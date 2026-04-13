1980년 사북사태의 상처는 아직도 현재 진행형이다

일상을 메모와 기록으로 남기고 있습니다. 기존 언론과 다른 오마이뉴스를 통해 새로운 시각과 영감을 얻고 있습니다. 주요 관심사는 남북한 이산가족과 탈북민 등 사회적 약자입니다.

이 기자의 최신기사 라디오 진행자 김창완이 건네는 따뜻한 조언