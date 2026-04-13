성남시 '주야간 시간제 보육' 해님달님놀이터 5곳 추가... 총 16곳

큰사진보기 ▲경기 성남시는 주야간 시간제 보육시설 ‘해님달님 놀이터’를 5곳에 추가 설치해 개원한다고 13일 밝혔다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시는 주야간 시간제 보육시설 '해님달님 놀이터'를 5곳에 추가 설치해 개원한다고 13일 밝혔다.이로써 해님달님놀이터는 총 16곳으로 늘게 됐다.해님달님놀이터는 평일 오전 9시부터 오후 10시까지 시간 단위로 보육 서비스를 제공하는 시설이다.맞벌이 가정의 보육 공백을 해소하고 양육에 관한 부담을 덜어 주기 위해 2023년 4월부터 설치 추진됐다.이번에 추가 설치된 해님 달님 놀이터는 ▲은행점(은행제3어린이집 2층) ▲단대점(단대어린이집 1층) ▲복정점(복정2어린이집 1층) ▲도촌점(도촌어린이집 1층) ▲정자점(한솔어린이집 1층)이다.이들 시설은 오는 15일과 16일 차례로 개원식을 하고 운영을 본격화한다.이용 대상은 생후 6개월 이상부터 취학 전 아동까지다.어린이집·유치원 재원 여부와 관계없이 성남시에 거주하면 시간당 1000원에 이용할 수 있다.시간당 보육 인원은 주간 최대 6명, 야간 2명이다.이용하려면 해님달님놀이터 예약시스템을 통해 희망일 2주 전부터 하루 전까지 예약하면 된다.당일 이용 신청하려면 지점별 전화 문의하면 된다.성남시 관계자는 "부모님들이 갑자기 급한 일이 생겼을 때 아이를 믿고 맡길 수 있도록 해님달님놀이터를 점차 늘려 이용 접근성을 높이고 있다"고 말했다.