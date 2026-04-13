'밝은' 전시가 당긴다면, 이 유머들을 만나보세요

▲"너무 진지하지만 말고, 스스로를 망가뜨리는 것도 두려워하지 마세요." "Don't try to take yourself too seriously and don't be afraid to embarrass yourself." 라며 작가는 자신의 재미있는 사진과 조형물을 전시하고 있다. ⓒ 김선아 관련사진보기