소독약으로 조류독감을 없앨 수는 없습니다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

제가 마지막으로 글을 쓴 이후로, 산안마을과 한국에서는 많은 일들이 있었습니다. 지난 글에서 예측했듯이, 조류인플루엔자(AI)로 인해 산란계 1천만 마리 이상이 살처분되었습니다. 이는 전국 산란계 전체의 10%가 넘는 규모입니다. 작년과 비교하면 바이러스의 전파력이 10배 이상 증가해, 통제하고 우리를 보호하는 일이 극적으로 더 어려워졌습니다.고위험 지역의 일부 농장들은 지난 몇 년 동안 세 번 이상 감염되었고, 그 결과 정부 시스템은 감염을 "농가의 책임"으로 간주하기 때문에 국가로부터 받는 경제적 지원도 점점 줄어들고 있습니다. 참고로, 살처분 가금에 대한 보상은 세 번째 감염부터 50%로 낮아지고, 네 번째 발생 시에는 20%까지 떨어집니다.그런데 이 상황은 최악도 아닙니다. 보상금이 아직 농가에 지급되지 않았습니다. 몇 달째 재기를 꿈꾸며 이 돈을 기다리고 있는데도 말이죠. 산안마을은 11월 말부터 기다리고 있고, 앞으로도 더 기다려야 할 것만 같습니다. 그 사이 일부 농가들은 은행 대출로 버티려 하지만, 파산 직전의 농가에 어떤 은행이 쉽게 신용을 내주겠습니까? 아, 이 모든 게 정말 어이없는 농담 같습니다.언론에서는 계란값 상승만 이야기하고, HPAI로 1천만 마리의 농장동물들이 죽었다는 사실은 말하지 않습니다. 농가의 고통도 다루지 않습니다. 이런 이슈들을 덮어놓고 외면하고 싶다는 걸 알지만, 수천 농부들과 수천만 무고한 동물들의 참혹한 현실이기 때문에 공적 논의의 대상이 되어야 합니다. 그래서 저는 지금 여기에서, 이 문제를 공부하고 또 글로 쓰고 있습니다. 이 나라에는 이 문제들에 대한 언론 보도가 심각하게 부족하니까요. 한국의 문제를 외국 시민이 써야 한다는 게 아이러니하지 않나요?살처분으로 닭들을 잃고, 예전의 '정상'이었던 삶을 잃은 뒤, 우리는 연구와 활동에 뛰어들었습니다. 말씀드리자면, 우리는 이것을 정말 죽기 살기로 붙잡고 있습니다. 우리에게는 말 그대로 생사의 문제이기 때문입니다. 사람들은 우리가 닭을 잃었으니 일이 줄었을 거라 오해하지만, 정반대입니다. 우리는 회복하기 위해, 청소하기 위해, 농장을 업그레이드하기 위해, 끝도 없이 늘어나는 방역 요구사항과 검사 리스트를 맞추기 위해, 예전보다 두 배, 아니 세 배는 더 일했습니다.그들은 AI 감염을 막기 위해 농장을 소독하라며 끝도 없는 요구 목록을 들고 옵니다. 물론 그 이유는 이해합니다. 하지만 들어보세요. 농장에 먼지도 있으면 안 되고, 거미줄도 있으면 안 되고, 햇빛도 있으면 안 되고, 직접 바람도 안 되고, 틈도 안 되고, 풀도 안 되고, 아무것도 있으면 안 된다고 합니다. 지금 무슨 말을 하는 건가요? 그 말은 '생명이 없어야 한다'는 뜻입니다. 그 말은 여과된 공기를 전기팬으로 돌리고 인공조명 아래에서 사는 플라스틱 상자 같은 공간, 기계처럼 계란만 낳는 닭들을 뜻합니다.결국, 소독약에 잠긴 거대한 밀폐 케이지를 요구하는 겁니다. 그것이 그들이 "방역"이라는 이름으로 농장들에 기대하는 모습입니다. 벽에도, 옷에도, 손에도, 도구에도, 공기에도 소독약을 뿌리고, 가능하다면 우리 목구멍 안까지 넣으려는 듯합니다. 묻고 싶습니다. 햇빛을 한 번도 못 보고 바람을 한 번도 못 느끼는 닭이 낳은 계란을 먹고 싶습니까? 닭을 "보호"한다며 주변 생태계를 다 죽여버리는 농장에서 나온 계란을 먹고 싶습니까? 오, 참 맛있겠어요! 극단적 산업주의의 맛이겠죠.산안마을 같은 우리 농장들은, 그들이 그 길고도 터무니없는 요구 목록을 들고 찾아올 때 대체 어떻게 해야 합니까? 햇빛과 바람을 위해 존재하는 '위험한' 창문과 틈을 없애라고요? 닭들에게 먹이는 '위험한' 풀을 없애라고요? 동물복지와 생태를 우선에 두려는 농장들은, 산업형 농장 모델을 기준으로 만들어진 그 요구사항을 도저히 따라갈 수가 없어서 결국 문을 닫고 사라져야 합니다. 들어보세요. 방역 조치 자체가 틀렸다는 말이 아닙니다. 문제는 시스템입니다. 그리고 산업형 농장들은 이 광기의 결과일 뿐입니다. 생명이 들어설 자리를 남기지 않은 채 모든 것을 소독하고 통제하는 방식으로 운영되는 농업 시스템은, 결국 근본적으로 잘못되었고 터무니없습니다.