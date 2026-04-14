'우울' 증가하는 대한민국... 원인은 '수면' 최다

큰사진보기 ▲우울증상 관련요인(오즈비)다변량 로지스틱 회귀분석(multivariable logistic regression)을 통해 산출된 오즈비로, 기준 집단 대비 우울증상 가능성이 높은 것으로 인과관계로 해석하는 데에는 주의 필요 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲우울 관련 지표 추이(2016~2025년) ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲우울증상유병률의 인구학적 분포 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲우울증상유병률 인구학적 분포 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲시·군·구별 우울증상유병률 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

큰사진보기 ▲우울증상유병률(최근 3년 평균, ’23-’25년) 낮은 시·군·구 및 높은 시·군·구 10개소 ⓒ 질병관리청 관련사진보기

우리나라 성인의 우울 증상에 가장 큰 영향을 미치는 요인은 '수면'인 것으로 나타났다. 하루 7~8시간 수면을 취하는 집단에 비해 '6시간 이하' 또는 '9시간 이상' 잠을 자는 경우 우울 증상 가능성이 2.1배나 높았다.다른 주요 요인으로 사회적 관계와 건강행태가 꼽혔다. 친구와의 교류가 월 1회 미만이면 2.0배, 이웃 간 신뢰가 낮으면 1.8배 높았다. 또한 흡연은 1.7배, 신체활동 부족은 걷기 기준 1.4배, 근력운동 기준 1.2배, 고위험 음주는 1.3배 높은 우울 위험과 관련된 것으로 파악됐다.질병관리청은 14일 이같은 내용을 담은 우울 관련 지표를 심층 분석한 결과를 발표했다. 지역사회건강조사 자료를 바탕으로 분석이 이뤄졌으며, 지표 대상은 연간 우울감 경험률, 우울증상유병률, 우울감으로 인한 정신건강 상담률 등이다.분석 결과를 살펴보면, 우리나라 성인의 우울 관련 지표는 전반적으로 증가 추세를 보였다. 우울증 위험군을 의미하는 우울증상유병률은 2017년 2.7%에서 2025년 3.4%로 25.9% 증가했다. 연간 우울감 경험률 역시 2016년 5.5%에서 2023년 7.3%까지 상승했다가 2025년 5.9%로 다소 완화됐다.반면 정신건강 상담률은 큰 폭으로 증가했다. 우울감을 경험한 사람 가운데 전문가 상담을 받은 비율은 2016년 16.5%에서 2025년 27.3%로 늘었다. 최근 10년간 정신건강 상담에 대한 사회적 인식이 개선된 영향으로 보이지만, 여전히 상담 이용률은 낮은 수준이라는 것이 질병청의 지적이다.우울 증상은 특정 집단에서 더욱 두드러졌다. 전 연령대에서 여성이 남성보다 1.7배 높았다. 특히 20~30대 여성과 70세 이상 여성에서 높은 수준을 보였다. 남성은 전반적으로 낮았지만 70세 이상에서 상대적으로 높게 나타났다.사회·경제적 요인도 뚜렷했다. 기초생활수급 가구는 일반 가구보다 4.6배, 1인 가구는 2인 이상 가구보다 2.3배 높은 우울증상유병률을 보였다. '70대 이상 1인 가구'의 유병률은 8.9%로 전체 평균의 2.6배에 달했다. 무직 상태나 월소득 200만원 이하 계층에서도 우울 위험이 높았다.지역별로도 차이를 보였다. 2025년 기준 우울증상유병률이 가장 높은 지역은 ▲울산(4.9%) ▲충남(4.4%) ▲대전·인천(4.2%) 순이었다. 반면 ▲광주와 전북(2.3%) ▲부산·대구·경남(3.0%)은 상대적으로 낮았다.최근 9년간 추이를 보면 17개 시·도 가운데 14곳에서 우울증상유병률이 증가했다. 증가폭이 큰 지역은 울산, 대전, 경기, 강원 등이었으며, 광주·충남·전북은 감소세를 보였다. 시·군·구 단위에서는 경기 안산시 상록구(7.5%), 경북 구미시(7.2%), 충남 천안시 서북구(6.7%)가 높은 반면, 경남 창녕군(1.0%), 충남 계룡시(1.1%), 경북 영덕군(1.2%)은 낮은 수준을 기록했다.임승관 질병청장은 "우울증 위험집단은 20~30대 여성, 70세 이상 고령층, 1인 가구, 무직, 저소득층 등으로 확인됐다"며 "과다 또는 과소 수면, 낮은 사회적 교류, 흡연 등 생활요인이 주요 원인"이라고 강조했다.이어 그는 "우울증 예방을 위해서는 적정 수면 유지와 사회적 관계 형성, 건강한 생활습관이 중요하다"면서 "지역별로는 이번 분석 결과를 바탕으로 위험집단과 주요 관련요인을 종합적으로 고려해 근거 중심의 지역보건정책을 수립·추진해 나가겠다"고 밝혔다.