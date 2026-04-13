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민족·국제

26.04.13 21:59최종 업데이트 26.04.13 22:10

미군 "승인없이 이란 봉쇄구역 진입하는 선박 차단·회항·나포"

로이터, 미 중부사령부의 '호르무즈 봉쇄' 공지문 입수해 보도

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2023년 12월 10일 호르무즈 해협의 이란 해안과 케슘 섬의 항공 사진,
2023년 12월 10일 호르무즈 해협의 이란 해안과 케슘 섬의 항공 사진, ⓒ 로이터/연합뉴스

(워싱턴=연합뉴스) 박성민 특파원 = 미국이 13일 오전 10시(미 동부시간·한국시간 13일 오후 11시)부터 호르무즈 해협을 중심으로 한 대이란 해상 봉쇄에 들어가는 가운데 허가 없이 봉쇄 구역에 들어서는 모든 선박에 대한 차단·회항·나포하겠다는 방침을 미군이 밝혔다.

로이터 통신은 이날 미 중앙사령부가 선원들(seafarers)에게 보낸 공지를 입수했다면서 이같이 보도했다.

보도에 따르면 미군은 오만만과 호르무즈 해협 동쪽으로 아라비아해에서 봉쇄를 시행하며 이는 국적과 관계없이 모든 선박의 통항에 적용될 예정이다.

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공지에는 "승인 없이 봉쇄 구역에 진입하거나 출항하는 모든 선박은 차단(interception), 회항(diversion), 나포(capture)의 대상이 된다"라는 경고도 명시됐다.

공지는 또한 "봉쇄는 이란 이외의 목적지로 향하거나 그곳에서 출발해 호르무즈 해협을 통하는 중립적 통항 경로를 방해하지 않을 것"이라고 밝혔다.

전날 미군 중부사령부는 13일 오전 10시부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄 조치를 시작한다고 예고했다.

중부사령부는 다만 "이란 항구 외의 항구를 출발지나 목적지로 하는 선박이 호르무즈 해협을 통과하는 데 대해선 항행의 자유를 방해하지 않을 것"이라고 밝혔다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>

#연합#호르무즈

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