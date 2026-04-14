김정은 신형구축함 '최현'호 미사일 발사 참관... "핵억제력 한계 없어"

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 취역을 앞둔 5천t급 신형 구축함 '최현호'에서 진행된 미사일 시험 발사를 또 참관했다.북한 조선중앙통신은 "해군 구축함 '최현호'에 대한 작전운용평가 시험체계 안에서 전략순항미사일과 반함선(함대함)미사일시험발사가 12일 또다시 진행"됐다고 14일 전했다.2026.4.14 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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김정은 북한 국무위원장이 취역을 앞둔 5천t급 신형 구축함 '최현호'에서 진행된 미사일 시험 발사를 또 참관했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 14일, "해군 구축함 '최현호'에 대한 작전운용평가 시험체계 안에서 전략순항미사일과 반함선(함대함)미사일시험발사가 12일 또다시 진행"됐다고 보도했다.통신은 이번 시험발사가 "함선의 무기통합지휘체계 발사조종계통을 검열하고 해병들을 미사일화력복무 동작에 숙달시키는 것과 함께 개량된 능동형반장애항법체계의 정확성과 목표 명중성을 확증"하려는 목적으로 진행됐다고 밝혔다.통신에 따르면 전략순항미사일 2기, 반함선미사일 3기가 시험 발사됐다.전략순항미사일은 7869~7920초(2시간 11분 9초~2시간 12분), 반함선(함대함)미사일은 1960~1973초(32분 40초~32분 53초) 동안 서해상공에 설정된 비행궤도를 따라 비행했으며 "목표를 초정밀 명중 정확도로 타격"했다고 통신은 밝혔다.통신은 김 위원장이 부두에서 군 간부들과 함께 미사일 시험 발사장면을 지켜보는 사진도 공개했다.김 위원장은 새로 건조하는 3호·4호 구축함의 무기체계 구성 심의안을 보고받고 "최근에 국방과학 분야에서 이룩한 각이한 성과들로 하여 우리 군대의 전략적 행동의 준비태세는 질적으로 강화"됐다고 만족감을 나타냈다고 통신은 전했다.이어 김 위원장은 "강력하고 신뢰할 수 있는 핵전쟁 억제력을 끊임없이, 한계 없이 확대 강화하는 것은 우리 당의 불변한 국가방위 노선이며 최중대 선결 과업"이라고 강조했다.그러면서 "핵전쟁 억제력 구성에서 기본으로 되는 전략 및 전술적 공격능력을 더욱 강화하고 신속 대응 태세를 제고하며 정교화해 나가는 데서 나서는 중요과업"을 밝혔는데, 구체적인 내용은 언급하지 않았다.김 위원장은 지난 3월 3~4일 취역을 앞둔 최현호를 방문해 해상대지상(함대지) 전략순항미사일 시험발사를 참관하고, 10일에도 딸 주애와 함께 최현호에서 실시한 전략순항미사일 시험발사를 화상으로 지켜본 바 있다.