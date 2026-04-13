충남 계룡시 고교서 학생이 교사에 흉기 휘둘러... "대책 마련해야"

큰사진보기 ▲충남교원단체총연합회 ⓒ 충남교총 제공 관련사진보기

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충남 계룡시에서 교사가 학생이 휘두른 흉기에 다치는 사고가 발생한 가운데 일부 교원단체들이 재발 방지 대책을 마련할 것을 촉구하고 나섰다.경찰에 따르면 13일 오전 8시44분께 계룡시의 한 고등학교 교장실에서 고3 A군이 30대 남성 교사 B씨에게 여러 차례 흉기를 휘두른 뒤 도망쳤다. 경찰은 A군이 112에 직접 연락해 자수함에 따라 그를 긴급체포한 것으로 전해졌다. 피해 교사는 몸에 상처를 입고 병원으로 이송돼 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.관련해 한국교원단체총연합회(회장 강주호)와 충청남도교원단체총연합회(회장 이준권)은 공동성명을 내고 "가장 안전해야 할 학교에서 학생이 미리 준비한 흉기로 교사를 찔렀다는 사실이 너무도 충격적"이라며 "지난 주 경기도 중학생 여교사 폭행사건에 이어 교사를 상대로 한 폭력범죄행위가 또다시 발생한 것에 참담하다"고 밝혔다.그러면서 "피해 교사의 조속한 쾌유를 간절히 기원하며 이 사건으로 충격을 받았을 교직원과 학생·학부모에게 위로를 전한다"며 "교육 당국은 무엇보다 피해 교사에 대해 보호·회복에 모든 지원을 다하는 한편, 가해 학생에 대해서는 철저한 조사를 통해 엄중한 법적 책임을 물어야 한다"고 촉구했다.단체는 또 정부에 ▲(학교에) 흉기 등 위험물품 반입 원천적으로 차단할 수 있는 제도적 장치 마련 ▲학생의 정신적·정서적 문제에 대해 학부모에게 치료 및 보호 조치 의무화 ▲학생 지도의 과정에서 교사가 폭행 등 위협을 느끼지 않도록 법적·제도적 보호 장치 마련 ▲학교 경찰 강화 등을 촉구했다.