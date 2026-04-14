트럼프가 올린 이미지에 충격, 이건 문명의 위기다

큰사진보기 ▲13일(현지 시각) 트럼프 대통령은 트루스소셜에 자신을 예수로 묘사한 듯한 이미지를 올렸다. ⓒ 트루스소셜 관련사진보기

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큰사진보기 ▲6일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령이 워싱턴 D.C. 백악관에서 열린 이란 관련 기자회견 도중 총으로 겨냥하는 포즈를 취하고 있다. ⓒ EPA 연합뉴스 관련사진보기

오늘 우리는 정치적 논쟁을 넘어, 권력의 본질이 어디까지 타락할 수 있는지를 목격하고 있다. 도널드 트럼프가 보여준 최근의 발언과 행태는 더 이상 '막말 정치'나 '개인의 기행'이라는 수준으로 치부할 수 없다. 그것은 민주주의의 근간을 흔드는 동시에, 인간 사회가 오랜 세월 쌓아온 윤리적·종교적 질서를 정면으로 부정하는 위험한 신호다.그는 교황 레오 14세를 향해 "정신을 차려라"라고 훈계하며, 심지어 교황의 선출마저 자신 덕분이라고 주장했다. 이는 무례를 넘어 권력이 자기를 절대화할 때 나타나는 전형적인 언어이며, 타인의 존재와 권위를 철저히 도구화하는 사고 방식의 발현이다. 종교적 권위든, 국제적 도덕성이든, 그에게는 오직 자신의 정치적 이해관계를 위한 수단일 뿐이다.더 심각한 것은, 그가 자기를 예수에 빗댄 이미지까지 만들어 유포했다는 점이다. 단순한 과장이 아니라, 정치 권력이 스스로 구원자적 존재로 포장하는 고전적이고도 위험한 징후다. 인류 역사에서 이러한 자기 신격화는 언제나 비극으로 이어졌다. 권력이 자기를 신의 위치에 올려놓는 순간, 그 권력은 더 이상 견제받지 않는 절대 권력으로 변질되기 때문이다.이러한 행태는 과거 수많은 권위주의 지도자들이 보여준 전형적인 특징과 닮아 있다. 자신을 국가와 동일시하고, 비판을 신성모독처럼 취급하며, 도덕적 기준을 자기 자신으로 대체하는 것. 이 과정에서 민주주의는 껍데기만 남고, 실질적인 권력은 한 개인의 의지에 종속된다. 특히 이번 발언은 국제 정치의 맥락에서 더욱 위험하다. 이란과의 군사적 긴장이 고조되는 상황에서, 종교 지도자의 평화 메시지를 '무능'으로 폄하하고 공격하는 태도는 전쟁을 억제하는 마지막 도덕적 안전장치마저 무력화시킨다. 교황 레오 14세가 "전쟁을 부추기는 전능감의 망상"을 지적한 것은 신학적 발언을 넘어 인간 사회를 향한 가장 근본적인 경고였다.그러나 도널드 트럼프는 이 경고를 겸허히 받아들이기는커녕, 오히려 조롱과 공격으로 되돌려주었다. 이 지점에서 우리는 중요한 질문을 던져야 한다. 과연 권력은 어디까지 허용될 수 있는가? 민주주의 사회에서 선출된 권력이라 할지라도, 그것이 자기를 신격화하고 타인의 존엄을 짓밟는 순간, 그 정당성은 유지될 수 있는가?더욱 우려스러운 것은 이러한 언행이 개인의 일탈로 끝나지 않는다는 점이다. 권력자의 언어는 사회 전체의 언어를 오염시킨다. 