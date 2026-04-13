'밝은' 전시가 당긴다면, 이 유머들을 만나보세요

얼마 전 관람한 데이미언 허스트 전시는 봄날의 따스함과는 전혀 다른, 기묘하고 서늘한 여운을 남겼다(관련 기사 : 죽음을 예술로 만든 작가, 데이미언 허스트 전시를 가다
). 함께한 친구 역시 비슷한 감상을 전했다.
그래서 우리는 정반대의 분위기를 지닌 전시를 찾아보기로 했다. 조건은 명확했다. 같은 현대미술이면서 현재 활동 중인 작가 이며 밝은 정서를 담은 전시였다. 이러한 기준을 따라 선택한 전시가 바로 맥스 시덴토프 (Max Siedentopf) 개인전이다. 전시는 그라운드시소 센트럴에서 오는 8월 30일까지 진행된다.
맥스 시덴토프 개인전 역시 아시아 첫 대규모 개인전으로 열렸다. 전시를 관람한 뒤에야 알게 된 사실이지만, 그는 데이미언 허스트와 론 뮤익을 잇는 차세대 현대미술 작가로 소개되고 있었다. 사전 정보 없이 단지 이전 전시의 어두운 여운을 털어내기 위해 선택한 전시였기에, 이러한 수식어는 오히려 뜻밖의 발견처럼 다가왔다.
이름은 낯설 수 있지만, 맥스 시덴토프는 상업 광고 분야에서도 활발히 활동해 온 작가다. 국내에는 젠틀몬스터와 제니의 협업 캠페인으로 강렬한 인상을 남겼고, 2025년 장폴 고티에 캠페인도 이번 전시에서 만날 수 있다.
그는 컨셉추얼 아티스트(개념 미술가)다. 컨셉추얼 아트란 작품의 시각적·감각적 완성도보다 아이디어와 개념 자체를 예술의 핵심으로 삼는 형식으로, 1960년대 초 운동으로 등장해 1970년대 중반까지 이어졌다. 완성된 오브제보다 그 뒤에 담긴 사상을 예술로 삼는 것이다.
1991년 나미비아에서 태어나 현재 유럽을 기반으로 활동하는 그는, 일상의 사소한 장면과 작은 의문을 독창적인 시선으로 재해석해 국제적인 주목을 받아왔다. 과장된 연출, 절묘한 타이밍, 예상 밖의 서사를 통해 현실과 상상의 경계를 유연하게 넘나드는 것이 그의 작업 방식이다.
웃음 뒤에 남는 여운
전시 소개에는 웃음과 유머라는 단어가 자주 등장한다. 실제로 전시 내내 그 말이 딱 맞았다. 맥스는 자기 자신을 작업의 재료로 삼아, 예술 그 자체를 진지함과 장난스러움 사이에서 탐구한다고 했다. '본인을 이 정도까지 재미있게 표현할 수 있구나' 싶을 만큼 다채로운 사진 작품이 많았고, 보는 내내 '이렇게 살면 참 재미나겠다'는 생각이 절로 들었다. 허스트의 전시에서 느꼈던 서늘함과 반대로 따뜻한 경쾌함이 새삼 대조됐다.
작품 전반에 흐르는 따뜻함은 인상적이었다. 그의 작업에는 친구와 가족이 자주 등장하는데, 관계를 과장하거나 감정적으로 소비하기보다 우정과 일상 그 자체로 그려진다. 꾸미지 않은 관계의 장면들이 오히려 더 정겹게 다가왔다. 그 덕분에 유머 속에서도 인간적인 온기가 느껴진다.
특히 퍼즐 형태로 구성된 작품은 작가의 개인적인 서사를 담고 있다. 여러 사람의 손을 거쳐 하나의 얼굴이 완성되는 구조는, 작년에 태어난 작가의 아이를 모티브로 한 작업이다. 작품을 완성해 가는 과정에서 나 역시 엄마가 되었던 순간과 아이를 처음 마주했을 때의 감정이 떠올라 잠시 발걸음을 멈추고 따듯해지는 마음을 느낄 수 있었다.
세상에 단 하나씩만 존재하는 1003개의 달걀은 보는 순간 압도적이었다. 달걀 하나하나에 이름이 붙어 있다. "껍데기조차 깨지지 않은 달걀에 이미 완성된 정체성을 부여함으로써, 운명이 태어나기 전부터 결정된다는 발상 자체의 부조리를 드러낸다"는 작품 설명에 고개를 끄덕였다. 더 재미있는 건, 그 달걀을 실제로 192달러에 구매할 수 있다는 점이다. '누가 이걸 살까?' 싶었는데, 이미 몇 개가 팔렸다.
전시 마지막에는 작가의 커다란 동상이 서 있고, 그 주위에 이젤과 캔버스가 준비돼 있다. 관람객이 직접 그 동상을 그릴 수 있다. 예술가와 관람객의 위치를 뒤집어, 작가의 시선과 관람객의 시선이 교차하는 순간을 만들어내려는 장치다. 이미 완성된 그림들이 꽤 재미있었고, 나도 친구와 함께 캔버스 앞에 앉았다. 관람객이 직접 참여할 수 있다는 점이 이 전시를 더 특별하게 만들었다.
현재 서울에서는 현대미술의 거장 두 명의 전시가 전혀 다른 분위기로 열리고 있다. 시간이 된다면 두 전시를 모두 방문해 정반대의 감각을 경험해보길 권한다. 정반대의 감각을 오가는 이 대비가, 오히려 봄날을 더 풍성하게 만들어줄지도 모른다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 블로그에도 실립니다.