연구원)에서 13년 동안 일하며 이원종, 최병렬, 조순, 고건, 이명박, 오세훈, 박원순 시장까지 여러 서울시장을 가까이 지켜보면서 서울시 공무원들과 함께 서울시정(정책)을 연구했다. 북촌과 인사동, 걷고 싶은 서울 만들기, 마을 만들기 연구도 그 과정에서 수행했다.그 시기 서울이 먼저 시도했던 보전과 재생, 보행 중심 정책은 이후 전국으로 확산되었다. 1997년에 제정된 서울시 보행권 조례는 '걸을 권리'에 대한 시민의 인식을 바꾸었고, 한옥과 오래된 장소의 보전·재생은 여러 도시의 정책 모델이 되었다. 서울의 변화는 서울에 머물지 않고, 대한민국 전역으로 확산되었다.서울은 아주 특별한 도시다. 산과 강과 언덕이 이루는 자연 지형 자체만으로도 한없이 아름다운 '자연미인' 같은 도시인데, 그 아름다움을 서울시장과 시민은 알고 있을까? 안다면 굳이 멋을 내려 진한 화장과 성형의 유혹에 빠지지 않을 것이다. 이미 충분히 아름다운 도시라면, 본래의 아름다움이 드러나도록 '그대로 두는 것(Let it be)' 또한 훌륭한 도시정책이 될 수 있다. 남의 것을 베끼려다 나의 아름다움을 망가뜨리는 어리석음에 빠지지 말아야 한다.1960년대 이후 개발 시대를 숨 가쁘게 달려온 서울은 지방의 희생 덕분에 이만큼 성장했다. 그 결과는 이제 수도권과 지방 모두를 힘들게 하는 구조로 되돌아왔다. 절반을 넘어선 수도권 인구 집중은 지역위기만이 아니라 인구위기와 맞물린 악순환의 근본 원인이기도 하다.그럼에도 우리는 여전히 더 짓고, 더 넓히고, 더 빨아들이는 방식에서 벗어나지 못하고 있다. 빠르게 내달린 덕에 국가는 '부자나라'가 되었는데, 정작 국민의 행복도는 매우 낮은 '행복하지 않은 선진국'이 되었고, 급격한 인구위기로 국가의 지속가능성조차 위태로운 지경에 이르렀다. 그래서 이번 선거는 단순한 시장 선거가 아니다. 서울의 방향을 바꾸는 선거이며, 그 선택은 대한민국의 미래를 좌우한다.이제는 전환해야 한다. 전 국토에 고르게 피가 돌고 기가 통하게 바꿔야 한다. '빨리빨리 건설하는 개발의 도시'에서 '천천히 되살리는 재생의 도시'로 옮겨가야 한다. 그리고 그 전환은 서울이 먼저 시작해야 한다. 과거가 그랬듯 이번에도 서울이 먼저 길을 열어야 한다. 새 서울시장에게 세 가지 전환을 제안한다.첫째, 크게 신개발하고 재개발하는 '크신재 도시'에서 작게 고치고 채우는 '작고채 도시'로 전환해야 한다. 대규모 신개발과 재개발은 빠른 성과를 만들었지만, 삶터를 해체하고 지역의 관계망을 끊었다. 동시에 대형 건설사 중심의 산업 구조를 고착시켰다. 이제 서울은 더 크게 짓는 도시가 아니라, 이미 있는 것을 고쳐 쓰고 빈 곳을 다시 채우는 도시가 되어야 한다. 대규모 철거와 신축을 줄이고, 골목과 생활권 단위의 소규모 정비로 전환해야 한다.강북 지역의 오래된 저층 주거지 갱신도 재개발·재건축 일변도에서 벗어나야 한다. 자력 갱신이 어려운 노후주택을 매입해 청년과 신혼부부를 위한 공공임대주택으로 바꾸고, 새집에 입주한 집주인에게는 매입 차액을 연금으로 지급하는 서울주택도시공사의 '누리재' 같은 모델도 좋은 대안이 될 수 있다.바깥 개발을 멈추고, 이미 기반시설은 충분하지만 비어 있는 곳을 고치고 채워야 한다. 빈집과 공실 상가, 유휴 사무실을 주거용으로 리모델링해서 청년과 신혼부부가 오래 안심하고 만족하며 살 수 있게 해야 한다. 이런 전환은 경제 생태계의 밑바탕도 튼튼하게 만들 것이다. 크게 부수고 짓는 방식이 몇몇 대형 건설사의 독식을 낳았다면, 작게 고치고 채우는 방식은 지역의 작은 설계사무소와 소규모 사업자까지 참여하는 다층적 경제 생태계를 만들기 때문이다.둘째, '자동차 도시'에서 대중교통·자전거·보행 중심의 '대자보 도시'로 전환해야 한다. 자동차 중심 도시는 사람을 밀어내고 도시를 통과의 공간으로 만든다. 이제는 이동의 속도보다 머무름의 질을 우선해야 한다. 그 전환의 출발은 한양도성 사대문 안에서 시작하면 좋겠다.