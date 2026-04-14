[주장] 농협개혁방안, 더욱 숙고할 필요 있다

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작금의 농협 운영 상황과 중앙회장의 금품수수 등 부패·타락의 실상은 많은 농업인과 국민들에게 큰 실망과 분노를 안겨주고 있다. 따라서, 농협이 크게 개혁되어야 한다는 생각에는 이견이 있을 수 없다고 생각한다.그런데, 지난 1일 농림축산식품부와 더불어민주당이 당정협의회에서 합의한 농협개혁방안은 대체로 공감이 가는 내용이지만, 납득하기 어려운 내용이 포함되어 있다. 하나는 '독립법인인 농협감사위원회 신설'이고, 다른 하나는 '농협중앙회장 선출방식 변경'(1110명의 전체 조합장이 선출하는 방식을 약 187만 명인 전체 조합원이 선출하는 방식으로 변경하는 방안)이다.먼저, '독립법인인 농협감사위원회 신설'의 건에 대해 보자. 당정은 농협조직 전반(조합, 중앙회, 금융지주, 경제지주)에 대한 감독을 충실하게 하기 위해 별도의 감독기관을 신설하기로 합의했다. 일응 일리가 있다고 본다. 왜냐하면, 작금의 농협운영의 부패·타락은 농협 내의 내부통제가 미흡하게 이뤄진 데 주된 원인이 있지만(농협의 스스로의 책임), 외부감독이 소홀하게 이뤄진 데에도 원인이 있기 때문이다(정부 등 외부감독기관의 책임). 따라서, 내부통제 및 외부감독 체제를 강화하려는 당정의 개혁방향은 기본적으로 정당하다.그런데, 외부감독을 강화하기 위해 '구태여 새로운 감독기관을 독립법인으로 신설해야 하는지'에 대해서는 좀 더 신중하게 검토할 필요가 있다. 왜냐하면, 현행법에 의해서도 농식품부 장관이 농협에 대한 포괄적인 감독권을 갖고 있기 때문에 (별도의 감독기관을 신설하지 않고도) 농식품부가 마음만 먹으면 농협에 대한 감독을 종전보다 더욱 충실하게 이행할 수 있을 것이기 때문이다. 더욱이 새로운 감독기관을 독립법인으로 신설하려면 인적·물적 비용이 만만치 않게 들 것이고 그 비용을 농협에 부담시킬 것으로 예견된다. 차라리 농식품부 장관의 감독권을 지방자치단체에 적절히 위임해서 감독의 실효성을 확보하는 편이 나을 것이다(일본의 사례 참조).그럼에도 불구하고 정부가 구태여 '감사위원회'를 설치하려고 한다면, 차제에 농협뿐만 아니라 다른 협동조합들(수협, 중소기업협동조합, 신협, 소비자생활협동조합, 엽연초생산협동조합, 산림조합, 새마을금고 등)도 감독대상으로 하는 가칭 '협동조합감독원'의 신설을 고려하는 편이 나을 것이다. 왜냐하면, 최근 거론되는 협동조합의 부패·타락상은 농협에서만 발생하는 것이 아니고 다른 협동조합에서도 발생할 개연성이 크므로 협동조합 섹터 전반을 포괄적으로 감독하는 기구를 신설하는 편이 나을 것이라고 생각되기 때문이다.한편, '농협감사위원회'를 별도법인으로 신설하면 현행법상의 농식품부 장관의 농협에 대한 감독권은 폐지되는지 여부도 의문이다. 만일 농식품부 장관의 감독권이 유지된다면 중복감독의 문제가 발생할 수 있을 것이고, 농식품부 장관의 감독권이 폐지된다면 농식품부가 농협에 대한 감독권한을 포기하고 동시에 감독 책임에서도 벗어나고자 하는 것이 아닌지 궁금하다.다음으로 '농협중앙회장 조합원 선출제로 변경'의 건에 대해 보자. 중앙회장의 금품수수 의혹 등 농협의 운영에 실망·분노한 농민단체(전농) 등이 중앙회장을 전체 조합원이 선출해야 '조합원 민심이 직접 반영되어' 농협 개혁을 효과적으로 추진할 수 있을 것으로 보고 이를 주장한다. 일응 공감이 간다. 그러나, 중앙회는 회원조합의 연합단체적 성격을 갖고 있으므로 중앙회장에 대한 선거권은 '조합원'에게 있지 않고 '회원조합'에 있다는 점을 간과해서는 안 된다(회원조합이 법인이기 때문에 회원조합의 대표권자인 조합장이 중앙회장 선거권을 행사하는 것이다).