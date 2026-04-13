이 대통령 '이스라엘 비판'에 전국 교수단체도 호응했다

큰사진보기 ▲이재명 대통령은 11일 오전 자신의 X 계정에 '이스라엘, ‘전시 살해=유대인 학살’ 李대통령 발언에 “용납 못해”'라는 기사를 공유하면서, 자신을 비판한 이스라엘 외무부를 향해 "끊임없는 반인권적 반국제법적 행동으로 고통받고 힘들어하는 전 세계인들의 지적을 한번쯤은 되돌아볼 만도 한데 실망"이라고 반박했다. ⓒ 이재명 대통령 엑스 계정 관련사진보기

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이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)을 통해 이스라엘의 국제법 준수를 촉구한 가운데, 시민사회에 이어 전국의 교수단체까지 "전쟁범죄는 어떠한 경우에도 정당화될 수 없다"라며 이에 호응했다.2천여 명 규모로 꾸려진 전국교수연구자 모임인 사회대개혁지식네트워크는 13일 성명을 내어 "현실 앞에서 침묵할 수 없다. 교육자로서 비극을 외면해선 안 된다"라며 이 대통령을 지지하고, 이스라엘을 강하게 비판했다.지식네트워크는 "이 대통령의 발언은 단순한 외교적 표현을 넘어 인간의 고통에 대한 공감과 책임을 환기한 것"이라며 "역사적 고통을 경험한 사회일수록 타인의 고통에 대해 더욱 민감하게 반응할 책임이 있다"라고 성명을 낸 이유를 설명했다.특히 최근 이란·레바논 공격에서 보듯 어린이·여성까지 공격 대상으로 삼았다는 점에서 이 같은 입장은 당연한 목소리라고 입을 모았다. 지식네트워크는 "민간인과 의료시설과 피난처까지 공격한 행위는 국제인도법의 최소 기준을 위반하는 중대한 범죄"라며 이를 제대로 지적하지 않는 사태에 깊은 우려를 표시했다.실제 미국의 초기 이란 침공 과정에서 오폭으로 호르모즈간주 미나브 여자 초등학교 학생 100명이 이상이 숨졌고, 휴전에도 이스라엘이 레바논을 공격하면서 다수의 민간인 사상자가 발생했다. 레바논 보건부에 따르면, 헤즈볼라의 참전 이후 누적 사망자는 2천 명을 넘어섰다.앞서 이 대통령은 지난 2024년 이스라엘방위군이 팔레스타인인의 시신을 떨어뜨리는 영상을 엑스(X, 옛 트위터)에 공유하며 "유대인 학살이나 전시 살해는 다를 바가 없다"라고 썼다. 과거의 상황을 담은 이 글은 중동 전쟁 국면에서 올라온 글이어서 그 배경에 관심이 쏠렸다.이후 이스라엘 외교부가 "용납하기 어렵다"라며 이를 반박하자 이 대통령은 "끊임없는 반인권적 반국제법적 행동으로 고통받는 세계인들의 지적을 한 번쯤은 되돌아볼 만한데 실망"이라는 반응까지 추가로 내놓기도 했다.원동욱 지식네트워크 운영위원장은 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "맥락상 휴전인데도 이스라엘이 민간인까지 포함해 공격한 걸 초점으로 잡은 것"이라며 "어디서나 보편적 인권이 지켜져야 한다는 측면에서 그 의미가 상당하다"라고 말했다.전쟁 중단이 핵심인데 보수 야당이 이를 정쟁화하는 것이 우려스럽다는 의견도 내놨다. 나경원 국민의힘 의원 등은 외교적 마찰을 비판하며 이 대통령에게 사과를 촉구하고 있다. 이를 두고 원 위원장은 "오히려 국회가 먼저 반인권적 행태에 대한 입장을 내야 하는 게 아니냐"라고 문제를 제기했다.시민사회는 이 대통령이 불을 지핀 논란에 연일 성명으로 공감을 나타내는 중이다. '팔레스타인과 연대하는 한국 시민사회 긴급행동'이 지난 11일 "이스라엘의 전쟁범죄 책임을 묻겠다는 발언을 환영한다"라고 의견을 냈고, 참여연대도 논평에서 "지적한 사안은 최근 이스라엘이 자행한 수많은 반인권적 범죄의 극히 일부에 불과하다"라며 "늦었지만 적절한 행동"이라고 반응했다.