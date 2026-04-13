4.11 민주항쟁 기념식... 김주열 열사·채상병 함께 추모하다

큰사진보기 ▲고 채상병 추모를 위해 자리를 함께한 해병대전우회 ⓒ 곽은정 관련사진보기

큰사진보기 ▲411민주항쟁 및 김주열 열사 추모의 벽 제막식 ⓒ 곽은정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲411민주광장의 김주열 열사 추모비 ⓒ 곽은정 관련사진보기

큰사진보기 ▲추모시 낭송 서윤경 ⓒ 곽은정 관련사진보기

1960년 대한민국 민주주의의 불꽃을 피워 올린 4·11 민주항쟁이 올해로 66주년을 맞았다. 지난 11일 오전 11시, 창원시 마산합포구 해안대로에 위치한 4·11민주광장에서는 사단법인 김주열열사기념사업회 주최로 '제66주년 4·11민주항쟁기념 및 김주열열사 추모식'이 엄숙한 분위기 속에 거행됐다.이날 추모식은 단순한 과거의 기억을 넘어, 현대사의 아픔을 함께 위로하는 연대의 장으로 승화됐다. 특히 3·15 및 4·11 관련 민주화 추모행사 역사상 처음으로 해병대 전우회가 참석해 행사의 의미를 더했다.4·11 민주항쟁은 1960년 이승만 자유당 정권의 부정선거에 항거하던 중 실종되된 남원 출신의 17세 소년, 김주열 열사의 시신이 마산 중앙부두 앞바다에 떠오르면서 촉발된 마산 3·15 2차 의거를 말한다. 당시 발견된 열사의 시신은 오른쪽 눈에 미제 최루탄이 깊숙이 박힌 참혹한 모습이었다.분노한 마산 시민들은 "김주열을 살려내라"라며 거리로 뛰쳐나왔고, 이 시위는 전국으로 들불처럼 번져 독재 정권을 무너뜨린 4·19 혁명의 결정적 기폭제가 됐다.올해 행사에서 가장 이목을 끈 것은 붉은 명찰과 제복을 입고 현장을 찾은 '해병대 전우회'의 참석이었다. 이들의 3·15 관련 행사 참석은 이번이 처음이다.해병대 전우회는 윤석열 정부 들어 발생한 해병대 고 채수근 상병 순직 사건의 진상규명을 촉구하며 거리에서 "채 상병을 살려내라"라며 시위를 벌여온 바 있다.1960년 국가 공권력에 의해 희생된 17세 학생을 향한 마산 시민들의 "김주열 살려내라"라는 피맺힌 절규와, 최근 국가의 부름을 받고 스러져간 청년 군인을 향한 "채 상병 살려내라"라는 외침이 시공간을 넘어 마산 4·11민주광장에서 하나로 맞닿은 것이다. 국가에 의해 억울하게 희생된 청년들을 잊지 않겠다는 세대를 초월한 추모의 발길이었다.이날 행사에는 남원과 마산을 잇는 뜻깊은 발걸음도 이어졌다. 김창호 (사)김주열열사기념사업회 회장을 비롯해 박완수 경상남도지사, 박종훈 경상남도교육감 등 지자체 관계자와 시민 350여 명이 참석했다.특히 열사의 고향인 남원 지역의 학생 및 교사(금지동초, 주생초, 금지중, 남원제일고, 성원고) 25명과 열사의 모교인 마산 용마고등학교 학생들이 함께 자리해 의미를 더했다. 식전 행사에서는 추모의 벽 제막식과 함께 '남원땅에 잠들었네' 등 문화 공연이 진행됐으며, 용마고 박진수 학생대표가 추모사를 낭독해 숙연함을 안겼다.이어 김주열열사장학회(회장 이상익)는 마산용마고등학교 학생 3명과 남원금지중학교 학생 7명에게 장학금을 전달하며, 열사의 숭고한 민주주의 정신이 미래 세대로 이어지기를 기원했다.1960년 차가운 바다에서 떠오른 소년과, 2023년 급류 속에서 쓰러진 청년. 제66주년을 맞은 4·11 민주항쟁 추모식은 시대를 불문하고 국가가 지켜주지 못한 젊은 영혼들을 보듬는 묵직한 연대와 성찰의 시간으로 마무리됐다.