도심의 자동차 통행을 단계적으로 줄이고 종로·을지로·세종대로 등 주요 축을 보행과 자전거 중심 공간으로 재편해야 한다. 매 주말 반나절 차량 통행을 막는 '차 없는 거리'를 정례화하고 대상 도로를 점차 확대하며, 도심 주요 간선도로에는 차도와 보도와 분리된 자전거 전용도로를 구축해야 한다.대중교통 중심의 접근성을 높여 자동차 없이도 충분히 이동 가능한 도시를 만드는 것이 곧 도시 경쟁력이다. 자동차보다 빠른 대중교통을 구현하고, 대중교통 이용의 비용 부담을 획기적으로 줄여 '대자보의 실리'를 높인다면 지혜로운 시민들은 자동차보다 대자보 도시를 스스로 선택할 것이다.셋째, '토건 도시'에서 '기후 도시'로 나아가야 한다. 철도 지하화, 고속도로 지하화, 지하고속도로 건설은 환경의 탈을 쓰기도 하지만 실제로는 막대한 탄소 배출과 추가 개발을 수반하는 토건사업에 가깝다. 이제는 '무엇을 더 할 것인가?'보다 '무엇을 하지 않을 것인가?'를 분명히 해야 한다. 탄소집약적 대형 토건사업은 원점에서 재검토하고, 필요하다면 중단해야 한다. 도시정책의 방향을 개발 확대가 아니라 개발 최소화로 바꿔야 한다.불가피한 공급은 기존 자원의 재활용과 리모델링으로 충당하고, 하천과 녹지는 자연형으로 복원해 도시 전체를 하나의 생태망으로 재구성해야 한다. 프랑스 파리는 베르시-샤랑통 초고층 개발을 백지화하고, 녹지와 공공공간을 대폭 확대한 저밀도 생태형 도시로 계획을 전환했다. 개발을 최대한 자제하고 기후도시로 다시 설계한 사례다. 서울도 그런 결단이 필요하다.더 나아가 기후 전환은 시민의 삶 속에서 이루어져야 한다. 싱가포르의 '에디블 가든', 시애틀의 'P-패치'처럼 시민이 참여하는 도시 텃밭을 확산시키고, 공공청사와 학교와 건물 옥상 그리고 민간기업이 함께하는 일터 텃밭을 늘려 도시의 녹지와 공동체를 동시에 회복해야 한다. 이미 잘 보존된 생태와 녹지를 훼손하면서까지 인공 녹지를 만들겠다는 무모함은 이제는 멈춰야 한다.이 세 가지 전환은 따로 떨어져 있지 않다. 크게 짓는 방식을 줄이면 자동차 중심의 도시 구조도 완화되고, 이는 다시 에너지 소비와 탄소 배출 감소로 이어진다. 여기에 시민의 자발적 참여가 더해질 때 서울의 도시 전환은 단단해지고 지속가능해질 것이다.서울의 도시 전환은 서울 안에만 머물지 않고 더 나아가야 한다. 행복하지 않은 선진국, 대한민국이 악순환의 늪에서 빠져나오는 또 다른 전환으로 이어져야 한다. 1970년대 당시 전체 인구의 3분의 1을 점유했던 수도권 인구는 이후 점점 늘어 2019년을 지나며 과반을 넘겼고, 인구가 감소하고 있는 최근까지 계속 늘어 지난해 51%를 초과했다.서울과 수도권이 계속 성장하는 동안, 사람과 에너지를 빼앗긴 지방은 소멸의 위기에 내몰렸다. 청년과 젊은 부부들이 몰리면서, 서울과 수도권의 주거·일자리·교육을 둘러싼 경쟁은 갈수록 치열해졌다. 치솟는 집값, 길고 고된 출퇴근, 과열된 경쟁교육 속에서 젊은 세대는 삶의 여유를 잃고, 결국 출산을 미루거나 포기한다. 지역위기는 이렇게 인구위기와 맞물려 악순환을 고착화하고 있다.이제 서울의 정책은 서울만을 위한 정책에 머물러서는 안 된다. 대한민국의 구조적 전환을 이끄는 정책으로 한 걸음 더 나아가야 한다. 서울이 어떻게 바뀌느냐에 따라 지방의 미래도 달라진다. 서울은 더 끌어들이는 도시가 아니라 나누고 내어주는 도시가 되어야 한다.더 독점하는 도시가 아니라 연결하는 도시로 바뀌어야 한다. 유아독존과 각자도생의 경쟁 구조에서 벗어나, 상생과 연대의 협력 구조로 전환해야 한다. 승자독식의 제로섬이 아니라 함께 살아나는 윈윈의 구조를 만들어야 한다.서울이 바뀌지 않으면 대한민국도 바뀌지 않는다. 서울이 바뀔 때 비로소 서울과 지방이 함께 살 수 있다. 서울의 전환이 지방의 회생으로, 대한민국 국토와 국민의 상생으로 이어지길 바란다. 그 길을 여는 시장을 눈 밝은 시민들이 선택할 때 '대전환'은 먼 꿈이 아닌 눈앞의 현실이 될 것이다.