사단법인인 농협중앙회는 '구성원의 의사에 따라' 운영돼야 하는데, 이 경우 농협중앙회의 '구성원'은 '조합원'이 아니고 '회원조합'인 것이다. 농협중앙회의 영문 이름도 NACF(National Agricultural Cooperative Federation)라고 쓰고 있다. Federation은 '연합', '연맹'이란 뜻을 가지며 '두 개 이상의 단체들이 공동의 목적을 추구하기 위해 결합하여 만든 더 큰 단체'를 말한다. 그리고, 그 연합단체의 구성원은 '조합원(자연인)'이 아니고 '단체'인 것이다.그리고 만일 농협중앙회장을 전체 조합원이 선출한다면, 다른 협동조합들(수협, 중소기업협동조합, 신협, 소비자생활협동조합, 엽연초생산협동조합, 산립조합, 새마을금고 등) 뿐 아니라 다른 연합단체의 대표도 모두 전체 조합원이 선출해야 한다는 요구가 비등하게 될 것이고 이에 따라 연합단체의 대표 선거가 전체 조합원 선출로 이뤄지면 이들 선거가 온통 정치판이 될 우려가 있고 사회적 낭비도 커질 것이다.예컨대, 대한상공회의소 회장은 대한민국의 모든 상공업 종사자가 직접 선출해야 하는가? 한국노총이나 민주노총의 위원장은 전국의 모든 노동자들이 직접 선출해야 하는가? 전농(전국농민회총연맹)의 의장도 전국의 모든 농민들이 직접 선출해야 하는가? 연합단체의 대표를 회원이 선출하지 않고 전체 조합원이 선출하도록 한다면 엄청난 사회적 낭비와 혼란이 초래될 것이 우려된다. 연합단체의 대표는 연합단체의 회원(단체)이 선거권을 갖는 것이 법적으로 타당하고 합리적이다.그밖에도 '농협중앙회장 조합원 선출제'는 협동조합의 정체성에 위배되고, 농협이 정치화될 우려가 있고, 선거관리가 복잡하고 막대한 비용이 소요되며, 입후보자의 선거 비용도 크게 소요될 것이어서 음성적 선거자금 모금과 당선 후 보은성 논공행상도 더욱 커질 수 있다. 임직원들의 특정 후보 뒤에 줄서기도 만연해 질 위험이 있다. 또한, 임직원 및 조합원 간에 분란·파벌이 형성되고 선거 후유증도 크게 발생하는 등 일일이 거론하기 어려울 만큼 많은 문제점이 발생할 수 있다고 생각한다.특히나 중요한 것은, 농협중앙회장 선출방식을 '전체 조합장 선출제'에서 '전체 조합원 선출제'로 바꾼다고 해서 (이번 농협개혁 요구가 촉발된 원인인) 금품수수 등 비리와 농협운영의 부패·타락이 제대로 방지될 수 있느냐의 문제이다. 아마도 선출방식을 바꾸더라도 금품수수 등 비리와 농협운영의 부패·타락이 재발하지 않으리라는 보장은 없을 것이며, 중앙회장이 더욱더 제왕적으로 권한을 남용할 우려가 오히려 커질 것이다.또한 불과 5년 전에 농협법을 개정(법률 제18020호, 2021. 4. 13., 일부개정)해 종전의 '대의원 선출제'를 '전체 조합장 선출제'로 환원했었는데(단 한 번만 이 제도로 중앙회장 선출을 했다), 시행한 지 4년 만에 무슨 문제가 있어서 '전체 조합장 선출제'를 '전체 조합원 선출제'로 또다시 변경하려 하는지 그 이유와 장래 효과가 의문시된다. 농협의 모든 문제점 발생의 원인을 '사람의 탓'이 아닌 '제도(선출 방식)의 탓'으로 돌리려 하는 게 아닌가 생각되며, 이는 잘못된 진단이라 생각된다.결론적으로 말하자면, 농식품부와 더불어민주당은 위에서 제시한 두 가지 사항에 대한 이견내용을 면밀하게 고려해서 농협개혁방안의 합리성 여부를 다시 한번 숙고할 필요가 있다고 본다. 한편, 당정이 합의한 농협개혁방안 중 일부 사항에 대해 합리성 측면에서 이견을 제시하는 것을 마치 '기득권 옹호 세력의 반(反)개혁적 움직임'으로 폄훼하는 것은 바람직하지 않다고 생각된다. 민주주의 제도 하에서 얼마든지 이견을 제시하는 자유가 보장되어야 하기 때문이다. 필자는 농협개혁에는 전폭 찬성하는 입장이지만, 그 수단·방법은 법리에 합당해야 하고 또한 합리적이고 적절해야 한다고 생각한다.