벚꽃 흩날리는 내포 가야산... 퀴즈에 다양한 체험까지

큰사진보기 ▲전국에서 참여한 참가자들이 완주 확인 도장을 찍으며 가족과 이웃과 함께 걸어온 길을 돌아보고, 성취의 기쁨을 나누는 현장이었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲완주 이후 시민 참여형 프로그램이 이어진 가운데, 체험부스에서는 차량 방향제 만들기 프로그램이 운영돼 참가자들이 직접 체험에 나서며 적극적으로 참여하는 모습을 보였다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲내포문화숲길 문순수 사무처장이 접수처에서 시민들을 맞이하며 행사 안내와 함께 완주 배지 수령 방법과 안전하게 벚꽃길을 걸을 수 있도록 동선을 설명하고 했다. ⓒ 김정아 관련사진보기

사단법인 내포문화숲길이 주최한 '2026 내포 가야산 봄맞이 걷기' 행사가 지난 11일 오전 10시부터 오후 2시까지 내포문화숲길 예산센터 주차장 일원에서 개최됐다.이번 행사는 덕산도립공원 주차장에서 옥계저수지까지 이어지는 숲길 구간에서 진행됐으며, 최근 인도 설치 등 보행 환경이 개선된 코스를 중심으로 운영되어 어린이부터 어르신까지 누구나 안전하고 편안하게 참여할 수 있도록 했다.이날 행사에는 약 400여 명이 참여한 가운데, 서울을 비롯해 청주, 공주, 내포, 홍성, 예산, 서산, 당진 등 전국 각지에서 참가자들이 모여 눈길을 끌었다. 가족 단위 방문객과 지역 시민, 어르신까지 다양한 연령층이 함께하며 각자의 속도에 맞춰 봄 숲길을 걸으며 자연의 변화를 체감했다.특히 완만하게 정비된 숲길과 쾌적한 보행 환경은 참가자들의 만족도를 높였으며, 길목마다 피어난 봄꽃과 흩날리는 벚꽃은 계절의 정취를 한층 더했다. 참가자들은 숲길을 따라 걸으며 일상의 긴장을 내려놓고 자연 속에서 신체적·정서적 회복의 시간을 가졌다.이어 행사 당일에는 걷기 프로그램과 더불어 다양한 체험부스와 문화 공연이 함께 운영되어 참여의 폭을 넓혔다. 덕산면 의용소방대가 자원봉사로 참여해 도로 안내와 안전 관리를 지원해 지역 공동체가 함께 만드는 행사로 의미를 더했다.충남 당진에서 참여한 김혜란씨는 "주말이면 늘 집 근처 수변길을 걷는 게 전부였는데, 친구의 권유로 처음 내포문화숲길에 참여하게 됐다"며 "막상 와보니 생각보다 걷는 길이 어렵지 않았고 벚꽃길을 걸으며 건강해진 것 같다"고 말했다.김씨는 이어 "이번에는 딸과 손을 잡고 함께 걸었는데, 아이가 꽃을 보며 발걸음을 멈추고 퀴즈를 풀어 사은품까지 받으며 환하게 웃는 모습을 보니 '정말 잘 왔다'는 생각이 들었다"며 "다음에는 가족 모두가 함께 내포문화숲길에 신청해 참여하고 싶다"고 전했다.문순수 내포문화숲길 사무처장은 "매년 벚꽃이 피는 시기에 '가야산 봄맞이 걷기' 행사를 통해 많은 숲길 이용자들과 함께 자연의 운치를 나누고, 푸르른 숲 속에서 몸과 마음이 치유되는 시간을 이어오고 있다"며 "올해 역시 벚꽃과 함께 봄을 온전히 느낄 수 있는 자리에 함께해주신 참가자 여러분께 깊이 감사드린다"고 밝혔다.문 사무처장은 이어 "내포 가야산 구간은 사계절 내내 시민들이 찾는 길인 만큼 지속적인 점검과 정비를 통해 쾌적한 숲길 환경을 유지하고 있다"며 "앞으로도 시민들이 일상 속에서 자연을 가까이 접할 수 있는 참여형 프로그램을 꾸준히 확대해 나가겠다"고 말했다.한편, '내포 가야산 봄맞이 걷기' 행사는 올해로 4회째를 맞아 단순한 트레킹을 넘어 자연과 인간이 공존하는 관계를 회복하고, 일상 속에서 생태 감수성을 확장하는 생활형 문화 프로그램으로 자리매김하고 있다.