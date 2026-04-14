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26.04.14 09:33최종 업데이트 26.04.14 09:33

일상 깊숙한 곳까지, 생활밀착형 봉사 실천하는 이들

현대제철 마중물 주부봉사단, 장애 아동 양육 가정 찾아 주거환경 개선에 힘 보태

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주거환경 개선 봉사를 마친 마중물 주부봉사단원들이 정돈된 공간을 배경으로 한자리에 모여 봉사활동을 이어 함께 이웃의 삶에 변화를 보탰다는 분명한 보람이 담겨 있었다.
주거환경 개선 봉사를 마친 마중물 주부봉사단원들이 정돈된 공간을 배경으로 한자리에 모여 봉사활동을 이어 함께 이웃의 삶에 변화를 보탰다는 분명한 보람이 담겨 있었다. ⓒ 현대제철마중물주부봉사단

현대제철 마중물 주부봉사단이 지난 11일 토요일, 충남 당진시의 한 가정을 찾았다. 장애 아동을 양육하고 있는 이 가정의 생활환경을 정비하기 위한 주거환경 개선 봉사활동이었다.이번 봉사는 평일 생업으로 바쁜 단원들이 주말 시간을 자발적으로 내어 마련한 것으로, 지역 내 취약계층의 일상을 조금이나마 덜어내기 위한 취지에서 진행됐다.

이날 봉사단은 부엌과 냉장고를 정리하고, 방과 거실을 청소하는 등 집 안 곳곳을 손보며 생활공간을 정돈했다. 특히 건강이 안 좋은 보호자의 상황을 고려해, 단순한 정리를 넘어 말벗이 되어주고 마음을 나누는 시간도 함께 이어졌다.

현대제철주부봉사단 김미정 단장은 "주말을 반납하고 참여한 봉사였지만 오히려 더 큰 보람을 느낀 시간이었다"며 "힘든 상황 속에서도 아이를 키우는 모습을 보며 '잘 찾아왔다, 힘내시라'는 마음을 전할 수 있어 뜻깊었다"고 말했다. 봉사에 참여한 단원들 역시 "평일에는 각자의 자리에서 일하고 있지만, 주말을 활용해 이웃을 도울 수 있다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 지속적으로 참여하고 싶다"고 입을 모았다.

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아울러 마중물 주부봉사단은 올해부터 장애인 가구를 대상으로 한 주거환경 개선 활동을 신규 사업으로 추진하며 지원의 폭을 넓혀가고 있다.

지난 2월 첫 발걸음에 이어 두 번째로 이어진 이번 봉사는 한 번의 손길로 끝나는 지원이 아니라, 시간을 두고 삶을 함께 돌보겠다는 약속에 가깝다.

해당 가정의 주거인은 "집이 이렇게 넓고 깨끗해질 수 있다는 걸 새삼 느꼈다"며 "앞으로 더 잘 정리하며 생활하겠다"고 전했다. 정돈된 공간 위에서 다시 일상을 이어가려는 마음이 조용히 움트고 있었다.

#현대제철마중물봉사단#장애아동양육가정찾아주거환경개선#생활밀착형복지실천

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김정아 (byspirit36) 내방

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