[사진] 채소 향기 물씬, 부전시장에 스민 봄내음

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큰사진보기 ▲부산 부전시장의 아침, 초록 채소 사이로 번지는 봄의 숨결. 손끝에서 이어지는 삶의 분주함 속에서도, 싱그러운 희망의 향기가 골목마다 은은히 퍼진다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산 부전시장의 아침, 초록 채소 사이로 번지는 봄의 숨결. 손끝에서 이어지는 삶의 분주함 속에서도, 싱그러운 희망의 향기가 골목마다 은은히 퍼진다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 일요일(12일) 아침, 부산의 대표 전통시장인 부전시장을 찾았다. 골목마다 봄이 먼저 와 있었다. 초록빛 채소와 알록달록한 농산물, 그리고 분주하게 손을 움직이는 상인들의 모습에서 계절의 변화를 온몸으로 느낄 수 있었다.시장에 들어서자 가장 먼저 코끝을 스치는 것은 봄 채소의 향기였다. 갓 따온 듯 싱그러운 냉이와 쑥, 아삭한 풋고추와 다양한 나물들이 한데 어우러져 봄의 생명력을 전했다. 겨우내 움츠렸던 마음도 이내 풀어지는 듯했다.상인들의 손길은 분주했지만, 그 속에는 여유와 정이 묻어 났다. 손님과 나누는 짧은 인사, 덤으로 얹어주는 채소 한 줌에서 시장 특유의 따뜻한 정서를 느낄 수 있었다. 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어, 삶이 오가는 현장이었다.부전시장은 여전히 살아 있었다. 빠르게 변하는 도시 속에서도 제 자리를 지키며 사람들의 일상을 품고 있었다. 봄이라는 계절은 단순한 변화가 아니라, 다시 시작할 수 있다는 신호처럼 느껴졌다.이날 시장에서 마주한 풍경은 소박하지만 분명한 메시지를 전했다. 삶은 계속되고, 계절은 돌아오며, 그 속에서 우리는 다시 희망을 발견한다는 사실을.