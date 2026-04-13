울산시, 청년 맞춤형 공공주택 '유홈 삼산' 준공

큰사진보기 ▲울산 남구 삼산동에 들어선 청년 맞춤형 공공주택 ‘유홈(U home) 삼산’ 준공식이 4월 13일 오후 3시 열렸다. ⓒ 울산시 제공 관련사진보기

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울산지역 내에서 교통과 상업시설이 밀집한 삼산동 중심지에 청년 맞춤형 공공주택 '유홈(U home, 울산시의 상표) 삼산'이 들어섰다.울산시가 청년들의 주거 안정은 물론 삶의 질까지 높여준다는 취지로 마련한 '유홈 삼산'은 지역 중심지에 자리잡아 생활 기반(인프라) 접근성이 뛰어난 것이 특징으로, 지난 2월 '유홈 양정·달동', 3월 '유홈 백합'에 이은 네 번째 '울산시 도심형 맞춤 주거복지 정책'의 핵심 사업 중 하나다.13일 오후 3시 열린 준공식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 시의원, 입주민, 지역 주민 등 100여 명이 참석한 가운데 경과보고와 현판 제막식, 시설 관람 등으로 진행됐다.'유홈 삼산'은 총사업비 52억 원을 들여 지상 5층, 연면적 1104.83㎡, 31가구 규모로 조성됐다. 지난해 착공해 올해 3월 말 준공을 마쳤으며, 이달부터 본격적인 입주가 시작된다.내부 공간은 청년층의 생활양식(라이프 스타일)을 반영해 설계돼 개인 업무와 자기 개발이 가능한 공유오피스와 건강관리를 위한 체력단련실, 부피가 큰 짐을 보관할 수 있는 계절창고 등 민간 오피스텔 수준의 공동체(커뮤니티) 편의시설을 조성해 입주 청년들의 만족도를 높였다.세대 내부에는 냉장고와 세탁기, 인덕션, 붙박이장 등 필수 가전과 가구가 완비돼 있어 사회에 첫발을 내딛는 청년들의 가사 부담을 줄여 학업과 업무에 전념할 수 있도록 배려했다.김두겸 울산시장은 "양정과 달동, 백합에 이어 삼산 준공으로 유홈(U home)이 울산형 공공주택의 표준으로 점차 자리를 잡아가고 있다"라며 "울산시는 앞으로도 청년들이 선호하는 입지에 체감도 높은 주거 공간을 지속 확대해 나가겠다"라고 말했다.한편 울산시는 공공임대주택 통합 상표(브랜드) '유홈(U home)'을 통해 오는 2029년까지 총 1142억 원을 투입해 12곳, 590가구 규모의 청년 주택을 순차적으로 공급할 계획이다.