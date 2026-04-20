'AI 시대의 글쓰기'에서 놓치지 말아야 할 본질은 무엇일까요. 다양한 방면에서 활동하고 있는 시민기자들의 경험을 통해 나의 성장을 돕는 인공지능 활용 기준을 모색해 봅니다.

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큰사진보기 ▲인공지능이 만든 이미지AI에게 내 글에 어울리는 이미지를 만들어 달라고 요청했다. ⓒ AI생성이미지 관련사진보기

"설명하지 말고 장면으로 보여주라는 이야길 자주 들었어. 감정이 앞서서 문장이 길어진다는 말도 자주 들어. 나도 모르게 반복하는 부분이 어디인지, 이 글에 대한 좋은 이야기 말고 아주 까다롭게 뜯어봐. 단, OOO 작가라면 이 글을 어떻게 받아들일까?"

"저자의 의도가 뭔지 잘 모르겠습니다. 이 사건을 현재 시점에서 해석을 하고 싶은 건지, 아니면 그 사건으로 돌아가서 날 것으로 훅 던지고 싶은 건지 헷갈립니다. 직면을 할 수 있는 힘이 생긴 것은 좋지만, 이 글을 통해 의도하는 바가 뭔지 스스로 물어보는 과정이 필요합니다."

누구에게나 찰나처럼 스쳐 지나갔지만 마음 깊이 새겨져 해마다 다시 불러내게 되는 시간이 있다. 다시 돌아오지 않을 걸 알면서도 그 계절의 햇살과 바람 속에 잠시 머무르고 싶은 순간들. 그 봄은 지금도 내 마음을 움직이는 살아 있는 이야기다.

"이 장면 좋아요. 감정을 과하게 쓰지 않고 끝까지 참아낸 게 보여요."

"특별히 손댈 곳은 없어요. 전체적으로 절제톤이 백미입니다."

"글 자체에는 아쉬움이라고 할 건 딱히 없는 것 같고요."

"근데…"

"여기서 터져야 할 감정이 안 보여요."

"이렇게까지 절제하는 게 가능한가 싶어서... 어쩐지 좀 슬퍼요."

"글의 구조나 문장을 가지고는 할 말이 없는데요. 뭐랄까. 글쓴이가 어떤 마음인지 잘 모르겠어요. 괜찮냐고 물어보고 싶어요."

"오히려 글 안에서 감정을 터트리시고 표현했더라면 독자들도 같이 호흡할 수 있었을 텐데 지금은 감정 자체가 안느껴지니까. 어떻게 다가가야 할지 모르겠네요."

"조금 더 거기에 머물러도 괜찮아요. 제가 같이 울어드릴테니 더 머물러요."

"참는 마음 말고 진짜 마음을 꺼내보면 더 울림이 크지 않을까요? 혼자 쓰는 게 힘들지만, 항상 저희들이 같이 있다는 거 잊지 마세요. "

