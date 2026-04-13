메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사는이야기

부산경남

26.04.13 11:23최종 업데이트 26.04.13 11:23

[사진] 채소 향기 물씬, 부전시장에 스민 봄내음

시장에서 다시 숨 쉬는 일상... 따뜻한 정서가 오가는 삶의 현장

원고료로 응원하기
오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

부산 부전시장의 아침, 초록 채소 사이로 번지는 봄의 숨결. 손끝에서 이어지는 삶의 분주함 속에서도, 싱그러운 희망의 향기가 골목마다 은은히 퍼진다.
부산 부전시장의 아침, 초록 채소 사이로 번지는 봄의 숨결. 손끝에서 이어지는 삶의 분주함 속에서도, 싱그러운 희망의 향기가 골목마다 은은히 퍼진다. ⓒ 정남준

지난 일요일(12일) 아침, 부산의 대표 전통시장인 부전시장을 찾았다. 골목마다 봄이 먼저 와 있었다. 초록빛 채소와 알록달록한 농산물, 그리고 분주하게 손을 움직이는 상인들의 모습에서 계절의 변화를 온몸으로 느낄 수 있었다.

시장에 들어서자 가장 먼저 코끝을 스치는 것은 봄 채소의 향기였다. 갓 따온 듯 싱그러운 냉이와 쑥, 아삭한 풋고추와 다양한 나물들이 한데 어우러져 봄의 생명력을 전했다. 겨우내 움츠렸던 마음도 이내 풀어지는 듯했다.

상인들의 손길은 분주했지만, 그 속에는 여유와 정이 묻어 났다. 손님과 나누는 짧은 인사, 덤으로 얹어주는 채소 한 줌에서 시장 특유의 따뜻한 정서를 느낄 수 있었다. 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어, 삶이 오가는 현장이었다.

부전시장은 여전히 살아 있었다. 빠르게 변하는 도시 속에서도 제 자리를 지키며 사람들의 일상을 품고 있었다. 봄이라는 계절은 단순한 변화가 아니라, 다시 시작할 수 있다는 신호처럼 느껴졌다.
이날 시장에서 마주한 풍경은 소박하지만 분명한 메시지를 전했다. 삶은 계속되고, 계절은 돌아오며, 그 속에서 우리는 다시 희망을 발견한다는 사실을.

부산 부전시장의 아침, 초록 채소 사이로 번지는 봄의 숨결. 손끝에서 이어지는 삶의 분주함 속에서도, 싱그러운 희망의 향기가 골목마다 은은히 퍼진다.
부산 부전시장의 아침, 초록 채소 사이로 번지는 봄의 숨결. 손끝에서 이어지는 삶의 분주함 속에서도, 싱그러운 희망의 향기가 골목마다 은은히 퍼진다. ⓒ 정남준

부산 부전시장의 아침, 초록 채소 사이로 번지는 봄의 숨결. 손끝에서 이어지는 삶의 분주함 속에서도, 싱그러운 희망의 향기가 골목마다 은은히 퍼진다.
부산 부전시장의 아침, 초록 채소 사이로 번지는 봄의 숨결. 손끝에서 이어지는 삶의 분주함 속에서도, 싱그러운 희망의 향기가 골목마다 은은히 퍼진다. ⓒ 정남준

부산 부전시장의 아침, 초록 채소 사이로 번지는 봄의 숨결. 손끝에서 이어지는 삶의 분주함 속에서도, 싱그러운 희망의 향기가 골목마다 은은히 퍼진다.
부산 부전시장의 아침, 초록 채소 사이로 번지는 봄의 숨결. 손끝에서 이어지는 삶의 분주함 속에서도, 싱그러운 희망의 향기가 골목마다 은은히 퍼진다. ⓒ 정남준
AD

#부전시장#부전역#비주류사진관#부산진구

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
정남준 (jnj964@daum.net) 내방

사회 사실을 기록하는 다큐멘터리 사진가로서, 드러나지 않은 삶과 소외된 이들의 희망을 세상에 전하고자 합니다. 사실 속에서 진실을 찾아가는 그 긴 여정에 함께하고자 합니다.

이 기자의 최신기사[사진] 밥 한 그릇에 담긴 56년… 자갈치노동자의밥집, 끝내 문을 닫다




독자의견0

연도별 콘텐츠 보기