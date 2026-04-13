5년 구형에 임성근 눈물 사과...채해병 어머니 "처벌 안되면 못산다"

큰사진보기 ▲영장실질심사 받은 임성근 전 해병대 1사단장임성근 전 해병대 1사단장이 2025년 10월 23일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 영장실질심사를 받은 뒤 법원을 나서고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"채해병의 명복을 빌며 (고인의) 부모님과 유족께 진심을 담아 죄송하고 안타까운 마음을 전한다."

AD

큰사진보기 ▲2023년 7월 19일 오전 경북 예천군 호명면서 수색하던 해병대원 1명이 급류에 휩쓸려 실종된 가운데 해병대 전우들이 침울한 표정으로 구조 소식을 기다리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"군에서는 (상급) 지휘관의 한 마디가 명령으로 인식되므로 민간의 어떤 관리자와 비교할 수 없을 만큼 막강하며, 그 (막강한) 권한 만큼 책임이 따르는 게 당연한 이치다. 국방부 훈령에 의하면 '군인의 길은 지휘관을 핵심으로 생사를 같이' 하며, 군 수칙 또한 '나는 나의 행동에 책임을 지며, 조국이 나를 보호하고 있음을 확신한다'고 돼 있다. 그러나 피고인(임성근)은 그 다짐을 지키지 않았다. 생사도 함께 하지 않았고, (병사를) 보호하지도 않았다. (자신의) 행동에 책임도 지지 않았다."

큰사진보기 ▲박상현 전 해병대 제1사단 제7여단장이 2024년 7월 19일 국회 법제사법위원회에서 열린 '윤석열 대통령 탄핵소추안 발의 요청' 국민동의 청원 관련 청문회에 증인으로 출석해 있다. 앞줄 오른쪽은 임성근 전 해병대 1사단장 ⓒ 남소연 관련사진보기

