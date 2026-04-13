하남시, 지식산업센터 규제 완화... 기업 경영환경 개선

큰사진보기 ▲경기 하남시가 지식산업센터 입주 관련 규제를 완화하면서 기업 경영환경 개선에 나서고 있다. 시는 산업집적 관련 법령 개정을 통해 입주 제한 업종을 확대하고 기업 부담을 줄였다고 13일 밝혔다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 하남시가 지식산업센터 입주 관련 규제를 완화하면서 기업 경영환경 개선에 나서고 있다. 시는 산업집적 관련 법령 개정을 통해 입주 제한 업종을 확대하고 기업 부담을 줄였다고 13일 밝혔다.이번 규제 완화는 전문건설업, 전기·통신·소방 등 기타 공사업, 지식기반산업 등 세 분야를 중심으로 이뤄졌다.그동안 지식산업센터 내 제조업체들은 생산한 제품을 현장에 설치·조립하기 위한 전문건설업 사무실을 별도로 외부에 마련해야 하는 불편을 겪어왔다. 관련 법령상 건설업이 입주 허용 업종에 포함되지 않았기 때문이다.이에 하남시는 2022년부터 규제개혁 TF를 운영하며 중앙부처에 제도 개선을 건의해 왔다. 그 결과 2024년 2월 산업집적법 시행규칙이 개정되면서, 생산 제품의 설치·조립을 수행하는 전문건설업 사무실이 공장 부대시설로 인정됐다.이로써 관내 약 150개 기업이 별도 사무실 없이 지식산업센터 내에서 합법적으로 영업할 수 있게 됐다.하남시는 전문건설업에 이어 전기, 정보통신, 소방시설 등 기타 공사업의 입주 허용도 이끌어냈다.2026년 4월 시행규칙 개정을 통해 전기공사업, 정보통신공사업, 소방시설공사업, 국가유산수리공사업 등 관련 업종이 지식산업센터 입주 대상에 포함됐다.이에 따라 관내 약 350여 개 기업이 직접적인 수혜를 받을 것으로 예상된다. 기업들은 외부 사무실 임차 비용을 줄이면서 경영 효율성을 높일 수 있을 것으로 전망된다.시는 제조업 중심 구조를 넘어 지식기반산업 확대에도 나서고 있다. 특히 영화·영상·방송 제작 등 문화콘텐츠 업종의 입주 범위를 확대하면서, 향후 K-컬처 관련 산업과의 연계 효과를 기대하고 있다.하남시는 K-팝 공연장과 영상문화복합단지 조성 사업과 연계해 지식산업센터를 콘텐츠 산업 거점으로 육성한다는 계획이다.하남시 관계자는 "현장에서 기업들이 겪는 불편을 해소하는 것이 규제개혁의 핵심"이라며 "앞으로도 기업 활동을 저해하는 요소를 지속적으로 발굴해 개선해 나가겠다"고 밝혔다.