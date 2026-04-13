미래 한국 교육, "학폭 해결에 답 있다"

큰사진보기 ▲해맑음센터지난 11일 학교폭력피해자가족협의회 모임에 참석해 상처 입은 아이와 부모님과의 진솔한 대화를 나눴다. 혼자가 아니다. "나는 절망할 권리가 없다. 희망을 고집한다. " 하워드 진의 말을 되새겨보는 자리였다. ⓒ 임효준 관련사진보기

오로지 '대학입시와 의대집중, SKY식 서열 매김'으로 일관된 대한민국 교육현실에 근본적 변화가 가능할까.

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"일본은 패배하였지만 조선이 승리한 것은 결코 아니다. 장담하건대, 조선이 제 정신을 차리고 과거의 찬란함과 위대함을 되찾으려면 100년이라는 시간이 더 걸릴 것이다. 우리 일본은 조선 국민에게 총과 대포보다 더 무서운 '식민지 교육'을 심어놓았다. 결국, 조선인들은 상호간에 이간질하며 '노예적인 삶'을 살 것이다. 보라! 조선은 위대하였고 찬란하였지만, 지금의 조선은 결국 일본 식민지 교육의 노예로 전락하였다. 그래서 나 아베 노부유키는 반드시 다시 돌아올 것이다."





큰사진보기 ▲민들레발 밑 민들레. 절대 가볍지 않은 존재다. ⓒ 임효준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 더코리아저널, 씨원뉴스에도 실립니다.한국교육에 관한 컬럼식 글입니다.

지난 4월 3일 국회도서관에서는 'AI시대, 대한민국 교육대전환의 과제와 추진 전략'이라는 주제로 한국교육의 문제 및 향후 해법에 대한 토론회가 있었다. 올해 들어 온통 AI시대, 변화될 미래에 대한 사회 각계각층에서 분야별 대처 방안들이 공론의 장으로 모이고 있다.특히 오는 6.3 지방선거와 동시에 치러지는 전국 교육감 선거에서도 가장 큰 이슈 역시 AI 시대에 맞춘 교육대전환의 명분이다. 어쩌면 선거를 핑계로 요란스럽게 열리는 반복된 눈가림의 자기편 만들기 여론몰이로 끝나버릴 수 있지만 이젠 다르다.IT 디지털의 '기술혁명기'가 아닌 인간지능을 뛰어넘은 AI 출현에 따른 '문명전환기'에 놓인 인류이기에 더 절실하다. 이날 토론회의 공감된 목소리는 "대학입시를 교육으로 착각하는 대한민국에는 교육은 없다", "4선 답안으로 서열 매김은 끝내고 교육혁명이 필요하다" 등의 기존 한국 교육의 전폭적인 변화가 안 되는 원망의 하소연장이 됐다.가장 큰 울림은 학교 밖 2명의 여학생들의 눈물의 호소였다. 기존 공교육이 일방적으로 제시된 획일화된 맞춤식 방식에서 소중한 개개인의 고유성은 없고 정해진 교육방침과 다수들에 의해 한 인간존재가 뭉개지고 있는 교육현실에서 '교육의 본질을 찾아야한다'는 목소리였다.아이러니하게도 디지털 IT 시대를 맞이할 때에도 되풀이되는 교육본질의 중요성이다.이쯤 되면 체념해야하는 건가. 왜 한국교육은 되풀이 되는 눈물호소에도 OECD 국가 최고의 자살당하는 슬픈 나라의 국민이며 학생으로 기억되어야하는가.교육의 본질은 무엇인가? 교육본질에 앞서 외면 받고 있는 한국 교육정책의 무관심 이면에는 결국 기존 기득권층이 지금 체제에서 권력과 자본을 누리고 있는 그들만의 고착화된 구조적이고 시스템적인 문제에 대한 냉혹한 비판이 먼저다.이날 토론회에서 이민석 국민대학교 교수(국가AI전략위원회 과학인재분과 위원장)는 "2026년 교육예산이 106조 3천6억 원"이라며 "초중고 대학 전체 학생 수 664만 명을 고려하면 공교육은 월 100만원이 넘는 구독서비스"임을 지적했다.막대한 공교육 예산이 수요자인 학생의 선택권과 존중 없이 일방적으로 전개되는 지금의 한국공교육의 문제를 신랄하게 비판한 것이다. 