지도자가 혐오와 조롱, 오만을 공공연히 표출할 때, 그것은 곧 사회적 규범의 붕괴로 이어진다. 시민들은 점점 더 거칠어지고, 공론장은 이성 대신 감정과 적대가 지배하게 된다.그는 또 국제 질서를 철저히 힘의 논리로 환원시키고 있다. 종교적 권위, 국제법, 인도주의적 기준— 이 모든 것은 그의 언어 속에서 무력화된다. 오직 군사력과 경제력 그리고 개인의 정치적 계산만이 세계를 움직이는 기준이 된다. 이는 20세기 인류가 두 차례 세계대전을 겪으며 어렵게 구축한 국제 규범을 근본부터 부정하는 것이다.우리는 정치적 비판을 넘어 문명 차원의 위기를 직시해야 한다. 인간 사회는 권력을 제한하고, 그 위에 도덕과 법 그리고 신앙적 성찰을 얹어왔기에 지금의 질서를 유지할 수 있었다. 그러나 권력이 그 모든 것 위에 군림하려 할 때, 문명은 언제든지 야만으로 되돌아갈 수 있다. 도널드 트럼프의 이번 발언은 바로 그 경계선을 넘어선 사례다. 외교적 결례에 그치지 않고 권력의 자기 절대화라는 위험한 본능이 노골적으로 드러난 사건이다.이제 책임은 시민들에게 돌아간다. 민주주의는 제도만으로 유지되지 않는다. 그것은 깨어 있는 시민의 감시와 비판 속에서만 살아 숨 쉰다. 권력이 자기를 신격화하려 할 때, 시민은 그것을 끊임없이 인간의 자리로 끌어내려야 한다. 그것이 민주주의의 본질이며, 우리가 지켜야 할 최소한의 방어선이다.그러나 우리는 여기서 더 근본적인 의문 앞에 선다. 도대체 어찌하여 미국의 의회와 시민사회 그리고 수많은 시민들은 이러한 인물을 국군통수권자의 자리에 두고 있는가. 세계 민주주의의 상징이라 불려온 나라에서, 왜 권력의 오만과 자기 신격화가 이토록 노골적으로 용인되고 있는가.이는 한 정치인의 문제가 아니라, 그를 가능하게 만든 정치 구조와 사회적 토양 전체에 대한 질문이다. 정치적 양극화, 미디어의 분열, 혐오와 공포를 동원한 선동 정치—이 모든 것이 결합되어 비정상적 권력을 '선택지'로 만들어버렸다. 그리고 그 결과, 시민의 판단은 점점 더 이성보다 감정에 좌우되고, 공공의 선보다 진영의 승리가 우선되는 왜곡된 민주주의가 자리 잡게 되었다.미국 의회 역시 이 책임에서 벗어날 수 없다. 권력을 견제해야 할 기관이 정파적 이해에 갇혀 제 역할을 다하지 못할 때, 민주주의의 균형추는 무너진다. 침묵과 방관 혹은 계산된 동조는 결국 권력의 폭주를 방치하는 또 다른 형태의 공모가 된다.그렇기에 이 질문은 비난을 넘어선다. 이것은 경고다. 어떤 사회도 예외가 될 수 없다는 사실, 민주주의는 언제든지 내부로부터 잠식될 수 있다는 냉혹한 진실에 대한 경고다. 오늘 우리가 이해할 수 없다고 느끼는 이 현실이, 내일 우리의 모습이 될 수도 있기 때문이다.역사는 반복된다. 그러나 그 반복이 비극이 될지, 교훈이 될지는 우리의 선택에 달려 있다. 지금 우리가 보고 있는 것은 정치적 해프닝이 아니다. 그것은 권력과 인간 그리고 신의 경계를 허무는 위험한 징후다. 그리고 그 징후를 방치할 때, 그 대가는 언제나 가장 약한 이들에게 돌아간다.지금 필요한 것은 침묵이 아니라 분명한 언어다. 권력의 오만에 맞서는 단호한 거부 그리고 인간의 존엄과 평화를 지키겠다는 집단적 의지다. 그것이 없다면, 우리는 또다시 같은 비극의 역사를 반복하게 될 것이다.