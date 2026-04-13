[사진] 밥 한 그릇에 담긴 56년… 자갈치노동자의밥집, 끝내 문을 닫다

큰사진보기 ▲56년 동안 부산 자갈치 부두 노동자들의 하루를 지탱해 준 ‘자갈치노동자의밥집’과 그 주변의 기록들. 소박한 백반 한 상과 밥 한 공기, 좁은 골목과 낡은 공간 그리고 철거를 앞둔 자리까지 이 장면들은 한 시대 노동의 삶과 공동체의 온기를 담고 있다. 무허가 건물이라는 이름으로 사라지지만, 그 안에서 이어진 노동의 시간과 서로를 버텨주던 기억은 여전히 남아 우리에게 무엇을 잃고 있는지 묻고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲올해 92세의 밥집 어르신은 손님을 손님이라 부르지 않았고 그저 "오늘도 고생 많았제?"라고 먼저 말을 건넸다. 그 짧은 말 한 마디와 5천 원짜리 따뜻한 밥 한 상이 노동자들에게는 하루를 다시 버틸 힘이 되었다.. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲56년 동안 부산 자갈치 부두 노동자들의 하루를 지탱해 준 ‘자갈치노동자의밥집’과 그 주변의 기록들. 소박한 백반 한 상과 밥 한 공기, 좁은 골목과 낡은 공간 그리고 철거를 앞둔 자리까지 이 장면들은 한 시대 노동의 삶과 공동체의 온기를 담고 있다. 무허가 건물이라는 이름으로 사라지지만, 그 안에서 이어진 노동의 시간과 서로를 버텨주던 기억은 여전히 남아 우리에게 무엇을 잃고 있는지 묻고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲56년 동안 부산 자갈치 부두 노동자들의 하루를 지탱해 준 ‘자갈치노동자의밥집’과 그 주변의 기록들. 소박한 백반 한 상과 밥 한 공기, 좁은 골목과 낡은 공간, 그리고 철거를 앞둔 자리까지 이 장면들은 한 시대 노동의 삶과 공동체의 온기를 담고 있다. 무허가 건물이라는 이름으로 사라지지만, 그 안에서 이어진 노동의 시간과 서로를 버텨주던 기억은 여전히 남아 우리에게 무엇을 잃고 있는지 묻고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲56년 동안 부산 자갈치 부두 노동자들의 하루를 지탱해 준 ‘자갈치노동자의밥집’과 그 주변의 기록들. 소박한 백반 한 상과 밥 한 공기, 좁은 골목과 낡은 공간, 그리고 철거를 앞둔 자리까지 이 장면들은 한 시대 노동의 삶과 공동체의 온기를 담고 있다. 무허가 건물이라는 이름으로 사라지지만, 그 안에서 이어진 노동의 시간과 서로를 버텨주던 기억은 여전히 남아 우리에게 무엇을 잃고 있는지 묻고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2013년 12월, 자갈치 새벽 노동을 기록하던 사진 작업 중 밀려온 허기를 계기로 필자는 우연히 그 어르신과 인연을 맺게 되었다.. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲56년 동안 부산 자갈치 부두 노동자들의 하루를 지탱해 준 ‘자갈치노동자의밥집’과 그 주변의 기록들. 소박한 백반 한 상과 밥 한 공기, 좁은 골목과 낡은 공간, 그리고 철거를 앞둔 자리까지 이 장면들은 한 시대 노동의 삶과 공동체의 온기를 담고 있다. 무허가 건물이라는 이름으로 사라지지만, 그 안에서 이어진 노동의 시간과 서로를 버텨주던 기억은 여전히 남아 우리에게 무엇을 잃고 있는지 묻고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲56년 동안 부산 자갈치 부두 노동자들의 하루를 지탱해 준 ‘자갈치노동자의밥집’과 그 주변의 기록들. 소박한 백반 한 상과 밥 한 공기, 좁은 골목과 낡은 공간, 그리고 철거를 앞둔 자리까지 이 장면들은 한 시대 노동의 삶과 공동체의 온기를 담고 있다. 무허가 건물이라는 이름으로 사라지지만, 그 안에서 이어진 노동의 시간과 서로를 버텨주던 기억은 여전히 남아 우리에게 무엇을 잃고 있는지 묻고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲56년 동안 부산 자갈치 부두 노동자들의 하루를 지탱해 준 ‘자갈치노동자의밥집’과 그 주변의 기록들. 