여기에 사교육 예산은 27조 5천억으로 추정되는데 사교육 시장의 방향성은 아쉽지만 오로지 의대진학이라는 보장된 의사자격증을 통한 경제적 부에 집중된 철학 없고 비전 없는 잘 먹고 잘사는 것이 진리인양, 건물주를 꿈꾸는 애들 마냥 내 달리는 자본주의와 이기주의의 최고 끝선에 국가 공동체마저 위태로워 보이는 게 현실이다. 여기에 절망하지 않고 희망을 고집해 또 다시 목소리를 높여보는 것이 글을 쓰는 이유다.한국교육의 근본문제는 '잘못된 경쟁'이며 그 뿌리는 일제강점기 35년 동안 식민지교육에서 비롯된 '한국민족의 공동체의식'을 파괴하려는 일제의 전략이었다.우리를 지배했던 일본의 마지막 9대 총독 아베 노부유키가 향복선언과 함께 한국을 떠나면 남긴 말이 있다.일본은 1912년 조선교육령을 제정해 식민교육으로 철저한 경쟁을 도입, 언제나 등위를 매겨 상장수여와 칭찬을 했다. 그들의 눈에는 우리민족의 벼농사를 통한 식량해결이 두레와 계 등 공동노동을 만들어 내는 그 단단함이 마을공동체에서 비롯된 협동의 지혜, 오늘날의 집단지성이 두려웠던 것이다. '콩 한조각도 나눠먹는 민족'이라는 민족·마을공동체의식이 깊숙이 박힌 우리 백성의 민족정기를 살려두면 영원한 식민지가 어렵다는 것을 그들은 너무나 잘 알고 있었다. 그래서 식민지교육은 (대한민국 국민)우리끼리 싸우고 혐오하는 것이 그 실체다.그 교육을 받았던 서울대 출신 및 사회지도층 중에서는 광복 81년이 지나도 권력을 가진 기득권이 돼 그들의 성공 및 대한민국의 발전사가 마치 일본의 앞선 문물과 교육으로 만들어졌다고 여전히 믿고 있는 사람도 있다. 특히 경쟁에서 이긴 자기 개인의 성공담과 기득권을 가지고 승리를 독차지하는 구조적 시스템적 정치사회 전반을 장악해 대립과 갈등의 현 교육현장을 고착화시켜 그 아베 노부유키 총독의 말처럼 정치적으로 한국교육의 변화를 막고 있다.시민기자 20년 동안 민족계 종교계 역사계 정치계 및 문화계 등 다양한 분야에서 사회 원로들을 만나봤다. 특히 서울대 법대 출신 나이 지긋한 어르신은 당시 학교교육에서 1등부터 꼴등까지 등수를 가려 철저히 서열을 매김으로서 받았던 충격을 어렵게 이야기했었다. 각 지역에서 그나마 공부 좀 한다는 애들이 모였는데 자기보다 잘하는 애들이 너무나 많으니 시기와 질투 등이 생겨났고 남을 밞고 이기는 승자만이 최고라는 식에 젖어들었다는 것이다.교육의 본질을 말하기 전에 한국교육의 구조적 시스템적 문제를 지적하는 것은 바꾸지 않으려는 현 교육제도와 실효성 없는 교육정책의 근본뿌리가 어디서 비롯됐는지를 알 필요가 있기 때문이었다. 바로 철저한 식민지교육이었고 그 경쟁교육에서 성공한 기득권 사회리더의 과거인식과 변하지 않고 유지하려는 그들의 권력과 편의에서 '혁명'적인 구조적 시스템적 변화를 만들기 위한 사회적 통합의 불씨가 교육대전환의 기본출발이라는 것이다.이제 정말 하고 싶은 '교육의 본질'이야기다. 세상이 어떤 시대가 되도 특히 'AI 시대' 인간의 지적능력을 초월한 존재의 등장에서 비롯된 지금, 교육의 본질은 뭐냐는 것이다.일찍이 작가 한나 아렌트는 "교육의 본질은 탄생성(Natality)에 있다"고 말했다. 이는 교육을 받는 아이들이 새로운 존재로서 기존 세계에 들어와 자신만의 고유한 행위로 새로운 시작을 할 수 있도록 보호하고 돕는 것이 어른과 우리사회가 말하는 교육의 본질이라고 말한 것이다. 그의 시각은 아이들이 타인과 소통하는 가운데 자신의 탄생성을 드러내는 말과 행위를 통한 활동적인 삶, 그 실현 공간인 타인과의 공적 영역에서 서로 인간의 사유와 판단을 나누는 정신적 삶까지 전체적인 성장을 하나의 흐름으로 말했다.지난날 플로리스트의 삶을 인터뷰 한 적이 있었다. 그 때 꽃과 인간을 깊숙이 파고 들어가 보니 언제나 꽃은 인간의 탄생과 죽음에 함께 하고 있는 사실을 알게 됐다. 그래서 깨닫게 된 내용으로 '꽃과 인간은 미적 동반자'라고 제목을 단 적이 있다. 