4.19의 계절, 북한산 숲길에서 '공간 복지'의 미래를 걷다

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제4코스 주요 거점: 우이동 만남의 광장 → 봉황각 → 의암 손병희 선생 묘소 → 소나무숲길 → 여운형 선생 묘소 → 솔밭공원.

큰사진보기 ▲강북구 역사문화해설 프로그램 코스 안내 (출처: 강북구청 홈페이지)2026년 강북구 문화관광해설 해설코스 ⓒ 서울특별시 강북구청 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 11일, 강북구 북한산 4코스 탐방에 나선 건국대학교 행정대학원 총동문회 회원들이 3.1 운동의 발상지인 '봉황각' 앞에서 기념촬영을 하고 있다. (사진 제공: 임익찬 총동문회 등산위원장) ⓒ 임익찬 관련사진보기

우이신설선 4.19민주묘지역은 서울 강북구의 상징적인 장소다. 1960년 독재 정권의 불의에 항거한 4.19 혁명의 정신이 깃든 국립 4.19민주묘지가 인근에 위치해 있어, 매년 4월이면 민주주의의 가치를 되새기려는 시민들의 발길이 이어진다. 강북구는 이러한 역사적 자산을 시민의 삶과 연결하기 위해 '문화관광해설 프로그램'을 상시 운영하며 역사 교육과 생태 치유를 결합한 '공간 복지'를 실현하고 있다.현재 강북구의 해설 프로그램은 총 4개 코스로 구성되어 있다. 1~3코스가 순국선열의 묘역과 민주묘지를 중심으로 한 '순례'에 방점을 찍는다면, 이후 정비된 제4코스(소나무 짙은 솔향기 길)는 생태적 가치를 더한 것이 특징이다.이 코스는 도심 평지의 소나무 군락과 3.1 운동의 발상지인 봉황각을 잇는 동선으로, 역사적 서사와 자연의 치유를 동시에 제공하는 강북구의 핵심 관광 자원이다.지난 11일, 이 길을 직접 체험하기 위해 도시계획과 공공행정을 전공하는 전문가 그룹(건국대학교 행정대학원 총동문회 일행)이 현장을 찾았다. 이들은 전공자의 시선으로 북한산 4코스의 공간 배치와 정책 전달 체계를 유심히 살폈다.현장에 동행한 서홍 건국대학교 행정대학원 도시 및 지역계획학과 교수(전 카카오 자산개발총괄 부사장)는 "해설 4코스는 무분별한 개발을 지양하고 전통의 흔적을 유지하면서, 가로 계획을 통해 시민의 접근성을 높이려는 노력이 돋보이는 공간"이라며 "이러한 환경은 공해 시대를 살아가는 도시민들에게 건강한 삶을 가능하게 하는 중요한 요소이자 하나의 '행복'으로 작용한다"고 평가했다.다만, 공간의 완성도를 높이기 위한 정책적 진단도 덧붙였다. 서홍 교수는 '북한산 소나무의 짙은 솔향기 가득한 길(4코스)'이라는 명칭에 비해 실제 소나무 식재가 적고, 하천과 주거지 및 휴양 시설 간의 자연친화적 조화가 다소 부족한 측면이 있다"고 지적했다.이어 "담장, 난간, 가로등 등 생활 기반 시설에 공공디자인을 보완한다면 공간의 완성도를 더욱 높일 수 있을 것"이라고 제언했다. 결국 공간이라는 '하드웨어'가 가진 매력을 극대화하기 위해서는 전공자들의 정교한 설계와 미학적 배려가 필수적이라는 지적이다.강북구의 해설 프로그램은 전액 무료로 운영되는 훌륭한 복지 정책이다. 하지만 앞서 언급된 공간의 미학적 보완이 '하드웨어'를 다듬는 일이라면, 이 훌륭한 인프라를 시민에게 전달하는 행정 '소프트웨어'의 측면에서는 한 걸음 더 나아간 진화가 필요하다.현행 시스템상 최소 3인 이상이 3일 전 인터넷으로 예약해야만 해설사가 배정되는 구조는 관리의 효율성 면에서는 합리적이다. 다만 이는 사전에 정보를 알고 준비한 이용자에게는 유리하지만, 4.19 민주묘지를 찾았다가 우연히 이 길을 발견한 시민들이 즉석에서 서비스를 누리기에는 여전히 문턱이 높은 방식이기도 하다.이에 필자는 단순 예약제에 그치지 않고, 정해진 시간대에 상시 출발하는 '정기 해설 시스템'의 병행을 제언해 본다. 이는 추가적인 예산 투입 없이도 운영 방식의 개선만으로 시민들의 체감 접근성을 높일 수 있는 현실적인 대안이 될 수 있다.4.19 혁명 기념일을 일주일 앞둔 북한산 숲길은 시대를 관통하는 역사적 가치와 생태적 자산을 동시에 품고 있다. 66년 전 시민의 함성이 대한민국 민주주의의 기틀을 마련했듯, 오늘날의 공공 행정 역시 시민의 향유권을 평등하게 보장하는 방향으로 성숙해져야 한다.좋은 정책도 시민이 쉽게 접근할 수 없다면 그 효과는 제한적일 수밖에 없다. 강북구의 탁월한 인프라가 유연한 운영 시스템이라는 옷을 입을 때, 비로소 이 숲길은 시민 모두를 위한 치유와 자부심의 공간으로 완성될 것이다.