소박한 백반 한 상과 밥 한 공기, 좁은 골목과 낡은 공간, 그리고 철거를 앞둔 자리까지 이 장면들은 한 시대 노동의 삶과 공동체의 온기를 담고 있다. 무허가 건물이라는 이름으로 사라지지만, 그 안에서 이어진 노동의 시간과 서로를 버텨주던 기억은 여전히 남아 우리에게 무엇을 잃고 있는지 묻고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 11일 아침, 부산 자갈치 골목 끝에서 다시 찾은 '자갈치 노동자의 밥집'은 굳게 잠긴 문으로 나를 맞이했다. 한때는 새벽이면 밥 냄새가 골목을 채우던 곳, 거친 파도와 비린 바다 냄새를 견디며 하루를 시작하던 부두 노동자들이 모여들던 자리였다. 이곳에서 따뜻한 밥 한 끼는 단순한 식사가 아니었다. 하루를 버틸 힘이었고 서로의 안부를 묻는 언어였으며 삶을 이어가는 최소한의 존엄이었다. 더구나 단돈 5천 원이면 푸짐한 백반 한 상을 내주던 이 밥집은 넉넉하지 않은 형편의 노동자들에게 값 이상의 의미를 지닌 공간이었다. 그 밥을 56년 동안 지켜온 '자갈치 노동자의 밥집'이 결국 문을 닫았다.1973년 개장한 자갈치공동어시장은 반세기가 넘는 세월 부산 수산업의 심장이었지만 노후화를 피할 수 없었고 결국 현대화 사업이라는 이름으로 대대적인 정비가 시작됐다. 문제는 그 과정에서 시장 어귀 골목을 지켜온 무허가 건물들이 철거 대상에 포함되었다는 점이다. 그 골목 끝에서 오랜 시간을 버텨온 밥집도 그렇게 사라지게 되었다.이 밥집은 화려하지 않았다. 반찬은 늘 비슷했고 공간은 좁았으며 시설은 낡았다. 그러나 그곳에는 시간이 쌓여 있었다. 새벽에 들어온 선원들, 공동어시장 생선 정리 작업을 마친 노동자들, 하루 벌이를 걱정하는 노점 상인들이 이곳에서 밥을 먹었다. 누군가는 외상으로, 누군가는 말없이 고개만 끄덕이며 밥을 받아 들었다.올해 92세의 밥집 어르신은 손님을 손님이라 부르지 않았고 그저 "오늘도 고생 많았제~?"라고 먼저 말을 건넸다. 그 짧은 말 한 마디와 5천 원짜리 따뜻한 밥 한 상이 노동자들에게는 하루를 다시 버틸 힘이 되었다.현대화 사업은 분명 필요하다. 낡은 시설을 개선하고 위생과 안전을 확보하는 일은 중요하다. 그러나 그 과정에서 밀려나는 사람들의 삶까지 함께 지워져서는 안 된다. 이 밥집처럼 골목을 지켜온 곳들은 대부분 불법이라는 이름 아래 보호받지 못했지만 그 안에서 이어진 삶까지 불법이었던 것은 아니다.밥집이 사라지면서 노동자들의 하루도 달라졌다. 값싸고 든든한 한 끼를 책임지던 공간이 없어지자 더 멀리 이동하거나 더 비싼 식사를 감수해야 한다. 개발은 진행되었지만 그 자리를 대신할 사람 중심의 대책은 보이지 않는다. 이제 밥집은 자물쇠로 채워져 곧 사라질 상태이고, 주변에는 공동어시장 현대화 사업 공사에 투입되는 대형 건설 장비가 들어서 있다.2013년 12월, 자갈치 새벽 노동을 기록하던 사진 작업 중 밀려온 허기를 계기로 필자는 우연히 그 어르신과 인연을 맺게 되었다. 그 인연 속에서 기록된 한 장의 사진, 밥 한 공기를 들고 있는 손에는 긴 세월이 고스란히 담겨 있었다. 그 밥은 단순한 음식이 아니라 삶의 무게였고, 노동의 증거였으며, 함께 살아온 시간이었다. 이러한 장면을 기록하는 것은 단순한 풍경의 포착을 넘어 사라져가는 삶의 자리와 그 안의 사람들을 붙잡아 두려는 또 하나의 표현이다. 사진은 말없이 시간을 증언하고, 기록은 사라진 자리를 대신해 기억을 이어간다.자갈치는 늘 변화 속에서도 살아남아 왔다. 사람이 있었기 때문이다. 밥집은 사라졌지만 노동은 멈추지 않는다. 부두의 아침은 여전히 시작되고 사람들은 다시 일을 나간다. 어쩌면 지금 필요한 것은 개발 그 자체가 아니라 그 속에서도 사람을 남기는 방식일 것이다. 작은 밥집 하나가 사라졌지만 그 안에 담긴 기억과 공동체는 아직 완전히 사라지지 않았다. 그리고 그 기억은 사진으로, 기록으로, 다시 우리 앞에 남아 있다. 우리는 무엇을 남기고 무엇을 지우고 있는가. 그리고 그 과정에서 누구의 삶이 지워지고 있는가. 자갈치의 밥집은 문을 닫았지만 그 질문과 기록은 아직 끝나지 않았다.