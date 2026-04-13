김종민 의원 "행정수도특별법 즉각 통과돼야... 국토소위 설득 총력"

큰사진보기 ▲김종민 국회의원은 13일 황운하 의원과 함께 기자회견을 열고 국회 국토위 법안소위에서의 행정수도 특별법 통과를 촉구했다. ⓒ 김종민의원실 관련사진보기

큰사진보기 ▲13일 열린 「'행정수도 특별법' 국토균형발전의 초석 긴급 토론회」에서 김종민 의원은 "행정수도 특별법 신속 심의와 통과를 위해 총력을 다해 설득하겠다”는 의지를 밝혔다. ⓒ 김종민의원실 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

내일(14일) 국회 국토교통위원회 법안소위에 '행정수도 특별법'이 다시 상정되는 것으로 알려진 가운데, 지역 정치권이 긴밀하게 움직이고 있다. 김종민 국회의원(세종시갑, 산자중기위)은 13일 강준현, 이정문, 황운하 의원과 함께 공동 기자회견을 열고 공동 기자회견을 열고 국회 국토위 법안소위에서의 행정수도 특별법 통과를 촉구했다. 이날 기자회견에는 김종민 의원과 황운하 의원이 참석했다.김 의원은 이날 기자회견에서 "모든 법안이 중요하지만, 행정수도 특별법은 사실상 여야 간 큰 이견이 없는 사안"이라며 "행정수도의 시작이 국가균형발전의 물꼬를 트는 핵심 과제인 만큼 내일 국토소위에서 우선 심의해 조속히 통과시켜야 한다"고 강조했다.이어 같은 날 열린 '행정수도 특별법' 국토균형발전의 초석 긴급 토론회에서도 "여야 원내 지도부를 비롯하여 국토소위 여야 의원들에게 다시 한번 행정수도 특별법 신속 심의와 통과를 위해 총력을 다해 설득하겠다"며 통과 촉구 의지를 재차 밝혔다. 이날 긴급 토론회는 지방분권전국회의와 황운하, 김종민, 강준현, 복기왕 의원이 공동주최했다.김 의원은 수도권 집중 문제를 언급하며 법안의 필요성을 강조했다. 그는 "지난 30년간 중국은 지역 이공계 대학을 혁신 거점으로 삼아 산업과 인재를 결집하며 전 국토의 첨단산업화를 이뤄냈다"며 "반면 우리나라는 인구와 자본, 일자리가 수도권에 집중되며 지방 소멸이라는 위기에 직면해 있다"고 지적했다.또 "과거 박정희 정부의 산업단지 조성부터 노무현 정부의 국가균형발전과 자치분권 철학에 이르기까지, 국토 균형 성장을 위한 치열한 고민과 실천의 역사적 흐름을 계승해야 한다"며 "이제는 '인서울'과 '남방한계선'을 넘어 '전국 2시간 연결도시'를 담은 행정수도 특별법을 통해 어디서나 기회가 가능한 분권시대를 열어야 할 때"라고 역설했다.한편, 행정수도 특별법은 앞서 지난달 30일 국토위 법안소위에서 후순위로 밀리며 심의가 무산된 바 있다. 세종 지역 여야 정치권과 시민사회는 국회의 조속한 법안 통과를 강력히 촉구하며 압박 수위를 높이고 있다. 이번 회기 내 처리마저 불발될 경우 국가 균형 발전을 위한 핵심 동력이 크게 꺾일 수 있다는 우려가 지배적이다. 정치권 내부에서도 지역 이기주의를 넘어선 여야의 초당적 협력과 결단이 시급하다는 지적이 제기되고 있다.