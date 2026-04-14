제56주기 스코필드 박사 추모 기념식, 토론토 동물원에서 개최

큰사진보기 ▲토론토 동물원안에 위치한 석호필(스코필드) 동상 앞에서 단체사진. 석호필(스코필드) 동상 앞에서 단체사진. 앞줄 왼쪽부터 김연수 전 평통회장, 리사 그래함 재단 이사, 딘 스코필드(스코필드 박사 손자), 스테이시 스코필드, 김혜란 토론토대한 엠마누엘 대학장, 김영재 토론토 총영사, 제니퍼 트레이시 토론토 동물원 관계자, 김만홍 재단 이사장, 연아 마틴 상원의원, 김명규 한국일보 회장, 도나 캔스필드 전 장관, 김연백 이사 ⓒ 캐나다 스코필드 재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲Toronto HanBeat Nanta 팀의 오프닝 공연 ⓒ 캐나다 스코필드 재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲재즈 가수 임대용 씨가 고인이 장례식에서 불러 달라고 했다던 찬송가 '하늘 가는 밝은 길'을 부르고 있다. ⓒ 캐나다 스코필드 재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론토 동물원 관계자 Jennifer Tracey 씨가 환영 인사를 하고 있다. ⓒ 캐나다 스코필드 재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲김만홍 캐나다 스코필드 재단 이사장의 환영사 ⓒ 캐나다 스코필드 재단 관련사진보기

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큰사진보기 ▲연아 마틴 상원의원이 스코필드 동상 설립 때부터의 이야기를 하며 앞으로도 스코필드 정신을 계승하는 데 함께하겠다고 했다. ⓒ 캐나다 스코필드 재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲도나 캔스필드 전 온타리오 장관. 재직시 스코필드 동상 설립때 주력했었다. ⓒ 캐나다 스코필드 재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲실내 추모기념식 후 석호필 동상으로 이동하고 있는 스코필드 박사 손자 딘 스코필드와 부인 트레이시 ⓒ 캐나다 스코필드 재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 이진경씨는 캐나다 스코필드 재단 이사입니다.

캐나다 스코필드 재단(이사장 김만홍)은 4월 12일 오후 3시(현지시각) Toronto Zoo 아트리움과 스코필드 기념 정원에서 제56주기 스코필드 박사 추모기념식을 개최했다.이날 행사에는 재단 관계자와 한인 동포 등 약 60여 명이 참석해 스코필드 박사의 헌신과 업적을 기리고 한–캐나다 우호 협력의 의미를 되새기는 뜻깊은 시간을 가졌다.행사는 환영사와 추모 공연, 주요 인사 추모사, 헌화식, 식사 및 교류 시간 순으로 진행됐다.행사의 시작은 토론토 HanBeat 팀의 '휘모리' 공연으로 힘차게 열렸으며 참석자들의 큰 호응을 받았다. 이어 추모 헌정 공연에서는 Daeyong & Jay Jazz Duo가 스코필드 박사가 생전에 자신의 장례식에서 불리기를 원했던 찬송가 '하늘 가는 밝은 길'을 연주해 참석자들에게 깊은 감동을 전했다.또한 식사 후 이어진 HanBeat 팀의 추가 공연 역시 참석자들의 뜨거운 환영을 받으며 행사 분위기를 더욱 뜻깊게 만들었다.이날 행사에는 스코필드 박사의 손자인 딘 스코필드를 비롯해 연아마틴 상원의원, 김영재 토론토 총영사, 김혜란 토론토대학 엠마누엘 대학 학장, 도나 캔스필드 전 온타리오 장관 등이 참석해 추모 메시지를 전했다.제니퍼 트레이시 토론토 동물원 관계자는 환영사에서 스코필드 박사의 업적을 기리며 재단과 함께 이번 행사를 개최하게 된 것을 영광으로 생각한다고 밝히고 참석자들을 환영했다.김혜란 박사는 추모 성경 말씀을 통해 스코필드 박사의 신앙적 삶과 헌신을 조명하며, 스코필드 박사와 가족과의 인연을 소개해 참석자들에게 깊은 의미를 전했다.김만홍 이사장은 환영사를 통해 참석 내빈과 동포들에게 감사의 뜻을 전하며, 특히 행사 준비에 적극 협력한 토론토 동물원 측에 깊은 감사를 표했다. 이어 앞으로도 스코필드 박사의 숭고한 정신을 함께 이어가기를 기대한다고 밝혔다.연아 마틴 상원의원은 스코필드 동상 설립 초기부터 함께해 온 과정을 회고하며 캐나다와 한국의 깊은 역사적인 연관성을 강조하고 앞으로도 스코필드 박사의 정신을 계승하는 활동에 지속적으로 함께하겠다고 밝혔다.도나 캔스필드 전 온타리오 장관은 재직 당시 스코필드 동상 설립을 위해 적극적으로 노력했던 경험을 소개하며, 이번 추모식을 계기로 앞으로도 함께 의미 있는 활동을 이어가는 계기가 되기를 바란다고 전했다.스코필드 박사의 친손자인 Dean Schofield는 가족을 대표해 "할아버지의 업적을 기억하고 기리는 뜻깊은 행사에 함께할 수 있어 감사하며, 할아버지께서도 매우 기뻐하실 것"이라고 전했다.참석자들은 동물원 아트리움에서 진행된 1부 추모식을 마친 뒤 동물원 측이 제공한 이동 수단을 이용해 유라시아 지역 인근에 위치한 스코필드 기념 정원으로 이동해 헌화식을 진행했다. 헌화 이후 다시 아트리움으로 돌아와 식사를 함께하며 교류의 시간을 갖고 행사를 마무리했다.한편 재단의 김명숙 이사는 한국 매년 서울대학교에서 진행되는 제 23회 스코필드 박사 추모식기념식에 참석했으며, 이 행사에는 정운찬(전 국무총리, 호랑이스코필드기념사업회 정운찬 명예회장)도 함께 참석했다.재단은 스코필드 동상 설치 이후 2025년 캐나다에서 공식 비영리 단체로 등록했다. 2024년에는 스코필드 박사의 부인 엘리스 스코필드의 묘지에 기념 석재(foot stone)를 설치하고 매년 스코필드 박사 탄생일과 추모식 등 기념사업을 이어가고 있다. 김만홍 이사장은 스코필드 박사의 한국에 대한 사랑과 헌신을 기리고 박사의 정신을 이어가는 다양한 교육·기념 활동을 지속적으로 추진할 계획이라고 했다.스코필드 박사는 3.1운동 당시 민족대표 34인 중 한 명으로 불리며, 독립선언서를 영어로 번역하여 세계에 알리고, 만세 시위 현장을 촬영해 해외 언론에 보도하는 등 한국의 독립을 위해 활동했다. 이러한 공로를 인정받아 외국인으로서 최초로 현충원에 안장됐으며, 국가보훈부에서 주관하는 2016년 3월의 독립운동가로 선정되기도 했다.또한, 해방 이후에는 서울대학교 수의과대학에서 후학을 양성하며 어려운 이웃과 고아, 가난한 학생들을 돕는 등 사회적 약자를 위한 헌신을 이어갔다. 서울대 수의대는 지난 2005년, 그를 기리기 위해 합동강의실의 실내 장식을 보강하여 스코필드홀로 명명했다