또한 한복 전문가를 만나 깊숙이 삶을 나누다 보니 몸 선을 숨기고 있는 한복의 참다운 아름다움은 마치 목련 꽃이 피기 전에 몽우리가 부풀어 오르는 그 찰나를 감추고 있다는 생각에 다시 한 번 우리 조상의 미적 감각에 감탄한 적이 있다.이렇듯 한 사람의 인간존재로 탄생하기 위해 교육의 본질이 깊이 숙고하고 고찰해야하는 어른과 사회전체의 책임 있는 자세를 한나 아렌트는 탄생성으로 말하고 싶었던 게 아닐까.여기에 유네스코가 지난 2021년 11월 '유네스코 교육의 미래 보고서'를 발간했다. 이는 국제교육학계의 고전인 유네스코의 '포르 보고서'(1972), '들로르 보고서'(1996)에 이은 세 번째 보고서로 2050년을 바라보면서 교육에 대해 던져야 할 세 가지 핵심 질문을 담고 있다. 그 세 가지는 "우리가 계속해야 할 것은 무엇인가? 우리가 중단해야 할 것은 무엇인가? 창조적으로 새롭게 만들어내야 할 것은 무엇인가?"이다.여기에 기본 원칙이 있는데 새로운 사회계약은 인권, 즉 포용성과 형평성, 협력, 연대, 그리고 집단적 책임과 상호연결성을 뒷받침하는 광범위한 원칙을 기반으로 해서 평생 동안 양질의 교육을 받을 권리의 보장과 공공의 노력(public endeavor)이자 공동재(a common good)로서 교육의 강화 2가지를 기본 원칙으로 정하고 있다.특히 유네스코는 교육혁신을 위한 제안으로 교육학(Pedagogy)은 협력, 협동, 연대의 원칙을 기반으로 조직되어야 하며 생태적, 상호 문화적, 학제적 학습에 중점을 두어 학생들이 지식에 접근하고 이를 생산하면서 동시에 이를 비판하고 적용하는 역량을 기르도록 지원해야 한다고 밝히고 있다.교수활동은 협력적 행위로 좀 더 전문화되어야 하며, 거기서 교사들의 역할은 지식생산자이자 교육과 사회 변혁의 핵심 주체로 인식되어야 하며 학교는 포용, 형평성, 개인과 집단의 웰빙을 지원하는 교육 장소로서 보호되어야 하며, 보다 정의롭고 형평성 있고 지속가능한 미래를 향한 세상의 변혁을 더욱 잘 촉진하도록 다시 그려보아야 한다고 지적하고 있다. 더불어 우리는 평생에 걸쳐서, 그리고 다양한 문화적·사회적 공간에서 펼쳐지는 교육 기회를 향유하고 확대해야 한다고 적혀있다.또한 교육을 위한 새로운 사회계약의 촉진으로 연구와 혁신을 촉구하며 세계적 연대와 국제협력을 촉구하고 대학과 고등교육기관은 교육을 위한 새로운 사회계약의 모든 측면에서 적극적 역할을 해야 한다고 밝히고 있다. 여기에 아동, 청소년, 학부모, 연구자, 활동가, 고용주, 문화계 및 종교계 지도자 등 모두가 교육의 미래 건설(building the futures of education)에 반드시 참여할 수 있어야 한다고 선언하고 있다.세계는 이렇게 움직이고 있는데도 '입시지옥'이라는 불명예의 한국교육은 부끄럽게도 다시 학교폭력문제로 병들어가고 있다. 지난 4월 11일 학교폭력피해자가족협의회 모임에 참여해 부모님들의 이야기를 들었다. 작은 모임이었지만 피해학생은 대부분 초등학교와 중학생들이었다.너무도 어린나이에 아이들은 한나 이렌트가 말하는 '탄생성'을 위한 자신의 고유성을 생각하기도 전에 이미 학교와 돌봄 센터가 배움이 아닌 폭행을 당하는 위험한 공간으로 기억된다는 사실이 안타까울 뿐이다.특히 피해 학생들이 속한 학교의 학교폭행대책심의위원회가 가해자 중심으로 피해 학생과 부모에게 얼마나 안일하고 권위적이고 기만해 더 큰 상처를 입히고 있고 학폭 논의를 덮으려는 소속 학교의 무책임성에 담당 교사마저 배제되는 지금의 문제접근 방식에서 교사의 권위와 가르침의 교실은 비상식적이고 행정편의로 인한 사법처리 현장으로 탈바꿈한 문제점이 고스란히 노출되고 있었다.정부는 엉뚱하게도 촉법 소년의 나이 하향이 해법인 줄 아는 착각에 빠져있고 학교폭력예방법이라는 형식으로 변호사들의 일자리 만들어주는 공청회가 국회에서 열리는 기괴한 일들이 벌어지고 있다. 