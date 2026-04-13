트럼프가 공개 지지한 헝가리 총리 총선에서 대패

큰사진보기 ▲헝가리 총선에서 승리한 야당 티서당 지지자들이 승리 축하 집회에서 환호하고 있다. 2026.4.13 ⓒ TASS=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲헝가리 부다페스트에서 티서당이 총선에서 승리하자 사람들이 축하하고 있다. 2026.4.13 ⓒ 로이터=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국을 방문 중인 도날드 투스크 폴란드 총리는 곧장 이를 환영하며 13일 자신의 X에 헝가리·폴란드·EU 국기를 올리며 "우리는 다시 함께하게 되었다! 친애하는 친구들이여, 영광스러운 승리다!"라면서 "러시아인은 집으로! (Ruszkik haza!)"라고 덧붙였다. ⓒ 도날드 투스크 폴란드 총리 X 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲트럼프 대통령은 총선 하루 전인 11일 자신의 SNS에 "우리는 오르반 총리의 지속적인 리더십이 창출할 미래의 번영에 투자하게 되어 기쁘다"라고 오르반 총리가 정권을 연장하면 헝가리 경제적 지원을 아끼지 않겠다고 강조했다. ⓒ 트럼프 대통령 트루스소셜 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 대통령(왼쪽)이 워싱턴 백악관에서 빅토르 오르반 헝가리 총리를 맞이하고 있다. 2025.11.7 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

오르반 빅토르 헝가리 총리가 16년 만에 권좌에서 물러난다.12일(현지 시각) 치러진 헝가리 총선에서 야당인 티서(Tisza)당이 의석 199석 중 138석을 석권했다. 전체 의석의 2/3 이상을 확보해 헌법 개정까지 가능할 정도로 압도적인 대승을 거뒀다. 반면 오르반 총리의 여당인 피데스(Fidesz) 당은 기존 135석에서 80석이나 줄어든 55석을 얻는 데 그쳤다. 극우 정당인 나의조국((Mi Hazánk) 당 역시 6석이라는 초라한 성적을 얻었다.티서당 대표이자 창기 총리 내정자인 마자르 페테르 대표는 국회의사당 앞 도나우 강변 광장에 모인 지지자들 앞에서 "우리가 해냈다"라며 "헝가리 민주주의 역사상 이렇게 많은 사람들이 투표에 참여한 적은 없었고, 어떤 정당도 이처럼 강력한 지지를 받은 적도 없었다"라면서 선거 승리의 기쁨을 만끽했다.한편 오르반 총리는 "선거 결과는 명백하고 고통스럽다"라며 마자르 대표에게 축하 인사를 건넨 뒤 "우리는 야당으로서도 헝가리 국민과 조국을 위해 봉사할 것"이라고 덧붙였다.친러 행보 외에도 부패 행위, 국영언론 및 사법부 장악, 성소수자 탄압 등의 극우 정치로 악명 높았던 오르반 총리의 몰락에 헝가리 국민은 국기를 휘두르며 반겼다.눈물이 고인 채 정권 교체를 기뻐한 24세의 노리씨는 <가디언>에 "독재 정권과 우익 이념, 그 모든 것이 이제 사라지고 더 나은 나라를 만들 기회가 생겼다"라며 "희망이 생겼다. 행복하다"라고 밝혔다.BBC는 헝가리 수도 부다페스트 전역에서 정권 교체를 축하하는 축제가 시작되었다며 부다페스트 시민들이 국기를 들고 샴페인을 터트리며, 곳곳에서 자동차 경적 소리가 끊이지 않았다고 전했다.