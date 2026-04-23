한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

동원탄좌에서 불러온 검은 바람

- 정지민

광부 아내 벚꽃잎으로 흩뿌리고

작업복을 입은 비구들이

철로 위 침목처럼 줄지어 눕던 날

그날 보았네

동원탄좌*에서 불어온 검은 바람

신작로를 달구었지

통리재 내려오던 기적소리도 며칠째 오지 않고

도계 골짜기엔 흉흉한 소문만 불었네

아홉 살 그때 보았지

가슴 깊이 묻힌 탄맥

아직 한 번도 발파된 적 없는

내 안에 살아있는 분노의 화석

곤한 잠을 깨웠지

장군들은 사라지고

좋은 날은 왔다지만

내 싸움은 오늘도 진행 중

마을은 여전히 불타오르네

큰사진보기 ▲벚꽃은 흩날리고, 분노는 묻힌다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

*동원탄좌: 1980년 4월 21일부터 24일까지 국내 최대의 민영 탄광인 동원탄좌 사북영업소에서 어용노조와 임금 소폭 인상에 항의해 광부들이 노동항쟁을 일으킴.출처_시집 <석탄> 문학나무, 2024시인_정지민; 2024년 <문학나무>로 등단했다. 시집 <석탄>, 청소년 시집 <다이너마이트를 든 소녀>가 있다."작업복을 입은 비구들이/ 철로 위 침목처럼 줄지어 눕던" 1980년 4월, 사북 동원탄좌에서 불어오던 검은 바람이 도계 골짜기를 지나 "발파된 적 없는" 아홉 살 소녀의 가슴에 "분노의 화석"을 깨우게 했습니다. '부당한 공권력에 의한 인권침해 사건'이었음이 규명된, 사북사건 46주년을 앞두고 90개 시민단체는 청와대에 사북사건의 국가 사과 일정을 제시해달라고 요청했다고 합니다. "장군들은 사라지고 / 좋은 날은 왔다지만" 1980년 4월의 그날처럼 어느 마을에선 여전히 뼛가루 같은 벚꽃잎이 흩뿌려집니다. 싸움은 오늘도 진행 중입니다. (신준영 시인)