엔시티 위시 자카르타 콘서트에서 처음 본 딸의 얼굴

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"엄마, 이 멤버는 일본 멤버인데 진짜 멋있지?"

"이 멤버는 한국 멤버인데 노래를 진짜 잘해."

큰사진보기 ▲콘서트장 입구 사진이 땡볕 길을 한참 걸어야 콘서트 장이 나온다. ⓒ 전세정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲콘서트의 시작자카르타에서 열린 엔시티 위시 콘서트 시작 전, 인도네시아 국가가 울려 퍼지던 순간 ⓒ 전세정 관련사진보기

"유우시 사랑해!"

"료! 시온!!"

"얘가 누구야?"

"우리 딸."

작년이었다. 딸 친구가 아빠와 콘서트에 간다기에, 우리 딸도 엉겁결에 따라가게 됐다. 그날, 딸 친구 아빠가 보내준 사진 한 장이 있었다. 조명이 번쩍이는 공연장 안에서, 내 딸이 응원봉을 쥔 채 무대를 바라보고 있었다. 사진을 확대해 봤다. 저 표정, 나는 한 번도 본 적이 없었다. 그날 딸이 처음 간 콘서트는 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR) 공연이었다.그날 이후 딸은 케이팝 이야기를 쏟아냈다.나는 고개를 끄덕이며 듣는 척했다. 딸에게 좋아하는 게 하나 생겼구나, 그 정도로만 생각했다. 9월이 생일인 딸에게 줄 선물을 조금 일찍 당겨, 4월 11일 토요일 자카르타 ICE BSD Hall에서 열린 엔시티 위시 콘서트 티켓을 샀다. 13세 이하 보호자 동반이라는 조건 덕분에, 나는 얼떨결에 인생 첫 아이돌 콘서트를 가게 됐다.내 첫 콘서트는 훨씬 오래 전 이야기다. 고등학교 2학년 때, 매점 갈 돈까지 아껴 모은 용돈으로 1999년 이승환의 '무적' 콘서트에 갔다. 공연장이 흔들리듯 울리던 소리, 손에 쥔 종이 티켓의 감촉, 무대를 올려다보던 그 순간이 아직도 또렷하다. 무대 위에서 '천일동안'이 흐르자, 나는 숨도 크게 쉬지 못하고 그 노래를 따라 불렀다. 짝사랑 한 번 해보지 않았던 나였지만, 없던 사연도 생길 것만 같았다.그 후로도 김동률, 김현철 등 내가 좋아하는 뮤지션 콘서트는 빠지지 않고 찾아갔던 나였지만, 인도네시아로 오기 전 2011년 겨울 에피톤 프로젝트 공연이 마지막이 됐다. 그 이후 십여 년, 나는 공연장과는 멀어진 채 살았다.콘서트 표를 사 준 건 남편인데, 왜 내가 사서 고생을 해야 하는지 잠깐 억울한 마음도 들었다. 왜냐면 공연이 스탠딩이었기 때문이다. 남편은 런닝화를 신으라고 몇 번이나 당부했다. 입장 전부터 줄을 서고 부스를 돌고 사진을 찍는 데만 몇 시간이 걸렸다. 시작도 전에 다리가 무거워졌다.이상하게 공연이 시작되자 다리가 더 이상 아프지 않았다. 무대 위에서 어린 아이돌 가수들이 땀을 흘리며 노래하고 뛰어다녔다. 더운 나라까지 와서 온 힘을 다해 무대를 채우는 모습이 인상적이었다.내가 좋아하는 이승환은 이제 환갑을 바라보는 나이다. 한때 오빠라고 불렀던 사람들이 어느새 그런 나이가 됐다. 반대로 저 아이돌들은 이제 막 시작하는 얼굴이었다. 그 순간, 내가 이미 어른이 됐다는 게 느껴졌다.내 옆에는 이십 대로 보이는 히잡을 쓴 인도네시아 여성이 서 있었다. 공연이 시작되자마자 마지막 곡까지, 모든 노래 가사를 틀리지 않고 다 따라 불렀다. 목이 터져라 한글 노래를 외쳐 부르는 모습이 어찌나 힘차던지, 아 이 사람은 뭘 해도 꼭 성공하겠구나, 공연을 보다가 그런 생각까지 들었다.함께 환호성을 지르며 서로 눈이 마주쳤다. 우리는 동시에 엄지를 들어 보이며 웃었고, 마지막 곡에서는 어깨동무를 할 뻔했다. '고양이 릴스'라는 노래가 나왔을 때였다. 딸이 응원봉을 들고 방방 뛰기 시작했다. 나는 그 모습을 동영상으로 남겨두었다.아빠가 산책 가자고 해도 꼼짝도 하지 않던 애였다. 뭘 물어봐도 웅얼거리며 사춘기 티를 내던 아이가, 무대마다 목이 터져라 외쳤다.나는 그 얼굴을 보며 생각했다. 너희들이 내 딸 마음을 다 가져갔구나. 그런데 하나도, 밉지가 않았다. 오히려 고마웠다. 저렇게 온몸으로 좋아할 수 있는 게 생겼다는 것이. 밥도 거른 채 공연을 다 봤다. 늦은 저녁을 여덟 시가 다 돼서야 먹었다.집에 돌아오자 딸은 밥을 먹고 씻자마자 바로 잠들었다. 나는 침대에 누워 공연장에서 찍어둔 영상을 다시 눌렀다. 화면 속에서 '고양이 릴스'가 흘렀다. 응원봉을 들고 방방 뛰던 딸의 얼굴이 가득 담겨 있었다. 나는 그 영상을 남편에게 보여줬다. 남편이 화면을 한참 들여다보더니 물었다.나는 웃으며 말했다.나는 다시 영상을 눌렀다.