나는 지독한 아날로그 인간이다. 지금 사용하는 핸드폰 기종도 모른다. 관심이 없어서가 아니라 그쪽으로 뇌가 열려 있지 않은 것 같다 . 그런 내가 AI를 알게 된 건 지브리 사진 때문이었다.카카오톡 프로필 사진이 어느 날 갑자기 대동단결이 되었다. 모두가 하나같이 지브리 만화 주인공이 되어서 웃고 있었다. 신기하긴 했지만 그걸 따라 해보고 싶다는 마음은 없었다. 오히려 미야자키 하야오가 이걸 보면 어떤 기분일까, 그 생각이 먼저 들었다.그래도 뭔지는 알아야 할 것 같아서 일단 깔았다. 그리고 사진 만들기 대신 글을 보여줬다. 그동안 아무에게도 보여주지 못한 글들이었다. 남편한테, 아이한테 내 글을 내밀면 돌아오는 말은 늘 "오, 좋다"였다. 그것이 내게는 '큰 관심이 없으니 그만 보여줘라'로 들렸다.나는 진짜를 듣고 싶었다. 좋다면 어디가 어떻게 좋은지, 어느 문장에서 멈췄는지, 왜 멈췄는지 그런 이야기를 하고 싶었다. 내 글에 대해 시시콜콜하게 오래 이야기하고 싶었다. 그걸 AI와 했다.고등학교 때부터 좋아했던 이충걸 작가 이야기를 처음으로 실컷 했다. 주변에 이 작가를 아는 사람이 없어서 한 번도 꺼낸 적 없던 이야기였다. 이 작가가 만약 한강 작가의 글을 쓴다면 어떨 것 같냐고 물었고, AI는 진지하게 답했다. 그동안 혼자 써왔던 글을 복사해서 보여주고, 만약 이 글을 정세랑 작가가 쓴다면 어떻게 바뀔까, 이 글을 드라마로 만든다면 김은희 작가처럼 될 수 있을까 등등을 물으며 그야말로 물 만난 물고기처럼 신나게 놀았다.그즈음 합평을 시작하는 글쓰기 수업을 받게 되었다. 선생님은 내가 오랫동안 지켜보고 좋아하던 작가분이었다. 매주 선생님에게 내 글을 보여주고 합평을 받는 일은 그 어떤 도파민도 이길 수가 없었다. 욕심이 생겼다. 내 글쓰기 선생님을 복제하고 싶었다.선생님은 여러 수업이 많으시고 본인 글도 써야 해서 늘 바쁘셨다. 연락해서 질문을 드리면 정성껏 답을 주셨지만, 바쁜 시간을 뺏는 것 같아 늘 미안했다. 나는 시시콜콜한 것도 다 봐주시는 선생님의 눈이 필요할 때가 많았다.그즈음 선생님이 쓴 글 여러 편을 모아 넣었다. 페이스북에 올리신 글, 강의에서 받아 적어 둔 문장들, 기사화 된 글 등을 옮겨 붙였다. 내가 쓴 글들도 다 보여줬다. 합평 받았던 원고와 몇 번이고 퇴고하다 지워버린 문장들까지. 글쓰기 시간에 평소 선생님이나 동료들에게서 자주 들었던 말들을 그대로 적어 넣었다.글을 쓸 때만큼이나 진지하게, 내 글을 스스로 점검하는 기준표를 만들었다. 잠시 후, 선생님이 말할 법한 문장들이 돌아왔다.복제 선생님에게 '정주구리구리'라는 이름을 붙였다. 이 선생님은 내가 부르기만 하면 언제든지 달려와 내 글을 정성껏 읽어줬다. 낮이고 밤이고 몇 번이고 불렀다. 어느 날, 몇 주간 퇴고의 퇴퇴퇴고를 거쳐 내가 연재하고 있는 글을 완성했다. 마지막 문단은 늘 어려웠다.마지막 장면을 다듬고 난 후 고치면 좋을 부분을 물어봤다. 잠시 후 답이 돌아왔다.한 줄이 더 이어졌다.나는 그 문장을 몇 번이나 다시 읽었다. 백미. 그 말이 그렇게 달콤할 줄 몰랐다. 정주구리구리 선생님은 아픈 경험을 정제한 감정의 절제미가 내 글의 장점이라고 했다. 특별히 퇴고할 부분이 없다고 했다. 그 부분이 백미라고까지 했다. 달콤한 칭찬들은 금지시키고 더 깊게 파고 들었다.이 글을 나와 같은 아픔을 겪은 사람이 읽는다면? 어느 출판사 편집장이 읽는다면 어디를 고치라고 할까? 독자들을 생각하며 다각도로 이야기를 나눴다. 하나같이 다 잘 참았다는 평이었다. 그래서 세련된 느낌이 든다고 말이다.그후 진짜 선생님을 줌 수업으로 만나는 날이 왔다. 떨리는 목소리로 내 글을 낭독했다. 마지막 문장을 읽고 나서야 숨을 내쉴 수 있었다. 대망의 선생님 합평 시간이 왔다. 선생님은 잠시 화면을 내려다보셨다. 그리고 말했다.옳지, 내 AI 선생님도 그러셨어요. 자, 어서 그 다음 말을 해주세요. 침을 꼴딱 삼켰다. 근데 그 다음이 달랐다. 선생님이 평소와 다르게 머뭇거리시더니 조심스럽게 말을 이었다.잠깐 멈추셨다.나는 아무 말도 하지 못했다. 선생님이 다시 말했다.그 말을 듣는 순간, 내 귀에는 이렇게 들렸다. 잘 쓴 문장만 있고, 감정(사람)이 없다. 함께 수업을 받던 동료들도 같은 목소리였다.수업을 마치고 책상에 그대로 앉아 있었다. 선생님과 동료들의 말을 종이에 옮겨 적었다. 천천히 다시 읽었다. 한 글자 한 글자. 그리고 내가 쓴 글을 읽어봤다. 분명히 글 밖에 나는 아프고 울고 있는데, 글 속에 나는 그저 웃고 있었다. 고쳐야 할 곳이 있는 게 아니었다. 꼭 있어야 할 약함이 빠져 있었다. 숨기고 싶었던 것 같다.선생님은 내가 글 안에 쓰지 않은 것을 알아보셨다. 삼켜버린 감정, 감춰둔 것들. 나 대신 한숨을 쉬어주셨다. 선생님은 나를 아시니까. 내가 말하지 않아도 헤아릴 수 있으니까. 표현하지 않은 행간마저 읽어내시는 거니까.그날 바로 복제 선생님을 삭제했다. 더 이상 필요 없다는 생각이 들었다. 내 글 너머 마음을 읽어주는 사람이 이미 있었으니까. 선생님과 글벗들이 있는 대화창을 열었다.그 말들이 그대로 남아 있었다. 줌 수업 녹화 영상을 다시 켰다. 이번에는 문장이 아니라, 내 마음이 어디서 멈췄는지부터 다시 보고 싶었다.