일상 깊숙한 곳까지, 생활밀착형 봉사 실천하는 이들

큰사진보기 ▲주거환경 개선 봉사를 마친 마중물 주부봉사단원들이 정돈된 공간을 배경으로 한자리에 모여 봉사활동을 이어 함께 이웃의 삶에 변화를 보탰다는 분명한 보람이 담겨 있었다. ⓒ 현대제철마중물주부봉사단 관련사진보기

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현대제철 마중물 주부봉사단이 지난 11일 토요일, 충남 당진시의 한 가정을 찾았다. 장애 아동을 양육하고 있는 이 가정의 생활환경을 정비하기 위한 주거환경 개선 봉사활동이었다.이번 봉사는 평일 생업으로 바쁜 단원들이 주말 시간을 자발적으로 내어 마련한 것으로, 지역 내 취약계층의 일상을 조금이나마 덜어내기 위한 취지에서 진행됐다.이날 봉사단은 부엌과 냉장고를 정리하고, 방과 거실을 청소하는 등 집 안 곳곳을 손보며 생활공간을 정돈했다. 특히 건강이 안 좋은 보호자의 상황을 고려해, 단순한 정리를 넘어 말벗이 되어주고 마음을 나누는 시간도 함께 이어졌다.현대제철주부봉사단 김미정 단장은 "주말을 반납하고 참여한 봉사였지만 오히려 더 큰 보람을 느낀 시간이었다"며 "힘든 상황 속에서도 아이를 키우는 모습을 보며 '잘 찾아왔다, 힘내시라'는 마음을 전할 수 있어 뜻깊었다"고 말했다. 봉사에 참여한 단원들 역시 "평일에는 각자의 자리에서 일하고 있지만, 주말을 활용해 이웃을 도울 수 있다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 지속적으로 참여하고 싶다"고 입을 모았다.아울러 마중물 주부봉사단은 올해부터 장애인 가구를 대상으로 한 주거환경 개선 활동을 신규 사업으로 추진하며 지원의 폭을 넓혀가고 있다.지난 2월 첫 발걸음에 이어 두 번째로 이어진 이번 봉사는 한 번의 손길로 끝나는 지원이 아니라, 시간을 두고 삶을 함께 돌보겠다는 약속에 가깝다.해당 가정의 주거인은 "집이 이렇게 넓고 깨끗해질 수 있다는 걸 새삼 느꼈다"며 "앞으로 더 잘 정리하며 생활하겠다"고 전했다. 정돈된 공간 위에서 다시 일상을 이어가려는 마음이 조용히 움트고 있었다.