13일 오후 서울중앙지방법원 523호 법정. 채해병 사망사건 피고인 임성근 전 해병대 1사단장이 사건 발생 1000일 만에 울먹이며 사과했다. 유족이 법정에서 엄벌을 호소하고 채해병 특검(특별검사 이명현)이 징역 5년을 구형한 뒤 나온 발언이었다.임 전 사단장의 눈물 사과에도 유족 반응은 차가웠다. 채해병 어머니 하아무개씨는 재판 막바지에 손을 든 뒤 발언 기회를 얻자마자 "(채해병 직속 중대장인) 장수만 전 중대장 말고는 한 사람도 자발적으로 와서 사과한 사람이 없다"라며 "특히 저 임 전 사단장은 자기 회피만 했다"라고 목소리를 높였다.하씨는 거듭 "임 전 사단장은 처벌받아야 한다. (그렇지 않으면) 도저히 못 산다"라며 "(재판장님) 꼭 그렇게 해달라"라고 호소했다. 이후 하씨는 재판이 끝난 뒤 복도에서 특검보들을 기다렸고, 이들의 두 손을 부여잡고 "고맙다"라고 눈물을 흘리기도 했다.서울중앙지방법원 형사합의22부(재판장 조형우 부장판사)는 이날 채해병 사망과 관련 업무상 과실치사 등의 혐의를 받는 임성근 전 사단장(소장), 박상현 전 여단장(대령), 최진규 전 포11대대장(중령), 이용민 전 포7대대장(중령), 장수만 전 제7포병대대 본부중대장(대위)에 대한 결심공판을 열었다. 이날 공판에선 특검의 구형과 피고인들의 최후진술이 이뤄졌다.특검은 "군에 대한 신뢰를 회복하고 비극의 재발을 막기 위해 엄중한 책임을 물어야 한다"라며 임 전 사단장에게 징역 5년을 구형했다. 김숙정 특검보의 구형 의견이다.김 특검보는 "임 전 사단장은 수중수색 상황을 언론 보도를 통해 인식했음에도 묵인·방치했고, 사고 이후에는 수사 정보를 수집하며 증거 인멸과 책임 회피로 일관했다"라며 "가장 큰 권한을 행사하고도 그 책임은 하급자에게 돌리는 태도는 죄질이 매우 무겁다"라고 말했다.이어 "임 전 사단장은 가장 큰 권한을 가진 지휘자로서 상부(합참) 단편명령을 위반해 (채해병이 순직한) 작전을 실질적으로 통제·지시했다"라며 "(그는) 안전보다 적극·공세적 수색을 강조하고, 포병대대를 특정해 반복 질책함으로써 (수중수색으로 이어지는데) 영향을 미쳤다"라고 강조했다.그러면서 "사실상 모든 (해병대) 간부와 대원들이 임 전 사단장의 무리한 현장 지원, 불명확한 지시, 공세적 수색 압박을 (이 순직사건의) 핵심 원인으로 지목하며 '사단장에 가장 큰 책임 있다'고 진술함에도 (임 전 사단장은 단편명령에 따라 작전통제권을 이양해) 법적 책임이 없다고 부인하고 있다"라고 덧붙였다.반면 이완규 변호사(임 전 사단장 변호인, 윤석열 정부 법제처장 출신)는 "무죄 선고"를 재판부에 요청했다. 이 변호사는 "이 사건 발생은 장 전 중대장이 중대원들로 하여금 허리까지 들어가서 수중수색을 하게 해 위험에 빠뜨리게 한 게 원인이고 그게 현실화하여 사고가 발생했다"라며 "장 전 중대장을 기점으로 '허리까지 (중대원들을) 침수하게 한' 원인을 찾으면 된다"라고 반박했다.이 변호사는 "(무엇보다) 임 전 사단장은 장병들에게 '허리까지 들어가'라고 지시한 사실이 없음에도 오랫동안 언론을 통해 (본인이) 그런 지시를 한 것처럼 보도되며 많은 멸시를 받았다"라고 주장했다. 또 "임 전사단장은 주의의무를 위반한 사실이 없고, 임 전 사단장 행위와 인과관계를 입증할 증거 등도 없다"라고 덧붙였다.임 전 사단장은 최후진술에서 "이번 구속기간 사랑하는 아버님을 하늘나라로 보내드렸는데, 그 슬픔은 어떤 것으로도 위로가 되지 않는다"라며 "하물며 사랑하는 아들을 잃은 채해병 부모님의 큰 슬픔은 그 어떤 것으로도 위로가 되지 않겠으나 다시 한번 채해병의 명복을 빌겠다. 유족께 진심을 담아 죄송하고 안타까운 마음을 전한다"라며 울먹였다.그러면서 "제가 '안전 장구도 갖춰주지 않고 채해병을 수중에 들어가게 해 수색하라고 지시했다'는 등의 왜곡된 사실을 접하며 이를 밝히고자 하면서 많은 분들의 마음을 아프게 했다"라며 "부하들과 채해병의 부모님 마음까지 아프게 한 점에 대해 진심으로 사과드린다"라고 했다.특검은 박 전 여단장과 최 전 대대장에 대해 각각 금고 2년 6개월을 구형했다. 이 전 대대장 금고 1년 6개월, 장 전 중대장 금고 1년을 구형했다.김 특검보는 "이 사건 작전을 총괄 지휘해야 할 박 전 여단장은 실효적인 안전책을 마련하지 않은 채 (임 전 사단장의) 무리한 지시를 그대로 전달하고 안전통제 등을 실시해야 했음에도 이를 소홀히 했다"라며 "그럼에도 지휘권자로서의 책임을 부인한 채 '(채해병이 순직한) 포병부대만 일탈했다'며 책임을 전가해 죄질이 매우 불량하다"라고 했다.김 특검보는 최 전 대대장에 대해 "상부로부터 명시적으로 승인받지 않고 '허리까지 들어간다'고 입수한계를 확정해 전파해 위험성을 확대한 책임이 매우 무겁다"라고 말했다.혐의를 인정한 이 전 대대장과 장 전 중대장에 대해서도 "범행을 인정하고 반성한다고 하나 그 책임에서 자유롭지 않다"라며 "안전통제 실시 의무가 있음에도 현장통제를 소홀히 함으로써 결과 발생에 중요한 원인을 제공했다"라고 했다.1심 판결은 내달 8일 오전 10시에 선고된다.