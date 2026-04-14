메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

경제

대전충청

26.04.14 08:11최종 업데이트 26.04.14 08:11

대전 경제 새 동력 '대전여성기업인협회' 출범

초대 회장에 김도경...과학기술 도시 대전 연계한 성장 모델 구축

원고료로 응원하기
지역 경제 생태계에 새로운 활력을 불어넣기 위한 ‘대전여성기업인협회’가 닻을 올렸다. 여성 기업인들이 조직화된 목소리를 내기 시작했다는 점에서 지역 경제계의 기대를 모으고 있다.
지역 경제 생태계에 새로운 활력을 불어넣기 위한 ‘대전여성기업인협회’가 닻을 올렸다. 여성 기업인들이 조직화된 목소리를 내기 시작했다는 점에서 지역 경제계의 기대를 모으고 있다. ⓒ 심규상

과학기술 중심 도시 대전에서 여성 기업인들의 역량을 결집하고 지역 경제 생태계에 새로운 활력을 불어넣기 위한 '대전여성기업인협회'가 닻을 올렸다. 여성 기업인들이 조직화된 목소리를 내기 시작했다는 점에서 지역 경제계의 기대를 모으고 있다.

사단법인 대전여성기업인협회는 13일 오후 6시 대전 유성구 호텔 오노마 5층 그랜드볼룸에서 창립기념식을 열고 공식 출범을 알렸다.

협회는 대전 지역 여성 기업인의 상호 협력과 교류 기반을 마련하고, 공정한 기업 환경 조성을 통해 지속 가능한 성장을 추구하는 것을 목표로 하고 있다.

AD
주요 사업으로는 ▲여성 기업인의 성장 지원(교육·네트워크·협력을 통한 기업 경쟁력 강화 ▲권익 향상 및 차별 없는 공정한 환경 조성 지역 경제 발전 기여 등을 설정했다. 특히 대전의 특성인 과학기술 중심 산업 구조와 연계하여 여성 기업 특유의 유연함과 소통 중심의 리더십을 결합한 차별화된 성장 모델을 구축한다는 계획이다.

협회의 초대 회장은 김도경 대표가 맡았다. 명예회장은 신신자 ㈜장충동왕족발 대표, 고문은 김광선·김숙자, 툭별부회장 이정복, 부회장 박미경 대표를 선임했다.

김 회장은 인사말을 통해 "그동안 우리 여성 기업인들은 각자의 자리에서 열정과 헌신으로 지역 경제의 한 축을 담당해 왔다"며 "이제는 개인의 성과를 넘어 협회라는 이름으로 더 큰 미래를 향해 나아가고자 한다"고 소회를 밝혔다.

이날 행사에는 이장우 시장을 비롯해 조원휘 대전시의회 의장, 서철모 서구청장, 정용래 유성구청장, 김제선 중구청장, 최충규 덕구청장김우연 대전테크노파크 원장, 황운하 국회의원 등이 참석했다.

#대전여성기업인협회

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
심규상 (djsim) 내방

우보천리 (牛步千里). 소걸음으로 천리를 가듯 천천히, 우직하게 가려고 합니다. 말은 느리지만 취재는 빠른 충청도가 생활권입니다.

이 기자의 최신기사"늑구, 귀환 본능 보이며 쌩쌩" 포획 실패했으나, 건강 양호 확인


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기