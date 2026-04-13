흉기 상해 사건에 교원들 "교사 안전 보장 안 되면 교육 없어"

큰사진보기 ▲충남교육청 ⓒ 이재환 관련사진보기

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13일 오전 충남 한 고교 교장실에서 고3 학생이 교사에게 흉기를 휘두른 사건에 대해 교원단체들이 일제히 "교사 안전이 보장되지 않으면 학교 교육은 결코 이루어질 수 없다"라면서 대책 마련을 촉구했다.이날 교사노조연맹은 성명에서 "이번 사건은 단순한 교육활동 침해가 아니다. 교사의 생명을 직접적으로 위협한 중대한 강력 범죄"라면서 "교사는 학생의 신체적 폭력과 정서적 위협 앞에 사실상 무방비로 노출되어 있다. 교사는 밀폐된 교실과 교무실에서 학생을 직접 대면하는 직무 특성상 폭행 위험에 상시 노출되는 직군"이라고 지적했다.교사노조연맹은 "교육당국은 사건이 발생할 때마다 임시방편식 대응만 반복할 뿐, 실효성 있는 보호조치를 내놓지 못하고 있다"라면서 "선언적 교권보호를 넘어 실질적 대책을 마련해야 한다. 교육당국은 교사를 보호할 수 있는 실효성 있는 안전 시스템을 즉각 구축하라"라고 요구했다.송수연 교사노조연맹 위원장은 "교사의 안전이 보장되지 않는 학교에서 정상적인 교육은 결코 이루어질 수 없다"라고 강조했다.충남교사노조도 이날 성명에서 "이번 사안은 단순한 교권 침해를 넘어 교사의 생명을 직접적으로 위협한 중대한 범죄"라면서 "현재의 교육활동 보호 체계가 현장에서 실질적으로 작동하지 않고 있음을 보여주는 명백한 사례"라고 밝혔다.이날 한국교원단체총연합회(한국교총)와 충남교원단체총연합회도 공동 보도자료에서 "가장 안전해야 할 학교에서 학생이 미리 준비한 흉기로 교사를 찔렀다는 사실이 너무도 충격적"이라면서 "지난주 경기도 중학생 여교사 폭행 사건에 이어 교사를 상대로 한 폭력범죄행위가 또다시 발생한 것에 참담하다"라고 밝혔다.강주호 한국교총 회장은 "교원에 대해 상해·폭행 건은 2020년 106건, 2021년 231건, 2022년 347건, 2023년 488건, 2024년 502건, 2025년 1학기 328건으로 매년 증가하고 있다"라면서 "상해·폭행·성폭력 등 중대교권침해 조치사항에 대한 학교생활기록부 기재를 더는 늦출 수 없다"라고 주장했다.한국교총에 따르면 교원에 대한 폭행·상해 사건은 ▲경기 중학생의 수업 중 교사 야구방망이 폭행 사건(2025) ▲청주 고교생 흉기 난동으로 교장 등 교직원 다수 부상 사건(2025) ▲교사를 흉기로 위협한 중학생에 대해 교사가 합의를 거절하자 맞고소한 사건(2025) ▲학교폭력 처리에 불만은 품은 학부모의 둔기 소지 욕설 사건(2025) ▲초등학생의 교감 뺨 폭행 사건(2024) ▲담임교사를 우산으로 폭행하고 교장에게 흉기를 던진 고교생 사건(2023) ▲수업하던 교사를 흉기로 찔러 다치게 한 고교생 사건(2022) 등이 벌어진 바 있다.이 단체는 오는 15일 오전 10시 30분, 국회 정문 앞에서 '교권보호 제도 개선 촉구 긴급 기자회견'을 열 예정이다. 전국교직원노동조합 충남지부도 오는 14일 오전 11시, 충남교육청 중앙현관 앞에서 '교사 흉기 상해 관련 긴급 기자회견'을 연다.한편, 최교진 교육부장관은 이날 페이스북에 올린 글에서 "발생해서는 결코 안 될 일이 발생했다"라면서 "향후 수사와 조사 과정을 통해 파악되는 내용에 따라 필요한 대응을 신속하게 추진할 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "선생님과 학생 모두 건강하고 안전한 환경에서 교육활동이 이루어질 수 있도록 지원 가능한 방안을 더욱 모색할 것"이라고 다짐했다.