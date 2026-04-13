청와대 "미국의 대 이란 해상봉쇄 예고, 주시하고 있다"

큰사진보기 ▲강유정 수석대변인이 13일 청와대 춘추관에서 이날 열린 한-폴란드 정상회담 관련 브리핑을 하고 있다. 2026.4.13 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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미국이 13일 오후 11시부터 이란 항구를 출입하는 모든 해상교통에 대한 봉쇄를 예고한 가운데, 청와대는 "정부는 관련 사항을 예의주시하고 있다"는 원론적 입장을 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 브리핑에서 관련 질문에 "(정부는) 당장 종전 또는 휴전이 되더라도 경제적 여파가 있을 것으로 예측하고 에너지 수급 대책 등을 마련 중"이라며 이같이 답했다.특히 강 대변인은 "국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 이익에 부합하는 문제이자 국제법 보호대상"이라며 "정부는 이에 기반해 글로벌 해상 물류망이 조속히 정상화되길 바라는 마음을 가지고 중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 살펴보고 있다"고 전했다.또한 "우리 국민의 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위해서 다양한 방법을 다각적으로 모색 중"이라고 덧붙였다.한편, 강 대변인은 '국내 선사가 실소유한 선박이 이란이 지정한 길목으로 호르무즈 해협을 통과했다'는 언론 보도에 대해서는 "구체적인 내용을 아직 확인하는 중"이라고 밝혔다.