자신을 변호사로 소개한 아그네스는 BBC에 "마자르 대표를 절대적으로 확신할 수는 없지만, 우리는 그가 약속한 더 나은 무언가를 기대해야 하는 시점에 와 있다"라며 "그가 한 약속이 이루어지기를 진심으로 바란다"라고 말했다.마자르 대표는 이번 선거 공약에서 헝가리와 유럽연합(EU) 간의 경색된 관계를 개선하고, 부패를 척결하며, 오랫동안 방치되었던 공공 서비스에 자금을 투입하겠다고 약속했다. 오르반 총리가 EU가 우크라이나 전쟁 지원에 재정을 낭비하고 있다며 EU와 척을 지고 EU가 우크라이나에 900억 유로(약 150조 원)의 차관을 제공하기로 한 합의를 일방적으로 파기한 것과 상반된 태도다.마자르 대표는 총리 취임 후 첫 해외 순방으로 폴란드 수도 바르샤바를 방문하여 헝가리와 폴란드의 천년 우정을 더욱 공고히 하겠다고 약속했다. 또한 벨기에 브뤼셀을 방문하여 EU 집행위원회가 부패 척결과 사법부 독립성 유지 실패를 이유로 동결한 최대 170억 유로(약 30조 원)의 자금을 해제하도록 설득하겠다고 말했다.한국을 방문 중인 도날드 투스크 폴란드 총리는 곧장 이를 환영하며 13일 자신의 X에 헝가리·폴란드·EU 국기를 올리며 "우리는 다시 함께하게 되었다! 친애하는 친구들이여, 영광스러운 승리다!"라면서 "러시아인은 집으로! (Ruszkik haza!)"라고 덧붙였다.다른 유럽 국가 정상들도 환영의 뜻을 밝혔다. 우르줄라 폰데어라이엔 EU 집행위원장은 "헝가리가 유럽을 선택했다"라며 "한 나라가 유럽으로의 길을 회복했다"라고 환영했다. 키어 스타머 영국 총리 또한 "유럽의 민주주의에 역사적인 순간"이라고 평했고, 젤렌스키 우크라이나 대통령도 "우리는 양국은 물론 유럽의 평화, 안보, 안정을 위해 회담과 공동의 건설적인 협력을 할 준비가 되어 있다"라고 밝혔다.한편 선거를 앞두고 오르반 총리를 공공연히 지지했던 도널드 트럼프 미국 대통령과 JD 밴스 미국 부통령을 향해선 비판이 터져 나왔다.트럼프 대통령은 총선 하루 전인 11일 자신의 SNS에 "미국 행정부는 오르반 총리와 헝가리 국민이 필요로 할 경우, 과거 위대한 동맹국들을 위해 해왔던 것처럼, 헝가리 경제를 강화하기 위해 미국의 모든 경제력을 사용할 준비가 되어 있다"라며 "우리는 오르반 총리의 지속적인 리더십이 창출할 미래의 번영에 투자하게 되어 기쁘다"라고 오르반 총리가 정권을 연장하면 헝가리 경제적 지원을 아끼지 않겠다고 강조햇다.밴스 부통령은 아예 헝가리로 날아가 오르반 총리의 선거 유세를 도왔다. 그는 "유럽의 유일하고 진정한 정치가 중 한 명"이라고 오르반 총리를 추켜세웠지만 이미 떠난 민심을 타국의 지도자들이 되돌리기란 불가능했다.이러한 전폭적인 지지 선언에도 오르반 총리가 대패하자 미국 민주당은 곧바로 비판에 나섰다. 척 슈머 미국 민주당 상원 원내대표는 "도널드 트럼프, 잘 들어라. 독재자가 되고 싶어 하는 사람들은 환영받지 못한다"라고 쏘아붙였고, 제프리스 하킴 미국 민주당 하원 원내대표도 "극우 권위주의자 오르반 빅토르는 선거에서 패배했다. 11월에는 트럼프 추종자들과 MAGA(마가·미국을 다시 위대하게) 극단주의자들이 의회에서 곤경에 처할 것"이라고 말했다.공화당에서도 이번 선거 결과를 호의적으로 보는 발언이 있었다. 로저 위커 공화당 상원의원은 "헝가리 국민들이 블라디미르 푸틴의 악영향을 거부하고 스스로의 미래를 결정했다"라며 친러 오르반 정권의 패배를 환영했다.