"실패를 용인한다"는 말 뒤에 있는 불편한 전제

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ cheaousa on Unsplash 관련사진보기

"제안서를 쓸 때 솔직히 두 가지 버전을 머릿속으로 씁니다. 진짜 하고 싶은 것, 그리고 통과될 것 같은 것. 결국 제출하는 건 두 번째 버전이에요."

AD

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ uxindo on Unsplash 관련사진보기

"전 세계 수많은 국가가 DARPA 모델을 복제하려 시도하지만, 그 정신을 제대로 본받아 성공한 케이스는 아직 보지 못했다."

필자가 몇 년 전 한계도전R&D 프로그램의 연구팀을 찾고 있을 때, 한 연구자가 이런 말을 했다.도전적인 아이디어를 가진 연구자일수록 그것을 스스로 걸러내는 것이 이미 일상이 된 것, 이것이 한국 R&D의 현실이다.최근 정책 논의에서 자주 등장하는 표현이 있다. "실패를 용인하는 R&D"라는 말이다. 연구자들이 마음 놓고 도전할 수 있도록 실패를 처벌하지 않는 환경을 만들겠다는 배려처럼 들린다. 하지만, 이 표현에는 불편한 전제가 숨어 있다. 실패는 여전히 바람직하지 않은 사건이지만, 국가가 특별히 봐주겠다는 시혜적 태도다. 그러나 이는 혁신의 작동 원리를 오해한 발상이다.모르는 영역에 도전하는 연구자에게 불확실성은 필연적 상수이며, 실패는 '잘못'이 아니라 새로운 정보를 얻는 필수적인 '과정' 그 자체다. 실패는 피해야 할 사고가 아니라 혁신 시스템이 돌아가기 위한 필연적인 기본값인 것이다.예를 들어, 신약 개발에서 수천 개의 후보 물질이 사라지는 과정은 실패의 연속이 아니라, 단 하나의 성공을 향해 가는 유일한 경로다. 따라서 우리가 "실패를 용인하겠다"라고 말하는 건, 축구 선수에게 "골대를 벗어나는 슛을 용인하겠다"라고 말하는 것만큼 어색하다. 슛의 100%가 골이 될 수 없듯, 실패가 없으면 혁신도 없기 때문이다.더 큰 문제는 여기서 한 발 더 들어가면 드러난다. '한국은 GDP 대비 R&D 투자 비중이 세계 2위(2024년 기준)에 달하는데 왜 세상을 바꿀 혁신 기술은 잘 나타나지 않는가?' 사람들은 투자 금액의 부족이나 개인의 창의성 부재를 탓하곤 하지만, 더 근본적인 이유는 시스템 설계 자체에 있다. 현재의 한국 R&D 시스템은 애초부터 혁신의 싹인 '아웃라이어'-기존의 틀을 벗어난 급진적 시도와 그 시도를 하는 사람-를 제거하는 방향으로 설계되어 있기 때문이다.이 제거 기제는 연구의 시작점인 RFP(과제제안요구서)에서부터 작동한다. 관리 기관이 위원회를 거쳐 정해 놓은 틀은 연구자의 상상력을 특정 프레임 안에 가둔다. 이미 답이 예상되는 범위 안에서만 과제를 공모하니, 아웃라이어의 파괴적인 질문은 애초에 제안서를 채우기조차 어렵다. 그래서 연구자들은 진짜 하고 싶은 버전 대신 통과될 것 같은 버전을 제출한다. 시작부터 '정해진 트랙' 위를 달릴 사람을 선발하는 구조인 셈이다.운 좋게 RFP의 벽을 넘더라도 평가 시스템의 장벽이 기다린다. 전문가들로 구성된 평가위원회는 "목표가 현실적인가", "방법론이 충분히 검증되었는가"를 묻는다. 이 기준은 타당해 보이지만, 적용하는 순간 다수가 이미 알고 있는 안전한 연구들만 살아남게 된다. 집단적 판단은 항상 '평균'으로 수렴한다는 치명적인 한계 때문이다. 기존 이론을 뒤엎는 새로운 시도는 '위험한 노이즈'로 규정되어 탈락하기 십상이다. 혁신적인 아이디어일수록 기존 연구와의 연결성이 약하고 성공을 장담할 수 없기 때문이다. 결국 혁신 가능성이 높은 시도일수록 오히려 탈락할 확률이 높아지는 역설이 구조 안에 내장되어 있다.그렇다면 다른 방식으로 작동하는 시스템은 어떻게 생겼을까? 필자는 과거 DARPA의 디렉터를 만나 그들만의 비결이 무엇인지 물은 적이 있다. DARPA는 인터넷과 GPS를 탄생시킨 미국 국방부 산하 고등연구계획국으로, 전 세계 많은 나라가 벤치마킹하려 하는 혁신 조직이다. 그는 웃으며 이렇게 답했다.그가 강조한 DARPA의 핵심은 '자율성'과 '권한' 두 가지였다. 조직 체계나 예산 규모를 그대로 옮겨 놓는다고 혁신이 구현되는 것이 아니라, 외부의 간섭 없이 독자적으로 움직일 수 있는 완전한 독립성이 필수라는 뜻이다.역설적으로 그들은 "무엇을 선택할 것인가"보다 "무엇을 제거하지 않을 것인가"를 설계한다. 이미 알고 있는 프레임 안에서 새로운 것을 찾는 기존 R&D 패러다임은 결국 작은 개선에 그칠 뿐, 세상을 바꾸는 패권 기술은 시스템 밖의 아웃라이어에서 탄생한다는 것을 잘 알고 있기 때문이다. 대신 DARPA는 아웃라이어들이 마음껏 가설을 검증하게 하고, 목표 달성과 무관하게 그 과정에서 나오는 모든 데이터를 자산으로 축적한다. 그들에게 실패는 다음 성공을 위한 자산이고, 아웃라이어 보호는 반드시 지켜야 할 구조적 필요조건이다.현재의 한국 R&D 시스템을 바꿀 필요는 없다. 정해진 프레임 안에서 목표를 효율적으로 달성하는 '개선형 R&D'에는 지금의 합리적이고 객관적인 시스템이 여전히 유효하고 효율적이다. 문제는 이 잣대로 세상을 바꿀 '아웃라이어 혁신'의 영역까지 적용하려 한다는 점이다. 필요한 것은 기존 시스템의 개선이 아니라 '예외 시스템'의 신설이다. 효율과 객관성을 중시하는 기존 R&D 트랙과, 강력한 독립성과 자율성을 바탕으로 아웃라이어를 보호하는 전용 트랙을 완전히 분리하는 '듀얼 트랙(Dual-Track)'으로의 전환이 그것이다.우리가 바꿔야 할 것은 실패에 대한 태도가 아니라, 실패가 작동하는 구조다. 도전이 시스템에 의해 사라지는 구조를 그대로 둔 채 "실패를 용인하겠다"라고 선언하는 것은 공허하다. 필요한 것은 선언이 아니라 설계다. 다음 세대가 다시는 "왜 한국에서는 세상을 바꾸는 기술이 나오기 어려운가?"라고 묻지 않도록, 이제는 그 구조적 토양을 만들 때다.