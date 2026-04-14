이 대통령 "오목 좀 둔다고 훈수. 지구 침공 화성인 편들 태세"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 14일 엑스(X·옛 트위터)에 "오목 좀 둔다고 (바둑) 명인전에 훈수하는 분들, 훈수까지는 좋은데 판에 엎어지시면 안 된다"고 지적했다. 2026.4.14 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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이재명 대통령이 14일 엑스(X·옛 트위터)에 "오목 좀 둔다고 (바둑) 명인전에 훈수하는 분들, 훈수까지는 좋은데 판에 엎어지시면 안 된다"고 지적했다.또 "집안 싸움에 집착하다 지구 침공 화성인을 편들 태세인데, 일단 지구부터 구하고 봐야 하지 않겠나"라고 했다.앞서 이스라엘 방위군(IDF) 병사들이 2024년 9월 서안지구 공습 때 팔레스타인인의 시신을 옥상 위에서 발로 차 떨어뜨리는 영상을 이 대통령이 엑스 계정에 공유한 것을 두고, 야권에서 "외교 참사" 등의 표현을 쓰며 공세하는 것을 겨냥한 메시지로 풀이된다.이 대통령은 지난 12일에도 "사익을 위해 국익을 훼손하는 자들을 매국노라 부른다"며 일부 언론과 야권의 비판을 반박한 바 있다.당시 이 대통령은 "심지어 국익을 포함한 공익 추구가 사명인 정치와 언론 영역에서도 매국행위는 버젓이 벌어진다"라며 "각국의 주권과 보편적 인권은 존중되어야 하고 침략적 전쟁은 부인된다. 그게 우리 헌법정신이자 국제적 상식"이라고 했다.