무대 위에서 편견을 녹이는 사람, 그가 말하는 '도전'

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"안녕하세요, 저는 뻔뻔한 장애인 코미디언입니다."

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"저도 저렇게 사람들에게 웃음과 감동을 주고 싶었습니다."

큰사진보기 ▲코미디언 한기명씨가 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 김명익 관련사진보기

"힘들면 포기하는 게 아니라, 잠깐 쉬면 됩니다."

"제가 이렇게 비틀거리니까 사람들이 물어봐요. '술 드셨어요?' 아니요… 저는 비틀림이 기본 옵션입니다."

"이 친구는 제 말을 잘 안 들어요. 가끔 '토미, 인사해' 하면, 그냥 팔만 제멋대로 덜렁덜렁… 아! 오늘은 토미가 '기분이 안 좋은가 보다' 하고 넘어갑니다."

"'장애우'에는 동정과 시혜의 냄새가 나요. 장애인은 장애인입니다. 그 자체로 존중받아야 해요."

"저를 불쌍히 여기지 마세요. 저는 그냥 좀 다르게 움직이는 사람일 뿐입니다."

'이 길이 내 길이다.'

"끊임없는 도전."

"저는 '힘내라'하고 강요하지 않아요. 그런 말, 저도 너무 많이 들었거든요. 대신 이렇게 말할게요. '잠깐 쉬어도 괜찮다'라고. 하지만 포기하지는 말아요."

큰사진보기 ▲코미디언 한기명씨가 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 김명익 관련사진보기

"사람은 웃고 나면 마음이 열립니다. 화내면 상대방은 닫혀요. 근데 웃으면? 조금은 열릴 수밖에 없더라고요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 '파주시대' 신문에도 실립니다.

객석에서 빵 터진다. 무대 위 청년은 능청스럽게 한 손을 내밀고, 과장된 표정을 짓는다. 낯선 인사말이지만, 이상하게 불편하지 않다. 오히려 편안하다. 그의 이름은 한기명. 경기도 파주시 금촌동에서 태어나고 자란, 장애인 스탠드업 코미디언이다. 그를 지난 13일 파주의 한 야외에서 만났다.일곱 살, 태권도장 차량에서 내리던 순간 사고가 났다. 차량이 갑자기 움직였고, 그는 의식을 잃었다. 6개월간 식물인간으로 있다가 깨어난 그가 처음 본 것은 병원 천장이 아니라 TV 속 <개그콘서트>였다고 했다.어린 마음에 새겨진 꿈은 좀처럼 사라지지 않았다. 초등학교 시절, 일반학급과 특수학급을 오가며 학교생활을 이어갔다. 그때만 해도 친구들과 큰 문제 없이 지냈지만, 중고등학교 시절 사춘기에 접어들면서 상황은 달라졌다. 친구들의 이유 없는 놀림, 괴롭힘, 그리고 차별적인 시선이 그를 어렵게 만들었다.그는 또래들 사이에서 '다른 존재'로 인식되기 시작했다. 때로는 감당하기 힘든 순간도 있었다. 그래도 그는 무너지지 않았다.이 말을 할 때면 그의 눈빛은 진지하다. 그리고 이내 장난기 어린 미소를 짓는다.그의 코미디는 특별하다. 자신의 장애를 숨기지 않는다. 오히려 가장 앞세운다. 한 무대에서 이런 일이 있었다.폭소가 터졌다. 다른 무대에서는 장애가 있는 자신의 오른쪽 팔을 '토미'라고 부르며 말한다.이런 유머는 단순한 개그를 넘어선다. 관객은 웃으면서도 자연스럽게 '아, 장애는 이렇게 일상적인 거구나'하고 받아들이게 된다. 동정을 웃음으로, 거리감을 이해로 바꾸는 것. 그것이 그의 코미디가 강력한 이유다.그는 자주 듣는 표현 하나에 문제를 제기한다. 바로 '장애우'라는 단어.말 한마디에도 의미가 있고, 시선이 담겨 있다는 걸 그는 너무 잘 안다.고등학교 졸업 후, 그는 주민센터와 도서관에서 보조사서로 일하며 사회 경험을 쌓았다. 주어진 자리에서 묵묵히 자신의 역할을 해내며 '사회인'으로서의 기반을 다져갔다. 그러나 마음 한편에는 늘 무대가 있었다. 웃음을 주고 싶다는 꿈은 한 번도 사라진 적이 없었다. 결국 그는 행동에 나섰다.2018년, SNS에서 '오픈 마이크' 모집 공고를 본 그는 망설임 없이 지원했다. 작은 객석에 좁은 무대, 거기에 화려하지 않은 조명. 하지만 마이크를 잡는 순간, 그는 확신했다.그의 공연 영상이 온라인에 퍼지기 시작했다. "웃기다"는 댓글과 함께 조회 수는 올랐다. 그는 자신의 브랜드를 만들었다. 일명 '뻔.장.코(뻔뻔한 장애인 코미디언)'. 현재는 코미디 정기 공연과 함께, 학교와 기관을 방문하여 '장애 인식개선'을 위한 강연을 꾸준하게 진행하고 있다. 강연의 핵심 주제는 단순하다.하지만 그 안에 담긴 무게는 가볍지 않다.여전히 우리 사회에는 보이지 않는 장벽이 무수히 많다. 휠체어가 들어가기 어려운 식당, 불편한 시선, 무심코 던지는 말들. 그는 이 현실을 외면하지 않는다. 그러나 싸우는 방식은 다르다.그는 진심으로 그렇게 믿고 실천하고 있다. 그래서 그는 웃는다. 관객도 같이 웃는다. 그리고 어느새 편견 하나가 살짝 녹아내린다. 오늘도 그는 무대에 선다.파주에서 태어나고 자란 청년. 한기명은 지금도 무대 위에서 자신의 이야기를 이어가고 있다. 그의 웃음은 가볍지 않다. 그 안에는 시간과 고통, 포기하지 않은 선택, 그리고 끝없는 유머 정신이 담겨 있다.그의 무대는 웃음으로 시작해 감동으로 끝난다. 그리고 그 여운은 오래도록 남는다. 오늘도 그는 무대에 선다. 누군가를 웃게 만들려고. 그리고 누군가를 다시 걷게 하려고.