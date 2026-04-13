이란 전쟁과 다극화 세계의 문턱

큰사진보기 ▲3월 11일(현지시간) 미국·이스라엘과 이란 간의 갈등이 이어지는 가운데 아랍에미리트 라스알카이마 북부에서 바라본 호르무즈 해협 인근 걸프만에 화물선이 보이고 있다. ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

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국제정치는 겉과 속을 함께 봐야 한다. 표면의 사건으로만 해석하면 중요한 동인을 놓치게 된다. 최근 발생한 이란 전쟁은 에너지 안보와 군사 충돌이라는 익숙한 단어로 설명되고 있다. 하지만 이면에는 전 세계 패권의 전환이 있다.이번 이란 전쟁은 군사적 대응이나 외교적 갈등을 넘어 국제 금융질서의 변화와 맞닿아 있다. 달러 중심 국제통화체제의 지속 가능성과 자본 이동의 방향성은 오늘의 지정학을 이해하는 단서가 된다.20세기 후반 미국의 힘은 군사력만으로 유지된 것이 아니었다. 달러는 국제결제의 중심이었고, 미국 국채는 세계 금융시장의 가장 안전한 자산으로 간주되었다. 미국은 막대한 재정적자에도 세계 자본을 끌어들이는 독특한 지위를 누려 왔다.하지만 변화가 나타나고 있다. 국제 공급망 재편, 에너지 시장의 변화, 신흥국의 성장, 디지털 통화 논의 등 다양한 요인이 기존 금융질서를 흔들고 있다. 자본은 수익과 안정성을 향해 이동한다. 투자자들이 미국 경제의 장기적 안정성에 대해 의문을 갖기 시작한다면 자본의 흐름은 달라진다. 패권국의 입장에서 가장 경계해야 할 상황은 자본이 조용히 이탈하는 순간이다.전쟁은 불확실성을 확대시키는 동시에 역설적으로 특정 자산에 대한 수요를 증가시켜 왔다. 투자자들은 위기 상황에서 상대적으로 안전하다고 평가되는 자산으로 이동한다. 미국은 여전히 세계에서 가장 큰 금융시장과 채권시장을 보유하고 있다. 위기 상황에서 달러가 강세를 보이는 현상은 이러한 특성에서 비롯된다.석유는 단순한 에너지원이 아니라 국제 금융질서의 핵심 요소다. 원유 거래가 달러로 결제되는 구조는 오랫동안 미국의 영향력을 강화하는 역할을 해 왔다. 중동 지역의 긴장이 고조될 때마다 국제 유가가 상승하고 달러 수요 증가로 이어져 왔다. 이는 에너지 시장과 통화질서가 서로 긴밀하게 연결되어 있음을 보여 준다.이란을 둘러싼 갈등 역시 이러한 맥락 속에서 이해될 필요가 있다. 호르무즈 해협은 단순한 해상 경로가 아니라 국제 경제의 동맥과도 같다. 에너지 흐름이 흔들리면 금융시장 역시 즉각 반응한다. 이러한 상호작용은 에너지 전쟁이 곧 금융 전쟁의 성격을 동시에 갖는 이유를 설명해 준다.역사적으로 패권의 이동은 충돌을 동반했지만, 항상 파국으로 이어진 것은 아니다. 영국에서 미국으로 이어진 20세기 초의 권력 이동은 점진적인 조정을 통해 이루어졌다. 세계는 단일 강대국이 모든 규칙을 결정하던 시대에서 점차 벗어나고 있다. 중국, 러시아, 인도, 동북아시아, 남미 등 다양한 지역이 독자적인 영향력을 확대하고 있다.이는 국제질서가 다극화 방향으로 이동하고 있음을 의미한다. 다극화는 혼란을 의미하기도 하지만 새로운 균형을 형성하는 과정이기도 하다. 기존 패권국의 선택은 충격적 붕괴가 아닌 점진적 전환으로 이어지도록 관리하는 데 초점을 맞출 가능성이 크다. 급격한 몰락은 세계경제 전체에 심대한 충격을 줄 수 있기 때문이다.독자적인 방위능력 제고를 위한 개별 국가의 노력, 새로운 공급망 협력 논의, 에너지 운송 경로 다변화 등은 새로운 질서의 신호로 볼 수 있다. 특히 북극항로의 활용 가능성은 기존 해상 물류 체계를 변화시킬 잠재력을 갖고 있다. 북극항로가 상업적으로 활성화될 경우, 아시아와 유럽을 연결하는 물류 시간이 단축되고 새로운 경제권 형성이 가능해진다.한반도 또한 이러한 변화 속에서 중요한 지정학적 위치를 차지한다. 군사적 긴장이 완화되고 경제 협력이 확대될 경우, 동북아 지역의 경제 상황 역시 변화할 수 있다. 다극화 세계는 강대국의 수가 늘어나는 것만을 의미하지 않는다. 에너지, 금융, 기술, 물류 등 다양한 네트워크가 재편되는 과정을 의미한다.이에 따라 국가들은 자국의 전략적 위치를 재정립하려 한다. 국제정치의 갈등 역시 이러한 과정의 일부로 이해될 필요가 있다. 갈등은 새로운 균형이 형성되는 과정에서 나타나는 일종의 마찰일 수 있다.이란 전쟁을 둘러싼 다양한 해석 가운데 중요한 점은, 우리가 지금 하나의 전환기를 지나고 있다는 사실이다. 달러 중심 금융질서의 지속 가능성, 에너지 시장의 재편, 다극화 세계의 등장은 서로 분리된 현상이 아니다.국제정치는 겉으로 보이는 사건보다 더 깊은 구조적 변화를 반영한다. 세계질서가 이동하는 시기에는 갈등과 협력이 동시에 나타난다. 중요한 것은 이러한 변화가 파국적 충돌이 아니라 새로운 균형으로 이어질 수 있도록 관리되는가 하는 점이다.다극화 세계는 이미 시작되었을지도 모른다. 그리고 지금 우리가 목격하는 갈등은 그 출발을 알리는 진통일 수 있다.국제정치에서 자주 언급되는 개념 가운데 하나가 '투키디데스의 함정'이다. 기존 강대국과 신흥 강대국 간 경쟁이 충돌로 이어질 가능성이 높다는 역사적 관찰에서 비롯되었다. 하지만 모든 권력 이동이 전쟁으로 이어지는 것은 아니다.경제적 상호의존성이 높은 현대 국제사회에서는 협력의 유인이 크다. 기술과 금융 네트워크가 긴밀하게 연결된 상황에서 전면적 충돌은 모든 국가에 막대한 비용을 초래한다. 따라서 패권의 이동이 반드시 파국적 충돌로 이어진다고 단정할 수는 없다. 평화적 조정과 점진적 재균형 역시 가능한 시나리오다.