피해 입은 학생과 부모의 이야기가 전해져 우리사회를 좀 더 아이들의 탄생성에 위한 국가와 사회적인 공동체의 역할 모색보다 그것을 이용하는 먹거리 장사를 하고 있어 기괴하다는 것이다.지난 3월 12일에는 '박준현방지법 제정 토론'이라는 학교폭력예방법을 일부 개정을 위한 입법토론회가 국회에서 열렸는데 학폭 피해자의 목소리를 내는 사람은 입법토론회를 제안한 법률사무소 소속 전문위원으로 퇴직 교장선생님 한 분이 다였다. 그리고 한 시민단체와 법률사무소 소속 변호사들이 관련 기사를 썼던 기자 한 명과 법률사무소 소속 대표와 소속 전문위원 퇴직교장선생님을 내세워 자기들끼리 이야기하고 끝내려는 자리였다.열띤 토론은 당연히 없었다. 학교폭행대책심의위원회의 비전문성과 가해자 중심의 행정 처리에서 더 앞선 변호사와 시민단체소속 활동가의 직접적인 개입을 위한 법 일부 개정을 목적으로 변호사와 시민단체 활동가의 일자리를 만들어주는 것이 핵심이었다. 억울함을 당하는 직접적인 피해자는 부르지 않았고 그 행사를 주관했던 의원은 사진만 찍고 없는 자리에서 이뤄지는 속보이는 형식적인 입법토론회였다. 학폭 가해자의 학폭 문제가 생활기록부에 남느냐 안 남느냐가 제일 큰 문제이고 그것으로 불이익을 당하는 것이 초점이지 진정한 사과 등 피해자가 바라는 진짜 아픔을 살피지 않는다. 법으로 가해자 보호에 앞선 학교와 교육청, 국회가 제도적으로 만들어 놓은 학폭 문제의 구조적 문제가 고스란히 노출된 것이다.AI시대 새롭게 해석되는 천재 시인 이상의 '오감도 시제 4호'가 최근 주목받고 있다. 0~9까지 뒤집힌 숫자의 나열된 난해 시가 물리학적 접근을 통해 숫자 배열을 토러스(도넛 형태) 구조로 매핑(서로 다른 두 가지 이상의 요소를 연결하거나, 특정 값을 다른 값에 대응(mapping)시키는 프로세스)해 닫힌 공간을 형성, 내부를 투시하는 진단 도구로 시각화된 시의 구조인 것이 밝혀졌다.이는 뒤집힌 무작위 숫자판이 공간적 곡률을 따르는 물리적 법칙이 질서 있게 보이고 숫자판을 원기둥 형태로 배열해보니 뫼비우스의 띠로 선들이 MRI처럼 내부 상태를 진단하는 구조였는 것이다.이상은 시를 통해 일제강점기라는 '비정상적인 시대'를 숫자의 뒤틀림과 순차적 나열을 은유와 상징으로 보여주고 진짜 물리적 순차적 배열 법칙을 숨겨놓고 90년이 지난 후에 재해석되게 함으로서 다시한번 그의 천재성을 일깨워줬다.근데 이보다 더 값진 게 있다. 천재 이상이 간절하게 남기고 싶었던 그의 진심을 담은 처음이자 마지막으로 쓴 아동을 위한 동화 단 한 편이 <황소와 도깨비>이다.기존 사람들은 책 주제로 도깨비를 살려 주려 한 '생명의 소중함과 측은지심'을 강조하지만 이상이 전해주고 싶었던 진실은 황소 배 속 도깨비를 나오게 하는 황소의 하품을 어떻게 돌쇠가 이끌어 내는가를 보는 시선에 숨어있다. 진심으로 사랑하고 애쓰는 과정 속에 동화된 황소가 지쳐 있는 주인 돌쇠의 하품을 자연스럽게 따라하면서 도깨비는 나올 수 있었다. 이상의 오감도 시의 천재성보다 더 값진 포인트가 있다면 공감하고 서로 동화 되는 관계, 사람과 사람 뿐만 아니라 사람과 가축 사이에서도 일어나는 진정한 사랑과 아픔을 나누는 공감이라는 것이다.그의 외로움이 얼마나 절박했으면 이런 동화를 통해 아동들에게만은 진정한 '공감'을 남기고 싶었을까 생각하면 그의 고립과 고독 등에 눈물이 난다.교육의 본질을 다른 데서 찾을 필요가 없다. 우리민족은 학문과 배움을 어느 나라보다, 또 그 어느 시대마다 중요시해왔다. 문제는 방향성이다. 한 인간의 탄생성은 고유성과 진정성으로 이어진다.지금의 교육정책과 교육현장의 기본 방향을 '좋은 인간'으로 잡는다면 AI 시대의 진정한 교육대전환은 '학교폭력에서 우리아이들을 지키기 위한 역할'을 모색함으로서 한국교육의 문제해결이 전 세계 교육문제를 해결하는 해법이 될 것임을 자신해본다.