지금의 방역 시스템에서는 농장들이 동물복지에 집중할 수도 없고, 그에 투자할 수도 없습니다. 감염을 막기 위해 농장 밖에서 들어오는 모든 요소를 막고 통제하라는, 그 터무니없는 기대 때문입니다. 바람, 햇빛, 풀, 먼지, 설치류, 곤충, 사람의 이동까지요. 말하자면, 현 시스템은 "예방"이라는 이름으로 동물복지를 희생시키고 있습니다. 그런데 정작 현실에서는 감염도, 이 동물들의 죽음도 막아내지 못합니다. 제 말을 오해하지는 말아 주세요. 우리는 다른 농장들을 비난하지 않습니다. 그들도 이해합니다. 이 산업에서 살아남으려면 그 엄격한 조치들을 따라야 하고, 결국 이 시스템은 농장들을 점점 더 닫아걸게 만듭니다. 모든 것이 "통제"될 때까지, 자연스럽고 자유로운 것은 하나도 남지 않을 때까지요. 하지만 그건 더 이상 농업이 아닙니다. 산업입니다. 그리고 그건 더 이상 동물이 아닙니다. 기계입니다.우리는 소독약만으로 HPAI를 통제할 수 없습니다. 하지만 그들은 우리가 그렇게 믿게 만들려고 합니다. 문제의 근원을 공격하고 책임을 지는 대신, 농가를 탓합니다. 농가의 실수를 탓하는 건 너무 쉽습니다. 물론 방역 시스템이 부족한 농장들도 많습니다. 하지만 정부가 스스로의 책임을 지지 못하고, 어떤 방식으로도 유행을 통제하지 못하는 상황에서 모든 책임을 농가에게만 돌리는 것은 너무 쉽습니다. 저는 스스로에게 묻습니다. 살처분 보상금은 어디에 있습니까? HPAI를 어떻게 통제할지에 대한 정치적 토론은 어디에 있습니까? 백신과 HPAI, ASF 등 다른 질병 연구를 위한 예산은 어디에 있습니까? 개발 중이라고 했던 HPAI 백신은 어디에 있습니까? 우리가 필요할 때 쓰라고 만든 긴급 백신 접종 제도는 어디에 있습니까? 우리가 요구하는 정책 개혁은 어디에 있습니까? HPAI 발생과 살처분 숫자에 대한 완전히 투명한 데이터는 어디에 있습니까? 뉴스는 어디에 있습니까? 마지막 질문 하나. 당신들의 책임은 어디에 있습니까? 아무리 찾아도 보이지 않습니다.그리고 최악은, 이 모든 걸 피할 수 있었다는 점입니다! 맞습니다. 지금 우리가 겪는 모든 문제는 정치적 개혁과 백신 접종으로 피할 수 있습니다. 당신들이 그렇게 자기 안에만 갇혀 있지 않고 다른 나라들을 봤다면, 그들이 보여주는 훌륭한 사례와 교훈들을 볼 수 있었을 겁니다. 우리가 가금류에 백신을 접종한다면, 햇빛과 바람을 그렇게까지 두려워하지 않아도 됩니다. 물론 소독은 여전히 필요하겠지만, 농장을 밀폐된 상자로 만들 필요는 없습니다. 백신이 모든 문제를 해결할 수는 없지만, 많은 문제를 해결할 수 있고, 우리는 어딘가에서 시작해야 합니다. 저는 이 지속 불가능한 농업 시스템 전체가 동물과 농가와 생태, 그리고 더 나은 세상을 만들고자 하는 모든 사람들을 위해 개혁되어야 한다고 믿습니다.산안마을의 동료들과 가족, 활동가 친구들, 수의사 파트너들을 떠올리면 마음이 너무 미안합니다. 그들은 정말 열심히 일하고 있고, 훨씬 더 나은 대우를 받을 자격이 있습니다. 모두가 지쳐 있고, 번아웃과 붕괴 직전이지만, 우리는 멈추지 않습니다. 우리는 포기하지 않습니다. 감염된 농장의 복구 과정 전체는 극도로 복잡하고, 길며, 때로는 우리 힘으로 어쩔 수 없는 단계들까지 포함하고 있습니다. 그래서 산안마을 모두가 아무리 열심히 해도, 대부분의 검사를 통과하는 데만 거의 5개월이 걸렸습니다. 하지만 전체 과정은 아직 끝나지 않았습니다. 새 병아리를 들이기 전에 감염 위험이 없다는 것을 확인하기 위한 '감시 병아리(센티넬 병아리)'를 먼저 입식해야 합니다. 그리고 모든 것이 잘되어 새 병아리를 들이게 된다 해도, 그것은 우리의 긴 회복 여정의 시작일 뿐입니다.그래서 저는 분노와 목적의식으로 계속 글을 씁니다. 우리의 활동가 운동은 정의를 얻을 때까지 멈추지 않을 것입니다. 농부들을 위한 정의, 모든 농장동물을 위한 정의를 얻을 때까지요. 국가는 책임을 지고 이런 터무니없는 일들을 멈출 때까지 우리는 멈추지 않을 것입니다. 백신을 포함한 더 나은 정책이 시행될 때까지 우리는 멈추지 않을 것입니다. 농업은 이런 방식으로 계속될 수도 없고, 계속되어서도 안 됩니다!