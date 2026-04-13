정명근 화성시장, 민주당 경선 승리… 재선 도전 본선행 확정

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

정명근 현 화성시장이 더불어민주당의 화성시장 최종 후보로 확정되며 재선을 향한 본격적인 행보에 나섰다.더불어민주당 경기도당 선거관리위원회는 12일 오후, 민선 9기 기초단체장 경선 결과 발표를 통해 정명근 현 시장이 화성시장 후보로 선출됐다고 공식 발표했다.이번 경선은 정명근 현 시장과 김경희, 진석범 예비후보 간의 3인 경선으로 치러졌다. 4월 11일부터 12일까지 이틀간 진행된 경선 투표 결과, 정 시장은 권리당원과 일반 시민들로부터 고른 지지를 얻으며 과반 이상의 득표를 기록했다.당초 치열한 3파전으로 인해 결선 투표 가능성도 제기되었으나, 정 시장이 과반수 득표로 1위를 차지함에 따라 별도의 결선 없이 후보 확정이 조기에 마무리됐다.후보 확정 직후 정명근 시장은 보도자료를 통해 시민과 당원들에게 감사의 뜻을 전했다. 정 시장은 "압도적인 성원을 보내주신 화성시민과 당원 여러분의 뜻을 겸허히 받들겠다"며 "이번 경선 승리는 중단 없는 화성 발전을 염원하는 시민들의 명령"이라고 소감을 밝혔다.이어 "경선에서 선전해주신 두 후보님께도 위로와 감사의 말씀을 전한다"며 "이제는 모두가 하나 되는 '원팀'을 구성해 본선에서 반드시 승리하고, 화성특례시의 성공적인 안착과 100만 화성 시민의 행복을 위해 전력을 다하겠다"고 강조했다.민주당이 정 시장을 후보로 확정함에 따라 화성시장 선거 대진표도 윤곽이 드러나고 있다.국민의힘은 3인 경선으로 치러질 예정이며 경선 날짜는 4월 26일과 27일 양일간 치러지며 민주당과 같이 당원 5, 국민경선 5로 결정된다.한편, 민주당 경기도당은 이날 화성시 외에도 용인시(현근택), 여주시(박시선) 등 도내 주요 기초단체장 후보들을 함께 확정하며 본선 체제로의 전환에 속도를 내고 있다.