진보당 김종훈 "국힘과 정치인, 일부 언론은 이재명 대통령 비난 멈춰라"

큰사진보기 ▲김종훈 울산광역시장 예비후보가 4월 6일 울산시의회 프레스센터에서 추경을 요구하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기

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김종훈 진보당 울산광역시장 예비후보가 13일 "국힘과 정치인, 일부 언론들은 이스라엘의 반인권 반국제법적 행위를 비판한 이재명 대통령에 대해 무지성으로 비난하고 트집 잡는 행동을 당장 멈추라"며 "지금은 국가와 국민을 위해 모두가 힘을 합쳐야 할 때"라고 밝혔다.김종훈 예비후보는 "지금 전쟁이라는 큰 외환위기가 닥쳐왔는데, 이 틈을 타서 사익을 추구하고, 이재명 대통령과 정부를 물어뜯기에 안달인 정치인들이 있다"라며 "이스라엘 외무부가 외교적 결례를 범하며 대통령을 직접 비난하고 나서는데, 이준석과 나경원 의원 등은 대통령이 이스라엘에 사과해야 한다며 적반하장식 비난에 여념이 없다"며 이같이 밝혔다.또한 "장동혁 대표는 일정까지 앞당겨서 미국에 갔고 황교안 전 총리는 미국의 가장 큰 보수 행사에 가서 부정선거론을 설파하고 다녔다고 한다"라며 "나라를 지키고 민생을 지키기 위해 힘을 합쳐도 모자랄 이 시기에, 참으로 한탄스러운 짓거리들"이라고 지적했다.이어 "대통령 말마따나 '매국노' 말고 어떤 말로 불러야 할지 모르겠다. 내란 세력의 잔재들, 내란 세력의 후예들을 반드시 청산해야겠다"라며 "아무리 큰 외환의 어려움이 닥쳐와도,국민을 믿고 힘을 합쳐나가면 헤쳐나갈 수 있다. 그것이 정치와 행정이 해야 할 일"이라고 밝혔다.김종훈 예비후보는 이같은 지적을 내놓은 것과 관련한 일화를 소개했다. 그는 "박근혜 탄핵 촛불이 처음 시작되던 10여 년 전 청계천, 당시 이재명 성남시장과 고 노회찬 의원과 같이 참석했다"고 회고했다.그러면서 "국가가 위기에 닥쳤을 때 국민이 먼저 촛불을 들어주셨고, 정치인으로서 응당 그 자리에 함께해야 한다고 생각했다. 그것이 나라를 지키고, 국민을 지키는 길이었다"고 밝혔다.김 예비후보는 앞서 지난 11일에도 논평을 내고 "이재명 대통령의 지적은 결코 과하지 않다"라며 " 오히려 우리의 이러한 반응 자체가 너무 늦은 것"이라는 입장을 밝혔다.그는 "자신들이 반복적으로 저지르고 있는 전쟁 범죄, 반인권적인 행위에 대한 최소한의 성찰도 없이, 타국 대통령의 인권에 대한 발언을 공격하는, 특히 자신들은 이런 비난을 할 자격이 있다고 여기는 듯한 이 태도, 이스라엘의 오만함의 원천에 분노한다"며 이같이 밝혔다.