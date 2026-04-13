봄날의 평사리 최참판댁, 들판 앞 섬진강이 한 눈에

"화창한 봄날이네."

큰사진보기 ▲사랑채에서 바라본 평사리 황금들판과 섬진강 ⓒ 김병모 관련사진보기

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"서희야, 네가 물려받은 악양 뜰은 그저 땅이 아니다. 땅속에 숨 쉬고 있는 생명이야."

지난 11일, 하동군 악양 평사리 최참판댁 주변에 이르자, 동행하는 사람이 꺼낸 첫 말이다. 봄날, 햇빛에 겉옷마저 거추장스럽다. 머리카락 휘날리며 최참판댁으로 향했다. 주차장을 지나 길거리는 오를 만큼 가파르다. 반 팔 입은 젊은이도 더러 보인다. 길거리 한쪽에 좌판을 깔아 놓고 산나물을 파는 노파. 옷가게에선 천연 염색한 스카프가 바람에 나부낀다.필자의 발걸음이 주춤하자 떡집 아저씨가 새순으로 만든 쑥떡 맛이나 보라 부추긴다. 그사이 동행자가 모자를 파는 가게에 들러 모자를 쓰고 나온다. 햇빛이 생각보다 강해 샀다고 한다. 어느덧 최참판댁에 도착이다.최참판댁은 경남 하동군 악양면 평사리에 있는 한옥으로, 소설가 박경리의 대하소설 <토지>의 배경이 된 건축물이다. 최참판댁 앞으로 시원하게 펼쳐진 악양 평사리 들판은 소설 <토지>의 주 무대이다. 고소성으로 둘러치고 오른쪽으로 섬진강이 유유히 흘러 기름진 황금벌판을 이룬다. <토지>는 평사리 마을을 중심으로 한국 근대사(1897~1945) 이야기가 전개된다.최참판댁으로 들어서자 tvN 드라마 <미스터선샤인> 등 드라마와 영화 촬영지였다는 간판이 대문짝만하게 보인다. 촬영지로 인기가 있을 만큼 겉보기에는 건축물이 으리으리 하나, 여자들이 대를 이어가야 할 정도로 속사정은 복잡하다. 한 걸음 더 들어서니 주인공 서희 아버지이자 최참판 가(家)의 당주, 최치수 어른이 느티나무 아래에서 서책을 읽고 있다. 사람들은 최치수 조각상을 배경으로 기념사진이라도 한 장 찍을 요량으로 줄 서 있다.솟을대문을 지나 윤씨 부인 거처인 안채에 들어서자, 살림하는 집답게 부엌이 보이고 담벼락에 멍석이 걸려있다. 세월을 가늠하기 힘든 절구통도 덩그러니 놓여 있다. 여인네들의 살림 공간의 흔적이다. 안채 중앙 마루 뒤로 두 개의 창문이 시원하게 나 있다. 창문 뒤로 돌담으로 둘러치고 대나무를 빽빽이 심어 안정감을 준다.특히 장독대와 어우러진 뒤뜰 차경(借景)이 명품이다. 외출이 잦지 않았던 조선 여인들의 공간답다. 우리 조상들은 창문을 내 경치를 들이는 것도 빚으로 보고, 언젠가 갚아야 한다고 생각했다. 소설 속 서희가 답답할 때마다 들렸던 어머니이자 별당 아씨, 별채 앞에 잘 꾸며진 연못을 무심결에 바라본다. 네모진 연못 가운데 둥근 섬을 만들어 나무를 심어 놓았다. 연못 사이로 금붕어들이 주인을 잊은 채, 잔잔히 물결치며 돌아다닌다.서희는 엄마이자 별당 아씨가 그리워 별당 채 앞 연못가에서 금붕어를 보며 서성이다 담장 너머 황금벌판을 물끄러미 바라본다. 보다 못한 할머니 윤씨 부인이 서희에게 한마디 거든다.소설에서 깨어난 그때, 구순 쯤 보이는 한 분이 불편한 거동으로 별당 아씨 별채 마루에 걸터앉아 숨을 몰아쉰다. 소설 속 서희가 연못을 바라보듯, 무표정하게 바라본다. "아버지, 마루에 올라가 연못을 보세요. 방은 들어가지 마시고" 따님들로 보이는 분들이 그 주변으로 모여 한마디씩 거들었다. 어르신은 힘에 부친 듯 대꾸도 없다. 아버지의 모습을 눈에 담아 두려는 그들의 마음이 애잔했다.그들을 뒤로하고 최치수의 사랑채에 들어서자, 평사리 들판과 섬진강이 한눈에 보인다. 바깥세상의 이야기들이 섬진강을 통해 흘러들고, 머지않아 섬진강으로 흐르는 물이 평사리 들판으로 굽이칠 때, 농부들의 땀으로 들판을 물 들일 것이다. 바람과 천둥과 비와 햇살이 들판에 모이고 외로운 달빛도 그 안에 스미겠지.최참판댁 아픔의 역사를 뒤로 하고 내려온다. 다소 가파른 길이라 내려오는 길은 편한 마음이다. 오를 때 보지 못했던 길가에 늘어선 가게들이 보이고, 우물가와 빨래터도 보인다. 그때 그 시절 우물가와 빨래터는 아낙들이 만나 소식을 듣고 전해주는 소통의 공간, 플랫폼 장소이다.좀 더 내려가다 보니 어떤 사람이 휠체어를 힘겹게 타고 오른다. 뒤에서 휠체어를 밀어주고, 휠체어를 밀어주는 사람을 밀어주는 사람이 있다. 마치 세 사람이 한 조가 되어 경기 하듯 오르는 모습이다. 그들의 얼굴엔 지친 기색도 없이 미소가 가득하다. 화창한 봄날, 그들은 최참판댁에서 무엇을 얻어갈까.